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Ufak boyutlarıyla dikkat çeken amplifikatör modeli UAMP, Kickstarter'da destek arıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Müzik sistemlerinde yükseltici olarak kullanılan ve kaynak cihazlardan (Müzik çalar, bilgisayar, araç içi müzik sistemleri, tablet, telefon gibi) çıkan ses sinyallerini güçlendirerek hoparlörlere gönderme görevini üstelenen amplifikatör modellerinden UAMP, her zaman taşınabilecek kompakt yapısıyla Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Geliştirici Bartosz Kowalski ve Joseph Chehade'nin açıklamalarına göre bütün iPhone modelleri, iPod, MP3 çalarlar, iOS ve Android işletim sistemli tabletler, Samsung akıllı telefonlar, OSX ile Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayarlar, Windows işletim sistemli masaüstü bilgisayarlar ve araç için ses sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabilen UAMP, kulaklık ile bahsi geçen cihazlar arasına bağlanıyor ve mevcut ses kalitesini ciddi oranda arttırabiliyor. 43 x 43 x 9 mm'lik boyutlarıyla kot pantolonların çakmak ceplerine dahi sığabilen ürün, alüminyumdan üretilen 26 gramlık gövdesi sayesinde de uzun yıllar dayanabilecek bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bünyesinde farklı renkler ile görselleştirilmiş ekolayzır desteğini de barından kompakt amplifikatör UAMP, microUSB portu üzerinden yapılacak tam şarj ile 10 saat aktif kullanım ömrü veriyor ve teknik olarak 0.01% THD (1KHz) bozukluk ile 10K giriş empedans değeri gibi detaylar sunuyor. 16-300 ohm arası kulaklıklar ile çalışabildiği belirtilen ürün, cihazların mevcut ses yüksekliğini de 2.5 kat (+8 dB) oranında arttırabiliyor.
Yapılacak en az 55$ (15$ kargo) bağış ile 2015 Temmuz ayında elde edilebilen UAMP hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Ufak boyutlarıyla dikkat çeken amplifikatör modeli UAMP, Kickstarter'da destek arıyor
Ufak boyutlarıyla dikkat çeken amplifikatör modeli UAMP, Kickstarter'da destek arıyor

https://www.kickstarter.com/projects/1746450443/uamp-soul-shaking-audio-for-your-ears Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
bu ürünü nereden temin edebiliriz peki
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farazicosmos 4 yıl
iyi bir kulaklık iyi bir telefon yada mp3 çalar varsa bu ürüne zerre gerek yok. ki artık çoğu mp3 çalar ve telefon 24 bit 192 khz ses kalitesi sunduğunu iddia ediyor. ben samsung galaxy s4 kullanıyorum ve kulaklığım ise sennheiser bu ikili ile son seste ve kaliteli müziklerle kulaklarım sağır olacak şekilde bir ses elde edebiliyorum. tutupta kutusundan çıkan yada pazar malı 1 5 tl arası kullaklık kullanıyorsanız bu ürün o zaman gerekir ki bunu alana kadar 2 3 tane adam gibi kulaklık alırsınız ve en azından bunuda şarj et sorununuz olmaz. artık sarj herşeyde işkenceye dönmüşken akıllı telefon tablet pc saat gözlük cart curt derken birde kulaklık çıkmasın gün yüzüne
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doctor_bey 4 yıl
Şekil şemal müthiş, denemek lazım aslında; tabi Çinli gardaşlarımız yakında kopyasını yaparlar o ayrı konu
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BARIŞ55 4 yıl
Bu tip ürünler zaten vardı?


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DH Misafiri 4 yıl
Alın Beats Audiolu bir HTC telefon yükleyin PlayerPro 2.44 sürümünü, "Virtualizer" aktif edin ve hafif eko ayarı ile Beats Audio'nun HTC orjinal playerine göre çok daha yüksek ses ve kaliteli ses alacaksınız. forumlarda Beats Audio'nun bi numarasını göremedik karşılaştırdım LG,APPLE,SAMSUNG ile aynı diyenler, bu yöntemi uygulayın göreceksiniz. Tabi Kulaklığın kalitesi de bir etken. Ben Sony MH-750 modelini kullanıyorum 25 TL lik bir kulaklık olmasına rağmen bangır bangır bass mid tiz hepsi fazla fazla var.
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einhander 4 yıl
fiio E5
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OverClocK1ng 4 yıl
Çok güzelmiş. Bir sürü masraf yapıp, malzeme almamış olsam belki alırdım.
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__BadblooD__ 4 yıl
Baya pahalıymış içindeki yükselteçin modeli ne acaba? Düşük akım için biraz tuzlu.
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ensei 4 yıl
Vayy bee harmonik bozulma 0 ampli ye bakk:))
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