Ufak boyutlarıyla dikkat çeken amplifikatör modeli UAMP, Kickstarter'da destek arıyor





Müzik sistemlerinde yükseltici olarak kullanılan ve kaynak cihazlardan (Müzik çalar, bilgisayar, araç içi müzik sistemleri, tablet, telefon gibi) çıkan ses sinyallerini güçlendirerek hoparlörlere gönderme görevini üstelenen amplifikatör modellerinden UAMP, her zaman taşınabilecek kompakt yapısıyla Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Geliştirici Bartosz Kowalski ve Joseph Chehade'nin açıklamalarına göre bütün iPhone modelleri, iPod, MP3 çalarlar, iOS ve Android işletim sistemli tabletler, Samsung akıllı telefonlar, OSX ile Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayarlar, Windows işletim sistemli masaüstü bilgisayarlar ve araç için ses sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabilen UAMP, kulaklık ile bahsi geçen cihazlar arasına bağlanıyor ve mevcut ses kalitesini ciddi oranda arttırabiliyor. 43 x 43 x 9 mm'lik boyutlarıyla kot pantolonların çakmak ceplerine dahi sığabilen ürün, alüminyumdan üretilen 26 gramlık gövdesi sayesinde de uzun yıllar dayanabilecek bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bünyesinde farklı renkler ile görselleştirilmiş ekolayzır desteğini de barından kompakt amplifikatör UAMP, microUSB portu üzerinden yapılacak tam şarj ile 10 saat aktif kullanım ömrü veriyor ve teknik olarak 0.01% THD (1KHz) bozukluk ile 10K giriş empedans değeri gibi detaylar sunuyor. 16-300 ohm arası kulaklıklar ile çalışabildiği belirtilen ürün, cihazların mevcut ses yüksekliğini de 2.5 kat (+8 dB) oranında arttırabiliyor.

Yapılacak en az 55$ (15$ kargo) bağış ile 2015 Temmuz ayında elde edilebilen UAMP hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1746450443/uamp-soul-shaking-audio-for-your-ears