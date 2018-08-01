Ulaşımda tek kart dönemi için İstanbulkart, Türkiyekart oluyor

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Türkiye genelinde geçerli bir ulaşım kartı için ilk adımlar atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbulkart’ın Türkiyekart olarak kullanılmasının planlandığını açıkladı.

Uysal, İstanbulkart’ın Türkiyekart haline dönüşeceğinin müjdesini, “İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle 'Türkiyekart' hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk.” sözleriyle duyurdu.

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Bugün kullanımda olan 30 milyondan fazla İstanbulkart bulunuyor. Türkiyekart ile birlikte her şehir için ayrı ulaşım kartı dönemi sona erecek. Sadece ulaşım kartları değil banka kartları da Türkiyekart çatısı altında toplanacak. Türkiyekart’ın altyapısının kurulmasında, reklam çalışmalarında ve diğer tüm işlemlerde Belbim, PTT, Türk Telekom, Turkcell, Denizbank ve Vakıf Katılım Bankası görev alacak.