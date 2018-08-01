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Ulaşımda tek kart dönemi için İstanbulkart, Türkiyekart oluyor

İstanbul'da 30 milyondan fazla kullanılan ulaşım kartı İstanbulkart, tüm Türkiye'de tek bir kartla ulaşım dönemi için Türkiyekart'a dönüşüyor. İşte konu hakkında detaylar:
9 ay
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110
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ulaşımda tek kart dönemi için İstanbulkart, Türkiyekart oluyor
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Türkiye genelinde geçerli bir ulaşım kartı için ilk adımlar atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbulkart’ın Türkiyekart olarak kullanılmasının planlandığını açıkladı.

Uysal, İstanbulkart’ın Türkiyekart haline dönüşeceğinin müjdesini, “İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle 'Türkiyekart' hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk.” sözleriyle duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Türkiye Kart tanıtıldı; Türkiye Kart nedir?"

Bugün kullanımda olan 30 milyondan fazla İstanbulkart bulunuyor. Türkiyekart ile birlikte her şehir için ayrı ulaşım kartı dönemi sona erecek. Sadece ulaşım kartları değil banka kartları da Türkiyekart çatısı altında toplanacak. Türkiyekart’ın altyapısının kurulmasında, reklam çalışmalarında ve diğer tüm işlemlerde Belbim, PTT, Türk Telekom, Turkcell, Denizbank ve Vakıf Katılım Bankası görev alacak.


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sadrag 9 ay en beğenilen
Madem ulusal bir ise girişeceksiniz, tamamen kurtarın bizi şu kartlardan. Koyun ulaşım araçlarına NFC'yi, telefonla halledelim hepsini.
Edit:
Şunu buraya koyayımda daha fazla alıntı ikazı gelmesin :)
Burda kastedilen uygun telefonların ulaşım için kullanılabilmesi. Aşağıda bi arkadaş yazmış, sadece uygulama gerek diye. Kart satışı devam eder acil ihtiyaç sahipleri yada nfc telefonu olmayanlar için.. Selametle herkese
Madem ulusal bir ise girişeceksiniz, tamamen kurtarın bizi şu kartlardan. Koyun ulaşım araçlarına NFC'yi, telefonla halledelim hepsini.Edit:Şunu buray...
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9 Yanıt Yanıtla +78
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itachi237 9 ay
Dünyada bir ilk demişler de ben japonyada havalimanında aldığım kartla hem tüm şehirlerde toplu taşımaya bindim hem markette otomatlarda falanda geçiyordu. ilk bir araştırsalarmış dünyada ilk demeden.
Dünyada bir ilk demişler de ben japonyada havalimanında aldığım kartla hem tüm şehirlerde toplu taşımaya bindim hem markette otomatlarda falanda geçiyordu. ilk ...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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aycibin 9 ay
ingiltere'de 15 yıldır aynı oyster kart kullanılıyor.heryerde geçiyor.bizde ancak akıl edilmiş tebrikler
5 Yanıt Yanıtla +51
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AirSupport 8 ay
Cüzdanımda 4 şehrin ulaşım kartı bulunuyor bunların tek bir kartta toplanması gerçekten güzel bir oluşum. NFC gelse birde telefonlara gerçekten çok daha güzel olacak.
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ekinsevildi 8 ay
Güzel sistem bence, çok gezenlere faydalı
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LuNCoR 9 ay
Bu bile eleştirilmiş. Komedi gerçekten. Güzel bir hizmet, altyapısı güzel kurulursa ileride çok daha gelişimlere açık olacağını düşünüyorum. Tüm yazılımsal kısmın Türkiye'ye ait olmasını ve burada kalmasını umuyorum.
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m.can123 9 ay
Bu kart sisteminin yanına birde temassız kredi kartı ödeme sistemini koysalar herkesin derdi bitecek!
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CARNIVALE 9 ay
İstanbul'un yarısı beleş basıyor geri kalanlar onların ulaşım ücretlerini de ödüyor. Maşallah tüm akplilere ücretsiz istanbulkart dağıtmışlar. Dediğime inanmıyorsanız bir kere otobüsxün ön koltuğuna oturun ve basanları izleyin.
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mavizaman 9 ay
"Bu da dünyada bir ilk.” sözleriyle duyurdu.

atma ziyaaa!...
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umutekmekci 9 ay
temmuzda gelcek deniyodu. temmuz bitti. bakalım gelcek mi bu ay
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ekinsevildi 9 ay
bence iyi olmuş. her şehir için başka başka kartlar almaya gerek yok.
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umutekmekci 9 ay ekinsevildi
aynen bence de
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chosen85 9 ay
Bunu akilli telefon uygulamasi olarak getirmek daha mantikli olur. Ulke genelinde kartlarin dagitimi, uretimine kaynak harcanacagina uygulama olarak getirsinler, herkes telefonuna yuklesin uygulamayi, kredi kartina baglasin hesabini, kontor gibi bittikce ceksin.
Hatta HGS, OGS felan da buna dahil olsun. Vatandasin tek bir hesabi olsun, oradan ceksinler parayi kullandikca. Halen anlayabilmis degilim, hepsi devlet istiraki, neden farkli hesaplar acmak zorundayiz?
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ekinsevildi 9 ay chosen85
aynen akıllı telefonlara da gelmeli
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JESKO 9 ay
Ulan ne kartmış be kaç yıldır çıkaramadınız beceriksiz devlet
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ekinsevildi 9 ay JESKO
ahahahahahahahah:)
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