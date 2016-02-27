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Ülke genelinde bir çok kullanıcı adil kullanım kotası uygulanmadığını bildiriyor

Ülkemizdeki internet kullanıcılarının ortak tepkisi şüphesiz adil kullanım kotası. Farklı bölgelerden bir çok kullanıcı ise dün akşamdan itibaren kota uygulamasına takılmadıklarını belirtiyor.
3 yıl
14,4b
1
313
Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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Ülke genelinde bir çok kullanıcı adil kullanım kotası uygulanmadığını bildiriyor
 
Ülkemizdeki internet hizmetlerinin en çok tepki çeken yanı adil kullanım kotası (AKK). Belirli bir veri limiti aşıldığında internet hızını 3 Mbps seviyesine indiren bu kota hem kullanıcıların özgürce internette sörf yapmasını kısıtlıyor, hem de daha yüksek fiyatlı tarifelerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Dün akşam bir çok kullanıcının sosyal medya aracılığıyla kotanın kaldırılmış olabileceğini konuştu. Türkiye genelinde hizmet alan bir çok kişi AKK etkisinden çıktığını ve standart internet hızına yeniden kavuştuğunu yazdı. Donanım Haber forumunda da tartışılan konuya kullanıcılar 600'den fazla mesaj göndererek bildirimde bulundular. 
Bu durum ise akıllara BTK'nin geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamaları getirdi. Kurum kısa bir süre önce 2016 yılı içerisinde AKK konusuna ilişkin bir çalışma yapılacağını ve sistemin yeniden gözden geçirileceğini açıklamıştı. Ancak açık söylemek gerekirse bu düzenleme sonrasında kotanın tam anlamıyla kaldırılması çok da beklenebilecek bir sonuç değil. Bu nedenle dün akşamdan itibaren kullanıcıların AKK'ye takılmaması bir hatanın sonucu olabilir.
BTK'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesi de durumun geçici olabileceğini gösteriyor. Yapılacak düzenlemede ise minimum hızın yükseltilmesi veya kota sınırının arttırılması gibi seçenekler gündemde. Konuyla ilgili resmi bilgiler verildikçe biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 

http://forum.donanimhaber.com/m_114758372/f_//tm.htm#114758372 Yorum Yaz
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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
AKK konusunda yapılacak en mantıklı şey kademeli hız dusumu. Eğer kullanıcı ac gibi download yapıyorsa kademeli olarak hızı düşsün. Misal 50 mbit VDSL kullanıcısı 200gb a kadar kendi hızında kullansin. Baktin 200 oldu hızını %50 azalt. 25mbit. Hala devam edip 400 e yaklaşınca bir daha hızını dusur. 12 mbit. Ve ay sonuna dek 12 mbit hızda bu şekilde devam etsin.

Tüm tariflerde de bu uygulanmalı.

Ve ayrıca altyapıya gore verilebilen tüm hızlarda kademeli ücret uygulanmalı. Vdsl kullanıcılarında sıkıntı yok ama altyapısı ADSL olan ve tam hız alamayanlara gore bir ücret belirlenmeli. Çok büyük haksızlık var bu konuda.

Benim altyapı maalesef 12 mbit hızı ancak alıyor. Bina altyapısı cat6 ama santrale çok uzagim. Benden neden 16 mbit tarife ücreti alınıyor. Ama satarken 16ya kadar satıyor demeyin. Hızı 16 olan da 60 TL oduyor ben de. Benim kabahatim ne. Kademeli ücret tarifesi uygulansin.

Bana 12 mbit veriyorsa atıyorum 60 değil 50 TL alsın. Bir başkasına 16ya kadar deyip 4 mbit hız veriyorsa ondan 30 TL al. Adamın kabahati ne.

Hem bu şekilde olursa telekomu yatırım yapmaya zorlar. Yoksa şirketin 16 verdiğinden de 4 verdiğinden de aynı ücreti alması haksızlık.

Bunu en başta devletin dusunmesi lazım. Hele hele en başta BTK denen kurumun. Ama nerde.
AKK konusunda yapılacak en mantıklı şey kademeli hız dusumu. Eğer kullanıcı ac gibi download yapıyorsa kademeli olarak hızı düşsün. Misal 50 mbit VDSL kullanıc...
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4 Yanıt Yanıtla +57
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KacaKTV 3 yıl
Beyler yapılacak düzenleme aslında çok basit. Öncelike 8Mbit kullanan bir kullanıcı ile 100Mbit kullanan bir kullanıcıyı sen nasıl bir tutup ikisininde hızını 3Mbit olarak belirlersin? Gelen düzenlemede bunun üzerine olmalı.

8Mbit İçin 4Mbit
16Mbit İçin 8Mbit
25Mbit İçin 16Mbit
50Mbit İçin 25Mbit
100Mbit İçin 50Mbit

Kotayı aşınca hızlar kesinlikle bu şekilde olmalı. 100Mbit'ten 3Mbite düşmek nedir ya? Paraları cebe atın tabi 3Mbit ver oh ne güzel
Beyler yapılacak düzenleme aslında çok basit. Öncelike 8Mbit kullanan bir kullanıcı ile 100Mbit kullanan bir kullanıcıyı sen nasıl bir tutup ikisininde hızını ...
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5 Yanıt Yanıtla +53
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alcest 3 yıl
Bu kraldan çok kralcılık yapan "aslında karşı değilim ama şu kadar düşmeli" diyen arkadaşlara demek istediğim güzel sözler var fakat foruma uygun değil.
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Betfair 2 yıl
Bizde 3 tane vodafone net var hepsinde de kalkmış kotalar bu acaba geçici birşeymi
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tuarek7 2 yıl
Gençler Vodafone supernet kullanıyorum kota kalkmış görünüyor şu an. Bende ay bitmeden download yapayım diyordum sıkıntı olur mu Ocak ayında ki AKK'yi peşin mi veriyorlar nedir ? ona göre download'a devam edecem son 2 gün değerlendirmek lazım yüksek hızdan
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Hersh 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

TTnet Aksaray/Merkez, değişme yoktur ağam.
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Lord Melkor 2 yıl
Bende de vodafone akk kaldırmış. 1 gün sürse yeter
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Paetzold 2 yıl
Vodafone bende de sifirlanmiş kota
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necipfazil2041 2 yıl
Bende de iki gündür böyle. Wiiu oyunlarını download yapıyordum ay sonuna kadar. Şimdi korkumdan bir şey indiremiyorum önümüzdeki ay kotasına girer diye. Nasıl bir durum Allah ım, hız düşecek diye korkarız, hız yükselir yine korkuyoruz
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BekirTemel 2 yıl
Güzel hayal kuruyorlarmış, böyle bir şey olsa bağıra bağıra duyurulur ve teşekkür beklenirdi
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exterminant 2 yıl
bir gün şu akk belasından kurtulmuş bir türkiye sabahına uyanabilecek miyiz acaba
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bkaakco 2 yıl
Hata varsa bazen uygulanması gecikebilir. Onun dışında çıkar harici akk uygulamamazlık yapmazlar.
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AlkanExclusive 2 yıl
Beyler ben kotayı bu ayın 18'inde doldurmuştum. Hızım 3mbit'e düşmüştü.
Şu anda 24mbit'e çıktı tekrar. Bi kontrol edebilir misiniz?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hatta Youtube'dan 5K video yükleyebiliyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanlız bu arada internet bi garip çalışıyor ilginç şekilde. Birçok web sitesine bağlanıyor diyor kalıyor, tekrar denediğimde önce çok hızlı açılıyor sayfalar ve Google reklamlarını falan yavaş yüklüyor. Bir garipleşti.
EDIT: İnternet gitti şu anda.
Modem online, internet bağlantısı varmış gibi görülüyor ancak hiçbir siteyi açmıyor. Laptopu telefona bağladım LTE'den bağlanıyorum.
Sapıttılar iyice.
Şunun taahhütü bitsin. Doğru Kablonet'e. Daha da yüzüne bakmam! Bıktırdılar artık.
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C.CEMİL 2 yıl AlkanExclusive
bizimkisi speedtest sayfasını bile zor açıyor :)
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tutankenshta 2 yıl AlkanExclusive
dns değiştir dns engeline takılmışsın... 198.153.192.1,198.153.194.1 dene...
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Mzlm42 2 yıl AlkanExclusive
Aynen bende de normal değerlere çıkmış aslına 1 inde güncellenmesi lazım
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