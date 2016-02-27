Ülke genelinde bir çok kullanıcı adil kullanım kotası uygulanmadığını bildiriyor

Ülkemizdeki internet hizmetlerinin en çok tepki çeken yanı adil kullanım kotası (AKK). Belirli bir veri limiti aşıldığında internet hızını 3 Mbps seviyesine indiren bu kota hem kullanıcıların özgürce internette sörf yapmasını kısıtlıyor, hem de daha yüksek fiyatlı tarifelerin ortaya çıkmasını sağlıyor.
Dün akşam bir çok kullanıcının sosyal medya aracılığıyla kotanın kaldırılmış olabileceğini konuştu. Türkiye genelinde hizmet alan bir çok kişi AKK etkisinden çıktığını ve standart internet hızına yeniden kavuştuğunu yazdı. Donanım Haber forumunda da tartışılan konuya kullanıcılar 600'den fazla mesaj göndererek bildirimde bulundular.
Bu durum ise akıllara BTK'nin geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamaları getirdi. Kurum kısa bir süre önce 2016 yılı içerisinde AKK konusuna ilişkin bir çalışma yapılacağını ve sistemin yeniden gözden geçirileceğini açıklamıştı. Ancak açık söylemek gerekirse bu düzenleme sonrasında kotanın tam anlamıyla kaldırılması çok da beklenebilecek bir sonuç değil. Bu nedenle dün akşamdan itibaren kullanıcıların AKK'ye takılmaması bir hatanın sonucu olabilir.
BTK'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesi de durumun geçici olabileceğini gösteriyor. Yapılacak düzenlemede ise minimum hızın yükseltilmesi veya kota sınırının arttırılması gibi seçenekler gündemde. Konuyla ilgili resmi bilgiler verildikçe biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
http://forum.donanimhaber.com/m_114758372/f_//tm.htm#114758372 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tüm tariflerde de bu uygulanmalı.
Ve ayrıca altyapıya gore verilebilen tüm hızlarda kademeli ücret uygulanmalı. Vdsl kullanıcılarında sıkıntı yok ama altyapısı ADSL olan ve tam hız alamayanlara gore bir ücret belirlenmeli. Çok büyük haksızlık var bu konuda.
Benim altyapı maalesef 12 mbit hızı ancak alıyor. Bina altyapısı cat6 ama santrale çok uzagim. Benden neden 16 mbit tarife ücreti alınıyor. Ama satarken 16ya kadar satıyor demeyin. Hızı 16 olan da 60 TL oduyor ben de. Benim kabahatim ne. Kademeli ücret tarifesi uygulansin.
Bana 12 mbit veriyorsa atıyorum 60 değil 50 TL alsın. Bir başkasına 16ya kadar deyip 4 mbit hız veriyorsa ondan 30 TL al. Adamın kabahati ne.
Hem bu şekilde olursa telekomu yatırım yapmaya zorlar. Yoksa şirketin 16 verdiğinden de 4 verdiğinden de aynı ücreti alması haksızlık.
Bunu en başta devletin dusunmesi lazım. Hele hele en başta BTK denen kurumun. Ama nerde.
8Mbit İçin 4Mbit
16Mbit İçin 8Mbit
25Mbit İçin 16Mbit
50Mbit İçin 25Mbit
100Mbit İçin 50Mbit
Kotayı aşınca hızlar kesinlikle bu şekilde olmalı. 100Mbit'ten 3Mbite düşmek nedir ya? Paraları cebe atın tabi 3Mbit ver oh ne güzel