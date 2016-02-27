Ülke genelinde bir çok kullanıcı adil kullanım kotası uygulanmadığını bildiriyor

Ülkemizdeki internet hizmetlerinin en çok tepki çeken yanı adil kullanım kotası (AKK). Belirli bir veri limiti aşıldığında internet hızını 3 Mbps seviyesine indiren bu kota hem kullanıcıların özgürce internette sörf yapmasını kısıtlıyor, hem de daha yüksek fiyatlı tarifelerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Dün akşam bir çok kullanıcının sosyal medya aracılığıyla kotanın kaldırılmış olabileceğini konuştu. Türkiye genelinde hizmet alan bir çok kişi AKK etkisinden çıktığını ve standart internet hızına yeniden kavuştuğunu yazdı. Donanım Haber forumunda da tartışılan konuya kullanıcılar 600'den fazla mesaj göndererek bildirimde bulundular.

Bu durum ise akıllara BTK'nin geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamaları getirdi. Kurum kısa bir süre önce 2016 yılı içerisinde AKK konusuna ilişkin bir çalışma yapılacağını ve sistemin yeniden gözden geçirileceğini açıklamıştı. Ancak açık söylemek gerekirse bu düzenleme sonrasında kotanın tam anlamıyla kaldırılması çok da beklenebilecek bir sonuç değil. Bu nedenle dün akşamdan itibaren kullanıcıların AKK'ye takılmaması bir hatanın sonucu olabilir.

BTK'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesi de durumun geçici olabileceğini gösteriyor. Yapılacak düzenlemede ise minimum hızın yükseltilmesi veya kota sınırının arttırılması gibi seçenekler gündemde. Konuyla ilgili resmi bilgiler verildikçe biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

http://forum.donanimhaber.com/m_114758372/f_//tm.htm#114758372