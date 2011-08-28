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Ülkemizde bir ilk; Piranha'dan Trafikli Navigasyon Sistemi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,4b
1
216
Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Ülkemizde bir ilk; Piranha'dan Trafikli Navigasyon Sistemi
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Başta Amerika olmak üzere birçok ülkede kullanılan çözüm, sonunda ülkemizde de hizmete sunuldu.%100 Türk sermaye ile 2004 yılında kurulan Piranha, trafikli navigasyon sistemini hayata geçirdi.

Canlı trafik bilgisi ile yollardaki yoğunluğu anında navigasyon cihazına aktaran sistem, bu şekilde kullanılıcıları trafiğin yoğun olduğu yollardan daha az yoğun yollara aktararak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmelerini sağlıyor.

2010 yılını 36 milyon TL ciro ile kapatarak Navigasyon ürünleri pazarını lider kapatan Piranha'nın yeni hizmeti şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve bazı şehirlerarası yolları kaplarken; şirket yetkilileri Eylül sonunda yayınlayacakları güncelleme ile 20 şehre destek vermeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Piranha'nın yeni sisteminde, trafik bilgisi için 15 dakikada bir güncelleme yapan TMC-RDS çözümü yerine, yüksek yatırım maliyetine sahip ancak 2 dakikada bir güncelleme imkanı sunan TMC-ONLINE çözümü kullanılarak kullanıcılara en güncel trafik durumu sunuluyor.

Ömür boyu sınırsız trafik servisi ile aylık abonelik ücret bulunmayan ve 81 ili kapsayan güncel Navteq Türkiye haritasını kullanan Piranha Trafikli Navigasyon sistemi 49 dolardan hizmete sunulurken; şimdilik Android Market'ten akıllı telefonlara indirilebilen sistem eylül ayından itibaren App Store üzerinden de iOS kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Araçlarında trafikli navigasyon sistemini geleneksel araç içi navigasyon cihazı şeklinde satın almak isteyen kullanıcılar ise eylül ayının ortasına kadar beklemeleri gerekiyor.

Ülkemizde bir ilk; Piranha'dan Trafikli Navigasyon Sistemi
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Ülkemizde bir ilk; Piranha'dan Trafikli Navigasyon Sistemi
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Ülkemizde bir ilk; Piranha'dan Trafikli Navigasyon Sistemi
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gun 8 yıl
Bence harika bir gelişme diğer ülkelerden geride kaldığımız bir alanıda böylece kapatmış oluyoruz.
Yalnız acemilikler devam ediyor. İlk resimde dikkat ederseniz snapshot çektiği yerde sk ismi bilinmeyen sokak diyor. Hani tamam harita eksik şu bu olabilir ama insan en azından tanıtım resimlerine onu koymaz değil mi ?
Bence harika bir gelişme diğer ülkelerden geride kaldığımız bir alanıda böylece kapatmış oluyoruz.Yalnız acemilikler devam ediyor. İlk resimde dikkat eders...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Elguug 8 yıl en beğenilen

Uygulamayı HTC Desire telefonumda kurdum, arayüzü ve menüleri de beğendim. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum..

Uygulamanın içinde harita dahil olmadığı için test etme imkanım olmadı, parasını verip indirmeye de epeyce niyetliydim. Fakat itiraf etmeliyim ki, indirdiğimiz harita lisanslarının kişiye değil de cihaza kayıtlı olması canımı sıktı
Sonuçta ben bu telefonla yıllanmaya niyetli değilim ama para verip aldığım hizmet, o hizmetle hiçbir alakası olmayan (uygulamayı çalıştırma vs dışında elbette..) telefonu değiştirdiğimizde kayboluyor... İşletim sistemi gibi birşey olsa anlardım ama bi navigasyon programını cihaz bağımlı yapmayı ben beğenmedim.

Saygılar,
Uygulamayı HTC Desire telefonumda kurdum, arayüzü ve menüleri de beğendim. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum..Uygulamanın iç...
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1 Avatar
hakachos 7 yıl
harika bir gelişme
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cnyt8784 7 yıl
slm arkadaşlar...

Navigasyon cihazı almayı düşünüyorum..tv alırken bu sitenin çok büyük katkıları oldu simdi ondan sizlerin değerli bilgilerinize baş vuruyorum...


Benim beklentilerim şöyle: 1-) TV izleme olanağı olması.ekran biraz geniş olacak tabi(takılma ve durma çok olmamalı )

2-)harita ağında bir sıkıntı olmaması

3-)kolay anlaşılabilirlik( türkçe olması iyi olur)

4-)usb den film izleme

5-)öndeki aracı takip etme (trafik olduğunda gerçekten zor oluyor:)

bu özellikleri sağlayacak kaliteli öenerebileceğiniz navigasyon cihazları neler arkadaşlar..
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LexiconAvenue 7 yıl
Dün appstoreden aldım bügünde test ettim gayet başarılı kullandığım navi cihazını rafa kaldırdım
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sezersunar 8 yıl
Yandex'in bilgileri alma mantığı ciddi derecede düzgün, firmaların yollarda gezen araçlarının GPS verilerine göre trafik yoğunluğu veriyor, piranha da aymı sistemi mı kullanıyor ve iPhone uygulaması ne zaman çıkacak?
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thorri 8 yıl
Piranha androidi sgs2'de denedim 2 gündür. Trafik yoğunluk bilgileri güncelleme hızı iyi geldi bana ( Bayrampaşa - Bahçeşehir arası). Yoğunluk bilgileri sadece ana yollarda var, yan yollarda olmayışı ve trafik sıkışıklığında yan yollara (bilmeden) yönlendirmesi riskli oluyor. Benim şansıma yan yol fazla kalabalık değildi, fakat kilitlenmişte olabilirdi. Navigasyonda Ndrive igo gibi başarılı değil. Haritada'da başarı gerçekten başarılı. Ama trafik yoğunluğu genişlerse çok güzel olabilir.
Benim favorim yandex ve igo ikilisi.
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Piranha Destek 8 yıl sezersunar
sezersunar

Yandex'in bilgileri alma mantığı ciddi derecede düzgün, firmaların yollarda gezen araçlarının GPS verilerine göre trafik yoğunluğu veriyor, piranha da aymı sistemi mı kullanıyor ve iPhone uygulaması ne zaman çıkacak?

Merhaba
Evet bizde araç takip sistemlerini kullanıyoruz ancak navigasyın cihazlarının sistemi biraz daha farklı çalıştığı için aynı detaylı kapsamayı göremiyoruz şu anda.
Iphone uygulamasını bu ay içinde çıkmasını bekliyoruz.
Saygılar
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sezersunar 8 yıl
Su an iPhone 4S'imde Yandex'in canlı trafik programını da görebildiğim haritasını kullanıyorum, mantığı cok güzel ve reel, yine canlı trafik bilgisi sağlayan iGO da bile bu kadar stabil değil, eğer piranha da Yandex gibi olacaksa hiç tereddutsuz alırız.
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Piranha Destek 8 yıl
sezersunar

Su an iPhone 4S'imde Yandex'in canlı trafik programını da görebildiğim haritasını kullanıyorum, mantığı cok güzel ve reel, yine canlı trafik bilgisi sağlayan iGO da bile bu kadar stabil değil, eğer piranha da Yandex gibi olacaksa hiç tereddutsuz alırız.

Merhaba
2011 Q4 ve 2012 Q1 Güncellemesinde kapsama alanı 2 katını geçecek. Yandex'te Navteq harita kullanmaktadır o yüzden datalarımız benzerlik gösterecek
Saygılar
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frkn7 8 yıl
işe yarar gibi gözüküyor aslında umarım fiyatı abartılmaz.
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ANIL 8 yıl
Alıpta kullanan arkadaşlar varsa sistem verimliliği ve Harita detayları hakkında fikir verirmisiniz?



Bence almalıyız ücrete pahalı diyorsunuz ancak 40 tl civarı ömür boyu (telefonunuzun ömrü :) ) bence böyle alternatifsiz bir hizmet için çok da pahalı değil

ben kendi adıma alıp firmanın bu yatırımını desteklemek istiyorum ...


Ancak Harita hep başarsoft kullanmıştım ve memnundum bugüne kadar, navteq haritası ve yazılım ile ilgili bilgi verebilirseniz çok sevinirim..


iyi değil se iGo alternatifine yönelebilirim.

Bir de yazılım NDrive tabanlı değil mi?

Pirhananın bunca kadar yıllık iş ortaklığından sonra iGo +Başarsoft yerine NDrive+Navteq seçimi enteresan olmuş.
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ANIL 8 yıl

ANIL

Alıpta kullanan arkadaşlar varsa sistem verimliliği ve Harita detayları hakkında fikir verirmisiniz?



Bence almalıyız ücrete pahalı diyorsunuz ancak 40 tl civarı ömür boyu (telefonunuzun ömrü :) ) bence böyle alternatifsiz bir hizmet için çok da pahalı değil

ben kendi adıma alıp firmanın bu yatırımını desteklemek istiyorum ...


Ancak Harita hep başarsoft kullanmıştım ve memnundum bugüne kadar, navteq haritası ve yazılım ile ilgili bilgi verebilirseniz çok sevinirim..


iyi değil se iGo alternatifine yönelebilirim.

Bir de yazılım NDrive tabanlı değil mi?

Pirhananın bunca kadar yıllık iş ortaklığından sonra iGo +Başarsoft yerine NDrive+Navteq seçimi enteresan olmuş.


yorumları okuyunca IGo almaya niyetlendim ancak görünüşe göre android versiyonu desteklenmiyor anca eski versiyonları illegal olarak yükleyebiliyorsunuz....


ne yapacağız sygic haria bakımından zayıf ne alcaz zaten pirhana =NDrive...
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Piranha Yazılım Destek 8 yıl

ANIL

Alıpta kullanan arkadaşlar varsa sistem verimliliği ve Harita detayları hakkında fikir verirmisiniz?



Bence almalıyız ücrete pahalı diyorsunuz ancak 40 tl civarı ömür boyu (telefonunuzun ömrü :) ) bence böyle alternatifsiz bir hizmet için çok da pahalı değil

ben kendi adıma alıp firmanın bu yatırımını desteklemek istiyorum ...


Ancak Harita hep başarsoft kullanmıştım ve memnundum bugüne kadar, navteq haritası ve yazılım ile ilgili bilgi verebilirseniz çok sevinirim..


iyi değil se iGo alternatifine yönelebilirim.

Bir de yazılım NDrive tabanlı değil mi?

Pirhananın bunca kadar yıllık iş ortaklığından sonra iGo +Başarsoft yerine NDrive+Navteq seçimi enteresan olmuş.


Merhaba
Desteğiniz ve ilginiz için teşekkürler.
İşin diğer kısımlarına cevap vermememi hoş görün lütfen. IGO Trafik desteği veremiyor şuanda.
Sorunuzun cevabıda evet ndrive tbanlıdır.
Saygılar
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Deadly Sto(R)m 8 yıl
Merhaba,

Oncelikle marketten uygulamayi indiren cogu kisinin daha onceden navigasyon cihazi veya yazilimi kullandigi dusuncesindeyim. Bu durumda zaten herhangi bekleyis icinde olmayacaklar. Asil sorun trafik veri uygulamasini deneyemememiz. En azindan 2-3 saat bile olsa ucretsiz deneme yapabilseydik ona gore omur boyu uyelik de alirdik navigasyon yazilimi da. Sonucta tuketici koruma kanunlarina gore telefon veya internet uzerinden, gormeyerek aldigimiz butun urunleri 30 gun icerisinde iade etme sansina sahibiz. Diyelim ki ben hem navigasyon yazilimini hem de omur boyu trafik uyeligini aldim ve memnun kalmadim. Nereye gidecek benim param? Son sorum ise, madem piranha %100 turk sermayeli, biz neden yazilim odemesini euro bazinda yapiyoruz? Turkiye AB ye girdi de haberim mi yok? Sorularimi cevaplayabilirseniz sevinirim.

Iyi gunler.
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gps.navigation 8 yıl
Herhalde bu mesajı yazmak için üye oldunuz dün üyelikler baya olmuş bu konuya yazmak için,hayırlısı bakalım :) Pek yazmak istemesemde bu konuya.......

Madem kullanıyorsunuz sizden ricam olacak, bu akşam üzeri cuma olduğundan E5 neredeyse bostancı'dan sefaköy' e kadar tıkanacak.O güzergahta cihaz size alternatif ne önerecek bize resimli bir verirseniz bunu alacaklara fikir verir.Unutmadan yazayım Keneddy Caddesi (sahil yolu) da felç olmakta.Bu noktada özellikle istanbulda kaçışı olmayan bu ana arter'den cihaz sizi nereye yönlendiriyor merak ediyorum.Sorunsuz çalışması size sorun olan yerlerin bildirimi değil biliyorusunuz,size ne yol ne öneriyor ve oraya girdiğinizde ne oluyor :) Yoksa kapalı yolları filan falan zaten 1-2 radoydan dinleyince duyuyorsunuz
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x-calibur 8 yıl

gps.navigation

Herhalde bu mesajı yazmak için üye oldunuz dün üyelikler baya olmuş bu konuya yazmak için,hayırlısı bakalım :) Pek yazmak istemesemde bu konuya.......

Madem kullanıyorsunuz sizden ricam olacak, bu akşam üzeri cuma olduğundan E5 neredeyse bostancı'dan sefaköy' e kadar tıkanacak.O güzergahta cihaz size alternatif ne önerecek bize resimli bir verirseniz bunu alacaklara fikir verir.Unutmadan yazayım Keneddy Caddesi (sahil yolu) da felç olmakta.Bu noktada özellikle istanbulda kaçışı olmayan bu ana arter'den cihaz sizi nereye yönlendiriyor merak ediyorum.Sorunsuz çalışması size sorun olan yerlerin bildirimi değil biliyorusunuz,size ne yol ne öneriyor ve oraya girdiğinizde ne oluyor :) Yoksa kapalı yolları filan falan zaten 1-2 radoydan dinleyince duyuyorsunuz


Bu dedikleriniz Bu yazılıma özel bir durummudur yoksa ileride sunulacağı söylenen TMC-RDS sistemi içinde geçerlimidir? Eğer geçerli ise, Hiç bir anlamı olmayacaksa bu TMC-RDS yada TMC-XML kullanmanın pek bir anlamı yok gibi... Çözüm ne olacak?
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DD252Admin 8 yıl

gps.navigation

Herhalde bu mesajı yazmak için üye oldunuz dün üyelikler baya olmuş bu konuya yazmak için,hayırlısı bakalım :) Pek yazmak istemesemde bu konuya.......

Madem kullanıyorsunuz sizden ricam olacak, bu akşam üzeri cuma olduğundan E5 neredeyse bostancı'dan sefaköy' e kadar tıkanacak.O güzergahta cihaz size alternatif ne önerecek bize resimli bir verirseniz bunu alacaklara fikir verir.Unutmadan yazayım Keneddy Caddesi (sahil yolu) da felç olmakta.Bu noktada özellikle istanbulda kaçışı olmayan bu ana arter'den cihaz sizi nereye yönlendiriyor merak ediyorum.Sorunsuz çalışması size sorun olan yerlerin bildirimi değil biliyorusunuz,size ne yol ne öneriyor ve oraya girdiğinizde ne oluyor :) Yoksa kapalı yolları filan falan zaten 1-2 radoydan dinleyince duyuyorsunuz


Gerenk yok Üstad, bu akşam Bostancı Köprüsü civarında bile bakılsa olur


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acayip21 8 yıl

gps.navigation

Herhalde bu mesajı yazmak için üye oldunuz dün üyelikler baya olmuş bu konuya yazmak için,hayırlısı bakalım :) Pek yazmak istemesemde bu konuya.......

Madem kullanıyorsunuz sizden ricam olacak, bu akşam üzeri cuma olduğundan E5 neredeyse bostancı'dan sefaköy' e kadar tıkanacak.O güzergahta cihaz size alternatif ne önerecek bize resimli bir verirseniz bunu alacaklara fikir verir.Unutmadan yazayım Keneddy Caddesi (sahil yolu) da felç olmakta.Bu noktada özellikle istanbulda kaçışı olmayan bu ana arter'den cihaz sizi nereye yönlendiriyor merak ediyorum.Sorunsuz çalışması size sorun olan yerlerin bildirimi değil biliyorusunuz,size ne yol ne öneriyor ve oraya girdiğinizde ne oluyor :) Yoksa kapalı yolları filan falan zaten 1-2 radoydan dinleyince duyuyorsunuz


sayın gps piranha yazılımı haıkındaki araştırmacı arkadaşların yorumlarını görmek için üye oldum, siz neden böyle saldırgan davranıyorsunuz anlamıyorum, bir siteye yeni üye oldugunuzda böyle mesajlarmı yazılıyor size.Yorumum neden sizi bu kadar rıhatsız etti bilemiyorum. Bu yorumlarınızla sizin bir araştırmacı veya kullanıcı olmadığınız kanatindeyim yorumcu arkadaşalardan biri size yazmış KATILIYORUM arkadaşa rakip bir firma elemanısınız herhalde. Test ettim ilk olmasına ragmen başarılı buldum, ukala birisi değilim ama teknoliji meraklısı biriyim.
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acayip21 8 yıl
Samsung GT5500 de kullanıyorum trafik datasınıda aldım ist için trafiğin yogun oldugu bölgelerde, açık olan bölgelerde test ettim, İstanbul için sorunuz çalışıyor diyebilirim. Diger trafik datası bulunan illere gitmedim İstanbul gibi bir metropolde sorunsuz çalışıyorsa diger illerdede sorunsuz çalışacagına inanıyorum. Yorum yazan arkadaşların çogunu okudum bazı arkadaşlar sadece karalama amaçlı yazılar yazmışlar, bu dogru değil hem Türk firması hemde diger firmalara göre teknolojik olarak oldukça ilerde herkese tavsiye ederim.
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freedom77 8 yıl
Internet bağlantısı güncel trafik bilgisi isterseniz gereklidir. Program offline dir ve internet bağlantısı gerektirmez diye biliyorum.
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Piranha Yazılım Destek 8 yıl freedom77
freedom77

Internet bağlantısı güncel trafik bilgisi isterseniz gereklidir. Program offline dir ve internet bağlantısı gerektirmez diye biliyorum.


Merhaba
Dediğiniz dogrudur Trafik için geçerlidir.
Saygılar
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