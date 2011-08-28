Ülkemizde bir ilk; Piranha'dan Trafikli Navigasyon Sistemi

Başta Amerika olmak üzere birçok ülkede kullanılan çözüm, sonunda ülkemizde de hizmete sunuldu.%100 Türk sermaye ile 2004 yılında kurulan Piranha, trafikli navigasyon sistemini hayata geçirdi.

Canlı trafik bilgisi ile yollardaki yoğunluğu anında navigasyon cihazına aktaran sistem, bu şekilde kullanılıcıları trafiğin yoğun olduğu yollardan daha az yoğun yollara aktararak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmelerini sağlıyor.

2010 yılını 36 milyon TL ciro ile kapatarak Navigasyon ürünleri pazarını lider kapatan Piranha'nın yeni hizmeti şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve bazı şehirlerarası yolları kaplarken; şirket yetkilileri Eylül sonunda yayınlayacakları güncelleme ile 20 şehre destek vermeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Piranha'nın yeni sisteminde, trafik bilgisi için 15 dakikada bir güncelleme yapan TMC-RDS çözümü yerine, yüksek yatırım maliyetine sahip ancak 2 dakikada bir güncelleme imkanı sunan TMC-ONLINE çözümü kullanılarak kullanıcılara en güncel trafik durumu sunuluyor.

Ömür boyu sınırsız trafik servisi ile aylık abonelik ücret bulunmayan ve 81 ili kapsayan güncel Navteq Türkiye haritasını kullanan Piranha Trafikli Navigasyon sistemi 49 dolardan hizmete sunulurken; şimdilik Android Market'ten akıllı telefonlara indirilebilen sistem eylül ayından itibaren App Store üzerinden de iOS kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Araçlarında trafikli navigasyon sistemini geleneksel araç içi navigasyon cihazı şeklinde satın almak isteyen kullanıcılar ise eylül ayının ortasına kadar beklemeleri gerekiyor.