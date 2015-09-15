Ultimate Ears'dan "UE Boom 2" geldi

2008 yılında bu yana Logitech çatısı aldında faaliyet gösteren Ultimate Ears, UE Boom 2 isimli yeni kablosuz hoparlör modelini duyurdu.

Yaklaşık iki yıl önce kullanıma sunulan UE Boom'un yerini alan UE Boom 2, dış tasarım yapısıyla yerine geldiği modele oldukça benziyor. Yeni renk seçenekleri ve dış kaplama ile farklılaşan model, kazandığı IPX7 sertifikasıyla 1 metre suyun içerisinde yaklaşık 30 dakika boyunca kalabiliyor. Toplam ağırlığı 584 gram olarak belirtilen taşınabilir hoparlör modeli, bünyesinde yer alan iki adet 45mm aktif sürücü ve 2 adet 45 x 80mm pasif radyatör ile 360° müzik keyifini eskisinden çok daha etkili (%25 daha yüksek ses) şekilde bir şekilde ortaya koyuyor.

90Hz-20kHz frekans tepki aralığı ve 90 dBA maksimum ses seviyesi gibi diğer teknik detayları bulunan Ultimate Ears UE Boom 2, aynı anda 2 adet olmak üzere 8 farklı cihazla Bluetooth teknolojisi üzerinden iletişim kurabiliyor ve bu bağlantıları NFC üzerinden hızlı şekilde gerçekleştirebiliyor. 33 metre içerisinde çalışabilen cihaz, micro USB üzerin şarj edilebilir lityum-iyon bataryasıyla da tam 15 saat boyunca aktif şekilde kullanılabiliyor. 2.5 saatte şarj olabilen hoparlör, iOS ve Android uygulaması üzerinden de kişiselleştirilebiliyor.

Ultimate Ears UE Boom 2, 199$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/135291-ue-boom-2-the-ultimate-portable-bluetooth-speaker-sequel-arrives