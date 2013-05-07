Ultra HD dizüstü bilgisayar panelleri 2013 ikinci yarısında geliyor





Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü ilk dizüstü bilgisayar yaklaşık beş yıl önce piyasaya sürülmüştü. 2.07 milyon pikselli bu standardın orta ölçekli ekranlardaki etkileyiciliği panel üreticilerini uzun süre daha yüksek çözünürlük seviyelerine geçiş yapmaktan alıkoysa da; son dönemde QXGA (2048 x 1536), WQXGA (2560 x 1600) ve QHD (2560 x 1440) dizilişlerinin kullanım oranlarında belirgin bir artış yaşandı. Full HD'yi bekleyen kaçınılmaz geçiş döneminin habercisi olan bu gelişmeler sonrası nihayet 4K standardı ufukta göründü. Digitimes analisti Alex Wolfgram yayınladığı son analizde, endüstri kaynaklarının Ultra HD taşınabilir bilgisayar ve monitör panelleri için 2013'ün ikinci yarısını işaret ettiğini beyan etti. 13.3 inçten 28 inçe kadar birçok farklı genişlikte seri üretimine geçilecek 4K ekranlar, 2014'te tam manasıyla üst düzey elektroniklerin vazgeçilmez donanım özelliklerinden biri haline gelecek.





Orta büyüklükteki 4K panellerin ilk örneklerinden birini sergileyen Panasonic, sergilediği 20 inçlik tablet bilgisayarın yıl içerisinde çıkış yapacağını müjdelemiş ve Himeji fabrikası nı bu panellerin üretimi için tahsis ettiğini ilan etmişti. Seri üretimde de önemli bir hamleye imza atan Panasonic'i 28 inç hepsi bir arada ve 15.6 inçlik dizüstü çözümleriyle 2013 ikinci yarısında faaliyetlerine başlamayı planlayan Tayvanlı Innolux takip edecek. Yılın yılın ikinci bölümünde Samsung Display'ın 13.3 ve 15.6 inç büyüklüğündeki Ultra HD panelleri hacimli üretim aşamasına ulaşmış olacak. Rakipleri gibi 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe geçmek isteyen AU Optronics'in ise; hedeflenen çözünürlük seviyesine yılın ikinci yarısında ulaşarak seri üretim kademesine ulaşması beklenmiyor. 8.3 milyon pikselli bu panelleri bünyesinde barındıran ilk dizüstü bilgisayar ve monitörlerin yıl sonunda satışa sunulacağı tahmin edilirken, dört kat daha fazla görüntü birimiyle gelecek bu ürünlerin grafik performansı hususunda nasıl bir tablo ortaya koyacağı teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130506PD215.html