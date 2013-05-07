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Ultra HD dizüstü bilgisayar panelleri 2013 ikinci yarısında geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Ultra HD dizüstü bilgisayar panelleri 2013 ikinci yarısında geliyor

Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü ilk dizüstü bilgisayar yaklaşık beş yıl önce piyasaya sürülmüştü. 2.07 milyon pikselli bu standardın orta ölçekli ekranlardaki etkileyiciliği panel üreticilerini uzun süre daha yüksek çözünürlük seviyelerine geçiş yapmaktan alıkoysa da; son dönemde QXGA (2048 x 1536), WQXGA (2560 x 1600) ve QHD (2560 x 1440) dizilişlerinin kullanım oranlarında belirgin bir artış yaşandı. Full HD'yi bekleyen kaçınılmaz geçiş döneminin habercisi olan bu gelişmeler sonrası nihayet 4K standardı ufukta göründü. Digitimes analisti Alex Wolfgram yayınladığı son analizde, endüstri kaynaklarının Ultra HD taşınabilir bilgisayar ve monitör panelleri için 2013'ün ikinci yarısını işaret ettiğini beyan etti. 13.3 inçten 28 inçe kadar birçok farklı genişlikte seri üretimine geçilecek 4K ekranlar, 2014'te tam manasıyla üst düzey elektroniklerin vazgeçilmez donanım özelliklerinden biri haline gelecek.

Orta büyüklükteki 4K panellerin ilk örneklerinden birini sergileyen Panasonic, sergilediği 20 inçlik tablet bilgisayarın yıl içerisinde çıkış yapacağını müjdelemiş ve Himeji fabrikasını bu panellerin üretimi için tahsis ettiğini ilan etmişti. Seri üretimde de önemli bir hamleye imza atan Panasonic'i 28 inç hepsi bir arada ve 15.6 inçlik dizüstü çözümleriyle 2013 ikinci yarısında faaliyetlerine başlamayı planlayan Tayvanlı Innolux takip edecek. Yılın yılın ikinci bölümünde Samsung Display'ın 13.3 ve 15.6 inç büyüklüğündeki Ultra HD panelleri hacimli üretim aşamasına ulaşmış olacak. Rakipleri gibi 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe geçmek isteyen AU Optronics'in ise; hedeflenen çözünürlük seviyesine yılın ikinci yarısında ulaşarak seri üretim kademesine ulaşması beklenmiyor. 8.3 milyon pikselli bu panelleri bünyesinde barındıran ilk dizüstü bilgisayar ve monitörlerin yıl sonunda satışa sunulacağı tahmin edilirken, dört kat daha fazla görüntü birimiyle gelecek bu ürünlerin grafik performansı hususunda nasıl bir tablo ortaya koyacağı teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130506PD215.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Bence çok gereksi en iyi çözünürlük 2560x1600.Fazlası zarar yani grafik kartı dayanmaz bellek dayanmaz ancak nVidia maxwell dayanabilir o da belki
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edgar1899 6 yıl
Niye karşısınız anlamıyorum.bunlar çıkarsa en azından alt-orta sınıfta 1920x1080 standart olur, şu anki çöp panellerden kurtuluruz.ayrıca panel üreticilerinin gerçekleştireceği bu devrim grafik ve batarya teknolojilerinide tetikler.teknolojik gelişimde böyle olur zaten bir alan çıtayı belirler diğerleri ona yetecek argümanlar için çalışır.
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oray 6 yıl
apple'in retinali ekrani zaten 1080p'den yuksek degil miydi? gecen seneki teknoloji degil mi bu?
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[__Zahid__] 6 yıl
görev mars 3 te de crysis 4 ü 4k çözünürlükte çalıştırmak için 80bin lira harcarsınız artık
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berkkarabacak 6 yıl
ShotgunPadre
yuh lan hickimse mi dogru yorum yapmamis full eksi verilmis

donanımhaber bi **ki beğenmeme grubu :)
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DantevsVergil 6 yıl
godless turtle
Eee artık zamanı gelmişti. Gerçi telefonlar Full HDye geçmemiş olsaydı, biz daha zor görürdük Ultra HDleri 4Kları

Yüksek cözünürlülük olayi Tablet "manyakligiyla" basladi. Telefonlar sonradan dahil oldu. Teknolojinin gelismesi güzel ama hale daha dogru düzgün sarj tutan FullHD bir laptop göremedim. O kadar sarj tutan varsa da dandik islemci ve ekran karti( genellikle dahili) ile geliyor.
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Y-ZiyA 6 yıl
Hala 1366x768 satıyorlar, mass market ürünlerinde 1600'leri görsek yeter diyeceğiz.
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rorschach_ 6 yıl
Adam gibi donanım koyarlarsa yapsınlar. yoksa o çözünürlükte oyunu açarız very low da oynarız işkence olur.
o çözünürlükte left 4 dead bile açamayan cihazlar olacak bence
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berkkarabacak 6 yıl
V4LKyR
İyi güzel ama bu denli yüksek çözünürlüğü kaldırabilecek grafik işlemcilerin hala daha var olduğunu düşünmüyorum. Dile kolay, 3840x2160 piksel.

gayette var bende ve tanıdıpım çoupu kişide var.Crysis oynayamassın ama bi dota atmak süper olur bu res'de.
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berkkarabacak 6 yıl
28 inç mi :) 28 inç laptop mu olur ya bide bunlardan önce ilk pc ekranları 2k-ucuzlasın
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stalker(1979) 6 yıl
Daha full hd Laptoplar bile el yakarken 4k laptopları nasıl alacağız çok merak ediyorum:)
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ShotgunPadre 6 yıl
yuh lan hickimse mi dogru yorum yapmamis full eksi verilmis
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