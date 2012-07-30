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Uluslararası Olimpiyat Komisyonundan bir yetkili seyircilerden daha az tweet atmalarını istedi

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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Reuters tarafından yayınlanan habere göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesinden bir yetkili bisiklet yarışlarında yarışçıların GPS verilerinin aktarımında yaşanan sıkıntıları seyircilerin fazla sıklıkla Twitter kullanmasına bağladı.

Yarışlarda yer alan bisikletler üzerinde bulunan GPS vericileri topladıkları verileri mobil şebeke aracılığı ile merkeze iletiyor. Ancak, Mobil şebekelerde oluşan yoğunlu sonucu bağlantılarda bazı sıkıntılar oluşmuş ve bu yüzden televizyon yayını yapan anlatıcılar yaşanan sıkıntılardan dolayı kendi zamanlarını tutmak zorunda kalmışlar. Uluslararası Olimpiyat Komitesi sözcüsü de yaşanan bu sıkıntılar yüzünden izleyicilerin tweet atmalarının engellenemeyeceğini dile getirdi ve izleyicilere tweetleri acil değilse biraz daha sabırlı ve sakin olmaları önerdi. Ayrıca yetkili, sorunun çözümü için çalışıldığını da belirtti.



http://www.reuters.com/article/2012/07/29/us-oly-twitter-day-idUSBRE86S0OB20120729?irpc=932 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alibotan 6 yıl
Sadece olimpiyat verileri icin bagimsiz bir santral kursaydilar boyle birsey olmazdi. Ki harcadilari paraya gore cok cuzzu gelebilecek miktara yapabilirdiler bunu..
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E_Aydin35 6 yıl
140 karakterli bir yazı yazma ve twet'leme imkanı veriliyor sonrada az atın deniliyor.. :) Katlanıcaklar..
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sertacarslan 6 yıl
Milyarlarca dolar harcadınız hazırlıklara, kimsenin aklına mobil şebekelerin yeterli olamayabileceği gelmedi mi yani?
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Blue Cloud 6 yıl
Tüm dünyanın katıldığı oyunlarda bunu düşünememişler mi ?
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ColDasHeLL 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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