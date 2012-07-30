Uluslararası Olimpiyat Komisyonundan bir yetkili seyircilerden daha az tweet atmalarını istedi





Reuters tarafından yayınlanan habere göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesinden bir yetkili bisiklet yarışlarında yarışçıların GPS verilerinin aktarımında yaşanan sıkıntıları seyircilerin fazla sıklıkla Twitter kullanmasına bağladı.





Yarışlarda yer alan bisikletler üzerinde bulunan GPS vericileri topladıkları verileri mobil şebeke aracılığı ile merkeze iletiyor. Ancak, Mobil şebekelerde oluşan yoğunlu sonucu bağlantılarda bazı sıkıntılar oluşmuş ve bu yüzden televizyon yayını yapan anlatıcılar yaşanan sıkıntılardan dolayı kendi zamanlarını tutmak zorunda kalmışlar. Uluslararası Olimpiyat Komitesi sözcüsü de yaşanan bu sıkıntılar yüzünden izleyicilerin tweet atmalarının engellenemeyeceğini dile getirdi ve izleyicilere tweetleri acil değilse biraz daha sabırlı ve sakin olmaları önerdi. Ayrıca yetkili, sorunun çözümü için çalışıldığını da belirtti.









http://www.reuters.com/article/2012/07/29/us-oly-twitter-day-idUSBRE86S0OB20120729?irpc=932