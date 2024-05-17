Twitter artık resmen “X.com” oldu

Twitter, x.com oldu
ULR değişikliğine ek olarak X’in giriş sayfasının alt tarafına da bununla ilgili bir bilgi eklenmiş durumda: “URL'mizi değiştirdiğimizi bildirmek istiyoruz ancak gizlilik ve veri koruma ayarların aynı şekilde kalacak.”
Ağustos 2023'te Twitter’ın bundan sonda kesin olarak X olarak adlandırılacağı açıklanırken şirket, "X uygulaması herkes için güvenilir dijital şehir meydanıdır" tanımlamasında bulunmuştu. O dönemden bu yana platforma eklenen yeni özellikler “X” adı altında eklenmiş ve var olan özelliklerin de adı (X Premium vb.) değiştirilmişti. URL değişikliği ise Twitter’ın tabutuna çakılan son çiviyi temsil ediyor.
Tüm bunlara göre “X”, Musk için önemli bir yere sahip. Ünlü milyarder, 1999 yılında, daha sonra PayPal ile birleştireceği bir internet bankası olan X.com'u yaratmıştı. Musk, bunun üzerinden 20 yıl geçtikten sonra X.com alan adını PayPal'dan geri satın almıştı. Şimdilerde ise Musk, X.com platformunu sosyal medya, finansal işlemler, canlı yayınlar, siparişler vb. işlemler için çok yönlü bir yer alına getirmek istiyor. Ona göre bu, “her şey uygulaması” olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.