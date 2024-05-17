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    Anlık Bildirim

    Twitter artık resmen “X.com” oldu

    Elon Musk’ın satın alımının ardından Twitter’ın adı X olarak değiştirilmişti. Şimdi ise bir zamanların mikroblog sitesinin URL’si de resmen “X.com” olarak değiştirildi.
    Twitter artık resmen “X.com” oldu Tam Boyutta Gör
    Eski mikroblog sitesi Twitter'ın adının 'X' olarak değiştirileceğini duyurduktan aylar sonra, şirketin sahibi Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada şirketin tüm çekirdek sistemlerinin “X.com” alan adının altına taşındığını duyurdu. Buna “twitter.com” da dahil. Dolayısıyla tarayıcınızın adres çubuğuna twitter.com yazdığınızda x.com’a yönlendirileceksiniz.

    Twitter, x.com oldu

    ULR değişikliğine ek olarak X’in giriş sayfasının alt tarafına da bununla ilgili bir bilgi eklenmiş durumda: “URL'mizi değiştirdiğimizi bildirmek istiyoruz ancak gizlilik ve veri koruma ayarların aynı şekilde kalacak.”

    Ağustos 2023'te Twitter’ın bundan sonda kesin olarak X olarak adlandırılacağı açıklanırken şirket, "X uygulaması herkes için güvenilir dijital şehir meydanıdır" tanımlamasında bulunmuştu. O dönemden bu yana platforma eklenen yeni özellikler “X” adı altında eklenmiş ve var olan özelliklerin de adı (X Premium vb.) değiştirilmişti. URL değişikliği ise Twitter’ın tabutuna çakılan son çiviyi temsil ediyor.

    Tüm bunlara göre “X”, Musk için önemli bir yere sahip. Ünlü milyarder, 1999 yılında, daha sonra PayPal ile birleştireceği bir internet bankası olan X.com'u yaratmıştı. Musk, bunun üzerinden 20 yıl geçtikten sonra X.com alan adını PayPal'dan geri satın almıştı. Şimdilerde ise Musk, X.com platformunu sosyal medya, finansal işlemler, canlı yayınlar, siparişler vb. işlemler için çok yönlü bir yer alına getirmek istiyor. Ona göre bu, “her şey uygulaması” olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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