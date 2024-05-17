Twitter artık resmen “X.com” oldu

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Tam Boyutta Gör Eski mikroblog sitesi Twitter'ın adının 'X' olarak değiştirileceğini duyurduktan aylar sonra, şirketin sahibi Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada şirketin tüm çekirdek sistemlerinin “X.com” alan adının altına taşındığını duyurdu. Buna “twitter.com” da dahil. Dolayısıyla tarayıcınızın adres çubuğuna twitter.com yazdığınızda x.com’a yönlendirileceksiniz.

Twitter, x.com oldu

ULR değişikliğine ek olarak X’in giriş sayfasının alt tarafına da bununla ilgili bir bilgi eklenmiş durumda: “URL'mizi değiştirdiğimizi bildirmek istiyoruz ancak gizlilik ve veri koruma ayarların aynı şekilde kalacak.”

Ağustos 2023'te Twitter’ın bundan sonda kesin olarak X olarak adlandırılacağı açıklanırken şirket, "X uygulaması herkes için güvenilir dijital şehir meydanıdır" tanımlamasında bulunmuştu. O dönemden bu yana platforma eklenen yeni özellikler “X” adı altında eklenmiş ve var olan özelliklerin de adı (X Premium vb.) değiştirilmişti. URL değişikliği ise Twitter’ın tabutuna çakılan son çiviyi temsil ediyor.

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Tüm bunlara göre “X”, Musk için önemli bir yere sahip. Ünlü milyarder, 1999 yılında, daha sonra PayPal ile birleştireceği bir internet bankası olan X.com'u yaratmıştı. Musk, bunun üzerinden 20 yıl geçtikten sonra X.com alan adını PayPal'dan geri satın almıştı. Şimdilerde ise Musk, X.com platformunu sosyal medya, finansal işlemler, canlı yayınlar, siparişler vb. işlemler için çok yönlü bir yer alına getirmek istiyor. Ona göre bu, “her şey uygulaması” olacak.

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