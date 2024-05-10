TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı: Twitter ve TikTok'a yasak gündemde

Tam Boyutta Gör TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya platformlarının durumunu ve dijital telif yasasını konuşmak için toplandı. Twitter ve TikTok’a çeşitli çağrılarda bulunuldu. Ayrıca haberlerin sanat ve kültür eseri sağlanması için çalışma yapılması gerektiği açıklandı.

Twitter’a çağrı: “Ya Türkiye’ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız”

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Twitter’ın henüz Türkiye’de temsilci atamamasına vurgu yaptı. Twitter’a çağrıda bulunan Yayman, “Ya Türkiye’ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız” dedi. Yayman şunları söyledi:

“X'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız. 'Temsilcilik açacağız' dediniz, bu sözde kaldı, açmadınız. Kanunun arkasından dolanmak istediniz. Sonra el değişti. Yeni bir oryantasyon süreci... Biz bunu da makul karşılıyoruz. Ama diğer tüm sosyal ağlar buraya gelip fikirlerini, Türkiye'ye dair düşüncelerini Türkiye'de yapmak istediklerini anlatırken X'in kendini böyle görmesini kabul etmiyoruz. Herkesi hukukun ve yasaların verdiği sorumluluk içerisinde hareket etmeye çağırıyorum. Yasaklamalara, sansüre karşıyız. Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller olmasını isteriz.”

TikTok’a çağrı: “Türkiye’de bu iş yasaklamaya kadar gidecek”

Komisyonun hedefindeki diğer platform ise TikTok oldu. TikTok’taki paylaşımların kamu düzenine uymadığını, çocukların korunması, ailenin korunması ve gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi için platformdaki içeriklerin daha sıkı denetlenmesi gerektiği belirtildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok yetkililerinin 2023 Aralık ayında komisyona geldiğini anımsatarak, "Arkadaşları dinledik. Orada çok önemli temel sorular soruldu. Kamu politikaları direktörü dedi ki 'bu soruların bir kısmına sözlü cevap vereceğiz, bir kısmına yazılı cevap vereceğiz.' Fakat gelen cevaplar için ne ikna edici ne tatmin edici ne de sorulan sorulara karşılık geliyor. Özellikle bu platformda içerik paylaşımları noktasında çok ciddi eleştiriler var. Yani bu artık eskilerin tabiriyle mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

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TikTok'un Amerika'da yasaklanmasının gündemde olduğunu hatırlatan Yayman, "Biz yasaklamalara karşıyız. Türkiye'de bu iş yasaklamaya kadar gidecek. Maalesef burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla, mesafe alamadığımız bir ilişki var. TBMM çatısı altından tüm dijital ağlara bir kez daha seslenmek istiyoruz: Hiç kimse dokunulmaz değil. Hiç kimse kendini yasamanın, yargının, yürütmenin üzerinde göremez. Hiç kimse kendini içinde bulunduğu ülkenin, kanunlarının, hukukunun üstünde göremez.” dedi.

TikTok hakkında açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, "TikTok yetkilileri geldiler, komisyona bilgi verdiler, yazılı olarak kendilerini ifade etme fırsatı verdik. Hiçbirimizi tatmin etmeyen yanıtlar seti önümüze geldi. Bunu da hadsizce buluyorum. TikTok ve bu anlayışın ivedilikle ele alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital telif için yasa hazırlığı

Dijital telif konusuna da değinen Yayman, bunun da en önemli meselelerden biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurumsal yapılar içerik üretmek için personel, gazeteci, muhabir, kameraman istihdam ederken, herhangi bir platform, bu internet de olabilir, sosyal medya mecraları da olabilir, bir kişi ya da bir kurum, tüzel kişilik, sizin ürettiğiniz içeriği alıyor, kullanıyor ve bunun hiçbir yaptırımı olmuyor. Bizim muhakkak Avrupa örneklerinde olduğu gibi haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılması, telifinin ödenmesi ve muhakkak emeğin karşılığını bulması noktasında bir çalışma yapmamız lazım.

Bizim, fikir ve sanat eserleri kanunumuzun tam da dijital kavramla 'update' edilmesi lazım. Yeniden yapılanması ve güncellenmesi lazım. Algoritmayı yenilememiz lazım. Komisyonumuza çok önemli tarihsel bir görev düşüyor. Anadolu Ajansı, devletimizin ajansı bu konudan çok ciddi muzdarip. 'Haberi üretiyoruz, bize hiçbir telif ödemeden, atıf yapmadan haberimiz kullanılıyor' diyor. Yönetilebilir, sürdürülebilir bir hukuksal çerçevenin, yasal metnin ortaya çıkmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm bileşenlerin, büyük medya gruplarından küçüklerine değin herkesin dijital telif konusunda bir talebi var. Bunu da komisyonumuz gündemine arz etmek isterim."

Sıradaki toplantı 22 Mayıs'ta

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, 22 Mayıs'ta dijital telif konusunu ele almak için bir toplantı daha yapacak. Bu toplantıya görüşleri alımak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, yargı ve medya yetkilileri davet edilecek.

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Dijital Mecralar Komisyonu'nda Twitter ve TikTok'a yasak gündemde