Vodafone Her Şey Yanımda'da Anneler Günü'ne özel yüzde 25 indirim

Faturama Yansıt ile ödeme yapan kullanıcılara yüzde 25 indirim kampanyası 12 Mayıs’a kadar devam edecek. Kazanılan tutarlar aynı gün içerisinde faturaya yansıtılacak. Bir müşteri en fazla 200 TL indirim kazanabiliyor.
Vodafone Her Şey Yanımda’da cep telefonları, elektornik ürünler, kozmetik ve kişisel bakım ürünler, moda, ev, hobi, spor, oto aksesuar gibi çeşitli kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün bulunuyor. Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Her Şey Yanımda bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Toplam 25 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşan platformda 2 milyon müşteri alışveriş yaptı. Platformda 1.000’den fazla satıcı faaliyet gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.