Tam Boyutta Gör Vodafone’un mobil ödeme çözümü Vodafone Pay, Anneler Günü’ne özel kampanya başlattı. Vodafone’un e-ticaret pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda üzerinden yapılacak alışverişlerde Vodafone Pay’in “Faturama Yansıt” seçeneğini kullanan müşteriler yüzde 25 indirim kazanıyor.

Faturama Yansıt ile ödeme yapan kullanıcılara yüzde 25 indirim kampanyası 12 Mayıs’a kadar devam edecek. Kazanılan tutarlar aynı gün içerisinde faturaya yansıtılacak. Bir müşteri en fazla 200 TL indirim kazanabiliyor.

Anneler Günü Hediye Önerileri 2024 19 sa. önce eklendi

Vodafone Her Şey Yanımda’da cep telefonları, elektornik ürünler, kozmetik ve kişisel bakım ürünler, moda, ev, hobi, spor, oto aksesuar gibi çeşitli kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün bulunuyor. Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Her Şey Yanımda bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Toplam 25 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşan platformda 2 milyon müşteri alışveriş yaptı. Platformda 1.000’den fazla satıcı faaliyet gösteriyor.

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Vodafone Her Şey Yanımda'da Anneler Günü'ne özel yüzde 25 indirim