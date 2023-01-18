TurkNet için e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama nasıl yapılır?

TurkNet müşterilerine 1.000 Mbps’ye varan hızda download (indirme) ve upload (yükleme) hızları sunuyor. Tüm abonelerine uygun fiyatlarla taahhütsüz, özgür ve kotasız biz hizmet veren TurkNet’e başvuru yapmak artık tamamen uçtan uça dijitalleşti

Speedtest'in Fastest Fixed Network ödülü TurkNet'in 1 hf. önce eklendi

Dijital Kimlik Doğrulama nedir?

TurkNet’e başvuru yaparken e-Devlet üzerinden Dijital Kimlik Doğrulama hizmetini kullanarak hız kazanabilirsiniz. Abonelik sözleşmesini onaylamak için kargo, kurye veya evraklarla uğraşmadan tamamen tamamen e-Devlet üzerinden sadece 3 dakikada kimlik doğrulama sürecinize onay verebiliyorsunuz..

Dijital Kimlik Doğrulama hizmeti kullanılmazsa, başvuru tamamlandıktan sonra belirttiğiniz adrese kurye ile sözleşmeniz gönderiliyor. Sözleşmeyi imzalayarak tekrardan kapınıza gelen kuryeye teslim ediyorsunuz. Evraklarınız ulaştıktan sonra başvurunuz onaylanıyor ve kurulum işlemleri başlıyor. Dijital Kimlik Doğrulama hizmetini kullandığınızda ise kurye ve fiziki imza ile uğraşmadan sadece 3 dakika içerisinde dijital kimlik doğrulama onayınızı tamamlayabiliyorsunuz. Böylece kurye ile ortalama 3 gün süren sözleşme onay adımı, uçtan uça dijitalleşme ile e-Devlet üzerinden halledilmiş oluyor.

Dijital Kimlik Doğrulama nasıl yapılır?

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