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    TurkNet için e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama nasıl yapılır?

    TurkNet'e başvururken e-Devlet üzerinden Dijital Kimlik Doğrulama yaparak, kargo ve evraklarla uğraşmadan uğraşmadan 3 dakika içerisinde dijital kimlik doğrulama sürecinizi tamamlayabilirsiniz.
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    TurkNet için e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama nasıl yapılır?
    TurkNet müşterilerine 1.000 Mbps’ye varan hızda download (indirme) ve upload (yükleme) hızları sunuyor. Tüm abonelerine uygun fiyatlarla taahhütsüz, özgür ve kotasız biz hizmet veren TurkNet’e başvuru yapmak artık tamamen uçtan uça dijitalleşti

    Dijital Kimlik Doğrulama nedir?

    TurkNet’e başvuru yaparken e-Devlet üzerinden Dijital Kimlik Doğrulama hizmetini kullanarak hız kazanabilirsiniz. Abonelik sözleşmesini onaylamak için kargo, kurye veya evraklarla uğraşmadan tamamen tamamen e-Devlet üzerinden sadece 3 dakikada kimlik doğrulama sürecinize onay verebiliyorsunuz..

    Dijital Kimlik Doğrulama hizmeti kullanılmazsa, başvuru tamamlandıktan sonra belirttiğiniz adrese kurye ile sözleşmeniz gönderiliyor. Sözleşmeyi imzalayarak tekrardan kapınıza gelen kuryeye teslim ediyorsunuz. Evraklarınız ulaştıktan sonra başvurunuz onaylanıyor ve kurulum işlemleri başlıyor. Dijital Kimlik Doğrulama hizmetini kullandığınızda ise kurye ve fiziki imza ile uğraşmadan sadece 3 dakika içerisinde dijital kimlik doğrulama onayınızı tamamlayabiliyorsunuz. Böylece kurye ile ortalama 3 gün süren sözleşme onay adımı, uçtan uça dijitalleşme ile e-Devlet üzerinden halledilmiş oluyor.

    Dijital Kimlik Doğrulama nasıl yapılır?

    1. TurkNet’e başvuru sayfasındaki Kimlik ve Ödeme Bilgileriniz adımında bulunan Sözleşme Onayı ve Kimlik Doğrulama başlığı altında iki seçenek göreceksiniz: Dijital Kimlik Doğrulama ve Kurye ile Kimlik Doğrulama. Bu aşamada Dijital Kimlik Doğrulama seçeneğini seçip Başvuruyu Tamamla butonuna basın.
      TurkNet için e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör
    2. Bu aşamadan sonraki işlemleri e-Devlet üzerinden yapacaksınız. e-Devlet’e giriş yaparak arama kısmına “E-kayıt başvurusu onay işlemleri” yazın veya TurkNet tarafından size iletilen bağlantıya tıklayın. İlgili hizmete tıklayın.
    3. E-kayıt başvurusu onay işlemleri sayfasında İşletme/sağlayıcı tipi kutucuğunu “Haberleşme”, İşletme/Sağlayıcı kutucuğunu ise TurkNet olarak işaretleyin.
      TurkNet için e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör
    4. Bir sonraki sayfada onay bekleyen başvurunuzu göreceksiniz. Yanındaki Onayla butonuna tıklayın.
      TurkNet için e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör
    5. Ardından açılan sayfanın en altındaki onay tikini işaretleyin ve Onayla butonuna basın.
      TurkNet için e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör
    6. Tüm işlemler bu kadar. Dijital Kimlik Doğrulama yaparak abonelik sözleşmesini onaylamış oldunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra kurulum işlemleriniz başlayacak.

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