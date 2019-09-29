Uncharted filminin yeni yönetmeni belli oldu

PlayStation Productions'ın merakla beklenen Uncharted uyarlama filminin uzun süren yönetmen krizi nihayet sona erdi. Deadline tarafından bildirilen habere göre filmin yönetmenlik koltuğunda ünlü isim Travis Knight oturacak. Travis Knight, Sony'nin Uncharted filmi için anlaşma sağladığı üçüncü yönetmen oldu.



Uncharted uyarlama filmi bildiğiniz gibi epey çalkantılı bir geliştirme sürecinden geçiyor. Sony, filmin yönetmenliği için daha önce Shawn Levy ve Dan Trachtenberg gibi isimlerle anlaşma sağlamıştı. Ancak her iki yönetmen de yaşanan bazı fikir ayrılıkları nedeniyle Sony'yle yollarını ayırdı. Trachtenberg'in ayrılışından kısa bir süre sonra Sony Pictures şimdi de Bumblebee filminin ünlü yönetmeni Travis Knight ile anlaşma sağlamış durumda.



Uncharted filminde Nathan Drake karakterini 23 yaşındaki ünlü aktör Tom Holland canlandıracak. Daha önce yapılan açıklamalarda Uncharted filminin Nathan Drake'in gençlik yıllarını anlatacağı ifade edilmişti. Uncharted 3 ve Uncharted 4 oyunlarında bildiğiniz gibi Drake'in gençlik yıllarıyla ilgili bazı bölümler vardı.



Uncharted uyarlaması 25 Aralık 2020'de sinemaseverlerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosuyla ilgili Tom Holland dışında henüz resmileşmiş bir şey yok.

https://deadline.com/2019/08/uncharted-tom-holland-movie-dan-trachtenberg-exit-playstation-producing-sony-pictures-1202701962/