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Unigine's Heaven Benchmark'ın 2.5 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
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33
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Unigine's Heaven Benchmark'ın 2.5 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı
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DirectX 11 için hazırlanan ilk test uygulaması olarak ses getirmeyi başaran Unigine's Heaven güncellendi. 2.5 sürüm numaralı yeni versiyon, yerini alacağı 2.1 versiyonu ile kıyaslandığında önemli güncellemeler getiriyor. Yapılan açıklamalara ve sürüm notlarına bakılırsa yeni sürüm ile birlikte geliştirilmiş GPU desteği, global aydıtmanın gerçek zamanlı simüle edilebilmesi için SSDO desteği, uzun süreli testler için geliştirilmiş stabilite, Windows grafik arabirim çalıştırıcısı için giderilmiş uyumluluk problemleri, ambient occlusion için geliştirilmiş kalite, kullanıcı rehberinin eklendi ve Windows için kurulum sihirbazı geliştirildi.

Unigine's Heaven'ın 2.5 sürümüyle birlikte uygulamanın Professional sürümü de tanıtıldı. Bu sürümde standart uygulamada olmayan komut satırı otomasyonu, CSV formatında raporlama, stress testi modu ve teknik destek gibi özelliklere de yer veriliyor.

Unigine's Heaven Benchmark 2.5'i 229MB'lık dosya boyutu ile indirmek için; http://unigine.com/download/#heaven

Unigine's Heaven Benchmark'ın 2.5 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı
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Hicks 8 yıl
Merhaba,

CPU: i7 920 HT @ 4.0 GHz.
GPU: 2 x HD 6950 Shader Mod @ 840/1325

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Tesekkurler,

Hicks
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leech 8 yıl
İmzamdaki sistem ile

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Tanarri 8 yıl
aldığınız fps bakılırsa çokda izlediniz sölenemez xD
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captanico 8 yıl
Tanarri

aldığınız fps bakılırsa çokda izlediniz sölenemez xD

gram tekleme olmadı ben takip ederken en düsük 11 fps gordum.6 ya nerde dustu farkında degilim.cozunurlugun 1920*1080 oldugu goz onune alınırsa sonuc normal.performansı etkilermi bilmiyorum ama aynı anda 2 monitor birden baglı ekran kartıma ve her ikiside calısıyordu testi yaptıgımda.
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M@U 8 yıl
Işıklandırma ve doku kalitesi artırılmış gibi geldi bana. Buradan da AMD kartlar için revize edildiği izlenimine kapıldım. Unigine kurnaz bir firma. Hangi firma yeni seri tanıtsa ona göre düzenliyor programı.
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Firaristt 8 yıl
Benchmarkcılara yeni oyun geliyor...
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JrMaster 8 yıl
bunları yapana kadar oyun yapın be adam
adam gibi oyun diyelim
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