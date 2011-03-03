Unigine's Heaven Benchmark'ın 2.5 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

DirectX 11 için hazırlanan ilk test uygulaması olarak ses getirmeyi başaran Unigine's Heaven güncellendi. 2.5 sürüm numaralı yeni versiyon, yerini alacağı 2.1 versiyonu ile kıyaslandığında önemli güncellemeler getiriyor. Yapılan açıklamalara ve sürüm notlarına bakılırsa yeni sürüm ile birlikte geliştirilmiş GPU desteği, global aydıtmanın gerçek zamanlı simüle edilebilmesi için SSDO desteği, uzun süreli testler için geliştirilmiş stabilite, Windows grafik arabirim çalıştırıcısı için giderilmiş uyumluluk problemleri, ambient occlusion için geliştirilmiş kalite, kullanıcı rehberinin eklendi ve Windows için kurulum sihirbazı geliştirildi.

Unigine's Heaven'ın 2.5 sürümüyle birlikte uygulamanın Professional sürümü de tanıtıldı. Bu sürümde standart uygulamada olmayan komut satırı otomasyonu, CSV formatında raporlama, stress testi modu ve teknik destek gibi özelliklere de yer veriliyor.

Unigine's Heaven Benchmark 2.5'i 229MB'lık dosya boyutu ile indirmek için; http://unigine.com/download/#heaven