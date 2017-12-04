Ünlü Barclays, müşterilerine Kaspersky ürünlerini önermekten vazgeçiyor

ABD’de hükümetin karşı tavrı nedeniyle ardı ardına ihaleler kaybeden ve kamu kurumlarından çekilmek zorunda kalan anti virüs devi Kaspersky, İngiltere’de de zor günler geçirmeye başladı.

Kaspersky için zor günler

Geçtiğimiz günlerde İngiliz siber güvenlik ofisi devlet kurumlarına uyarı göndererek Kaspersky ürünlerinin Rus hükümeti tarafından truva atı gibi kullanılabileceğini dile getirmişti. Kurum ve kuruluşlar da buna göre aksiyon almaya başladı.

İngiltere’nin en önemli bankalarından Barclays, internet bankacılığı kullanan müşterilerine Kaspersky ürünlerini önermekten vazgeçtiğini duyurdu. Ayrıca 290 bin çevrim içi müşterisine mail göndererek herhangi bir Rus tabanlı yazılımın kaldırılmasını tavsiye etti.

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Barclays’in kararı çok önemli çünkü sırasıyla diğer bankaların da bu kararı izleyeceği konuşuluyor. Diğer taraftan bankanın müşterilerine önerdiği paket 12 ay ücretsiz deneme sunan çok avantajlı bir paketti. Kaspersky’nin müşteri kaybedeceği tahmin ediliyor.

Anti virüs devi ise yaptığı açıklamada bankanın aldığı kararı hayal kırıklığı ile karşıladıklarını dile getirdi. ABD’de olduğu gibi İngiltere’de de başlayacak fırtına Kaspersky’nin finansal açıdan zor durumda kalmasına neden olabilir.