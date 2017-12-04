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Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ünlü Barclays, müşterilerine Kaspersky ürünlerini önermekten vazgeçiyor

ABD ve İngiltere güvenlik birimleri tarafından kesinlikle kullanılmaması istenen Kaspersky için zor günler başladı. Kurum ve kuruluşlar birer birer anlaşmaları iptal ediyor.
1 yıl
1,8b
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD’de hükümetin karşı tavrı nedeniyle ardı ardına ihaleler kaybeden ve kamu kurumlarından çekilmek zorunda kalan anti virüs devi Kaspersky, İngiltere’de de zor günler geçirmeye başladı.

Kaspersky için zor günler

Geçtiğimiz günlerde İngiliz siber güvenlik ofisi devlet kurumlarına uyarı göndererek Kaspersky ürünlerinin Rus hükümeti tarafından truva atı gibi kullanılabileceğini dile getirmişti. Kurum ve kuruluşlar da buna göre aksiyon almaya başladı.

İngiltere’nin en önemli bankalarından Barclays, internet bankacılığı kullanan müşterilerine Kaspersky ürünlerini önermekten vazgeçtiğini duyurdu. Ayrıca 290 bin çevrim içi müşterisine mail göndererek herhangi bir Rus tabanlı yazılımın kaldırılmasını tavsiye etti.

Ayrıca Bkz. "Çinli BOE ekran üretimi konusunda iddialı"

Barclays’in kararı çok önemli çünkü sırasıyla diğer bankaların da bu kararı izleyeceği konuşuluyor. Diğer taraftan bankanın müşterilerine önerdiği paket 12 ay ücretsiz deneme sunan çok avantajlı bir paketti. Kaspersky’nin müşteri kaybedeceği tahmin ediliyor.

Anti virüs devi ise yaptığı açıklamada bankanın aldığı kararı hayal kırıklığı ile karşıladıklarını dile getirdi. ABD’de olduğu gibi İngiltere’de de başlayacak fırtına Kaspersky’nin finansal açıdan zor durumda kalmasına neden olabilir. 

 

http://www.ibtimes.co.uk/barclays-stops-offering-kaspersky-anti-virus-products-online-banking-customers-1649908 Yorum Yaz
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WB 1 yıl en beğenilen
En buyuk virus windows’un kendisiyken..
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Guhong01 1 yıl
Abd gene uzanamadığı ciğeri bitirmeye çalışıyor. Pek çok orjinal antivirüs yazılımı kullandım, hiç birisi kaspersky kadar iyi değil. Açıkçası yeni kurulan Windows ta daha program yokken ara sıra kaspersky "a uygulaması kameranızı kullanıyor, engellemek ister misiniz" derken Microsoft'a mı güvenmeliyim kaspersky'ye mi? Bırakın bu işleri
Abd gene uzanamadığı ciğeri bitirmeye çalışıyor. Pek çok orjinal antivirüs yazılımı kullandım, hiç birisi kaspersky kadar iyi değil. Açıkçası yeni kurulan Windo...
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Adoring 1 yıl
Abd istediği zaman medyayla oynuyor medyanın gazıyla saldırıyorlar.
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sterig 1 yıl
Kaspersky iyidir
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V4LKyR 1 yıl
Hiç antivirüs kullanmam, bugüne kadar da hiç bir problem yaşamadım.
Asıl iş bilinçli, akıllı olmakta. Yoksa antivirüs falan bunları geçin. Uyanık olun.
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Adoring 1 yıl
Abd istediği zaman medyayla oynuyor medyanın gazıyla saldırıyorlar.
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alemburda34 1 yıl
17 Yıldır Kaspersky kullanırım daha bilgisayarım gık demedi.
Önerdiğim birçok kişide çok memnun, sistemi biraz zorluyor ama koruyor mu koruyor.
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WB 1 yıl en beğenilen
En buyuk virus windows’un kendisiyken..
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Guhong01 1 yıl
Abd gene uzanamadığı ciğeri bitirmeye çalışıyor. Pek çok orjinal antivirüs yazılımı kullandım, hiç birisi kaspersky kadar iyi değil. Açıkçası yeni kurulan Windows ta daha program yokken ara sıra kaspersky "a uygulaması kameranızı kullanıyor, engellemek ister misiniz" derken Microsoft'a mı güvenmeliyim kaspersky'ye mi? Bırakın bu işleri
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