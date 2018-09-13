Ünlü aksesuar devi, elmasların takibi için Blockchain kullanacak

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya göre; Hong Kong merkezli aksesuar satıcısı Chow Tai Fook, elmaslarının takibi için dağıtılmış defter teknolojisinden yararlanacağını belirtti. Chow Tai Fook, Blockchain girişimcisi Everledger tarafından geliştirilen ve IBM Blockchain Platform tarafından güvence altına alınan bir Blockchain platformundan yararlanacağını bildirdi.

Söz konusu satıcının müşterileri, bir uygulama sayesinde satın aldıkları ürünün nerede olduğunu rahatça izleyebilecek.

Söz konusu firma, geçtiğimiz günlerde, elmasların seri numaraları ile takip edilmesine ve fiyatların öğrenilmesine olanak sağlayan bir sistemi kullanmaya başlamıştı. Chow Tai Fook, bu sistemin daha elverişli hale getirilebilmesi için dağıtılmış defter teknolojisi kullanmaya karar verdi.

Chow Tai Fook grup yönetim direktörü Kent Wong, Blockchain teknolojisini kullanmaları hakkında:" Bu inisiyatif, tüketicilerin varlıklarını verimli bir şekilde yönetmelerini kolaylaştırmakla kalmayacak. Yaptığımız bu yatırım, aynı zamanda tüketicilerin, elmasları hakkındaki bilgilerini zenginleştirecek olan uzun vadeli bir yatırımdır. " dedi.

Blockchain teknolojisi, gün geçtikçe hayatımızın içinde daha fazla yer edinmeye başlıyor. Söz konusu teknoloji, birçok sektörde olmazsa olmaz konuma geldi bile. Getirdiği kolaylıklar sayesinde, dağıtılmış defter teknolojisi birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

https://cointelegraph.com/news/hong-kong-jewelry-retailer-to-use-blockchain-platform-for-tracking-diamonds