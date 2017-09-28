Porsche'un elektrikli aracı Mission E'nin son prototipi ortaya çıktı

Satışa Sunulacak Modelde Farklılıklar Olabilir
Norveçli Facebook grubunda, son Mission E prototipine dair görüntüler paylaşılırken Porsche Norveç yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere de yer verildi. Yetkililerin ifadelerine göre prototip araç ile piyasaya sürülecek olan araç arasında birtakım farklılıklar bulunuyor ancak açıklamanın yerel bir kuruluş tarafından yapıldığını göz önünde bulundurarak bu ifadelere şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Örneğin, Porsche Norveç yetkililerinin açıklamalarına göre piyasaya sürülecek araçta prototiptekinin aksine 4 koltuk değil 5 koltuk yer alacak.
Bununla birlikte aracın batarya varyasyonları ve menziliyle ilgili yeni bir açıklama yapılmış değil. Üç farklı batarya paketiyle satışa sunulması beklenen Mission E ile ilgili şirket tarafından yapılan önceki açıklamalarda aracın 15 dakikalık şarj ile 500 kilometre yol katedebileceği ileri sürülmüştü. Porsche'un, Panamera ile aynı sınıfa konumlandırdığı Mission E'nin küçük bataryaya sahip olan modelinin 86.000$ civarında fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. Şirket, 2019 yılında satışa sunulacak aracın, gelecek üretimine başladığında Mission E hakkında daha fazla detaya ulaşılabilecek.
https://electrek.co/2017/09/27/porsche-all-electric-mission-e-prototype-pictures-details/#jp-carousel-52437 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir de huvayi muhabbeti vardı. çinliler sanırım vavvey diyorlardı.
Araca gelirsek çok dolu dolu görünüyor. Porsche isminin köklülüğü ve lükslüğü de var. Teslanın özellikle iç tasarımları başarısız oluğu düşünülüyordu. Porsche bu konuda çok daha elit. Umarım kısa sürede şarj istasyonları da tesla gibi yayılır öbür türlü işi zor.