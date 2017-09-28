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Porsche'un elektrikli aracı Mission E'nin son prototipi ortaya çıktı

Alman otomobil devi Porsche'un tamamen elektrikli otomobili Mission E'ye ait son prototip, Norveç'teki bir etkinlikte tanıtıldı. Mission E'nin görüntüleri ve araçla ilgili detaylar haberimizde.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Porsche'un elektrikli aracı Mission E'nin son prototipi ortaya çıktı
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Alman otomobil şirketi Porsche'un ilk kez 2015 yılında tanıttığı ve şirketin tamamen elektrikli ilk aracı olma özelliğini taşıyan Mission E'ye ait detaylar ve yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Mercedes, Audi ve Jaguar'ın yaptığı gibi ilk tamamen elektrikli aracını öncelikli olarak Norveç'te satışa sunmak isteyen Porsche, Mission E prototipini, satışa sunulmadan önce detaylıca incelenebilmesi adına, Norveç'teki bayilere özel bir etkinlikte sergiledi.


Satışa Sunulacak Modelde Farklılıklar Olabilir 

Norveçli Facebook grubunda, son Mission E prototipine dair görüntüler paylaşılırken Porsche Norveç yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere de yer verildi. Yetkililerin ifadelerine göre prototip araç ile piyasaya sürülecek olan araç arasında birtakım farklılıklar bulunuyor ancak açıklamanın yerel bir kuruluş tarafından yapıldığını göz önünde bulundurarak bu ifadelere şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Örneğin, Porsche Norveç yetkililerinin açıklamalarına göre piyasaya sürülecek araçta prototiptekinin aksine 4 koltuk değil 5 koltuk yer alacak.


Bununla birlikte aracın batarya varyasyonları ve menziliyle ilgili yeni bir açıklama yapılmış değil. Üç farklı batarya paketiyle satışa sunulması beklenen Mission E ile ilgili şirket tarafından yapılan önceki açıklamalarda aracın 15 dakikalık şarj ile 500 kilometre yol katedebileceği ileri sürülmüştü. Porsche'un, Panamera ile aynı sınıfa konumlandırdığı Mission E'nin küçük bataryaya sahip olan modelinin 86.000$ civarında fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. Şirket, 2019 yılında satışa sunulacak aracın, gelecek üretimine başladığında Mission E hakkında daha fazla detaya ulaşılabilecek.



https://electrek.co/2017/09/27/porsche-all-electric-mission-e-prototype-pictures-details/#jp-carousel-52437 Yorum Yaz
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Master_Evil 1 yıl en beğenilen
porsche'ye yakışan bir tasarım olmuş çok beğendim
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CVenturas 1 yıl
Porş değil. Porşe.

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olağan_şüpheli 1 yıl CVenturas
CVenturas
Porş değil. Porşe.



bir de huvayi muhabbeti vardı. çinliler sanırım vavvey diyorlardı.
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kadirirdem 1 yıl
Tasarım yakışmış,Tesla'ya sağlam rakipler geliyor.
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Master_Evil 1 yıl en beğenilen
porsche'ye yakışan bir tasarım olmuş çok beğendim
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zaomss 1 yıl
Uf ya hep bi tesla haberi yet.. pardon porsche imiş. neyse yakında hep porsche haberi yeterci tayfa da türer.
Araca gelirsek çok dolu dolu görünüyor. Porsche isminin köklülüğü ve lükslüğü de var. Teslanın özellikle iç tasarımları başarısız oluğu düşünülüyordu. Porsche bu konuda çok daha elit. Umarım kısa sürede şarj istasyonları da tesla gibi yayılır öbür türlü işi zor.
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12 Angry Men 1 yıl
Diğer elektrikli arabalarda nasıl bilmiyorum ama 15 dk da 500km menzil çok iyi.
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