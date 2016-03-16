Ünlülerin çıplak fotoğraflarını çalan hacker suçunu kabul etti

Haber Editörü
Los Angeles federal savcıları, Pensilvanya'lı bir adamın, aralarında birçok kadın ünlünün yer aldığı e-posta ve diğer online hesapları hackleyerek özel bilgiler, çıplak fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere bir takım verileri çaldığına yönelik suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. 36 yaşındaki Ryan Collins, Kasım 2012 ve Eylül 2014 arasında, ünlü kadınlara ait, 100'den fazla Google ve Apple hesaplarına erişim sağlamakla suçlanıyordu.
Savcılığıa göre Collins, kurbanların kimlik bilgilerini ele geçirmek için doğrudan Apple ve Google'dan geliyor gibi görünen e-postalarla "phishing" denilen bir saldırı yöntemini kullandı. Böylece hedefteki isimlerin iCloud ve Gmail hesap bilgilerini ele geçirmeyi başaran bilgisayar korsanının, çıplak fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere ünlülerin çevrimiçi olarak depolanmış tüm dosyalarını elde etmesi mümkün oldu.
Yapılan basın açıklamasında mağdurlardan söz edilmese de Jennifer Lawrence, Gabrielle Union, Kate Upton ve Ariana Grande olaydan etkilenen Hollywood ünlüleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 50 iCloud ve 72 Gmail hesabına erişim sağladığı tahmin edilen Ryan Collins şimdi maksimum 5 yıla kadar bir hapis cezasıyla karşı karşıya. Ancak avukatlık ofisinden yapılan açıklamaya göre savcılar 18 aylık bir cezayı uygun görüyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Collins'in çaldığı fotoğraf ve videoları internet üzerinde yayınladığına yönelik herhangi bir kanıta rastlanmadığı da bildiriliyor.
http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/hacker-admits-stealing-celebrity-nude-875918 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1)"Bunlar zaten her gece çıplaklar, çıplak olmak önemli değil" bilgisini nerden edindiniz? Hadi diyelim 50 kişiden 1'ini biliyorsunuz ya da sosyal medya da vs. öyle gördünüz diyelim; bu hepsini çıplak mı yapıyor?
2)"zaten zenginseniz bir gece yaşamak çok zor değil" buna nerden ulaştın diye sormuyorum, zira Ağaoğlu olsan Kate Upton'ın o servetle böyle birşey yapacağını düşünmüyorum. Yükselme döneminde belki ihtimal verebilirsin, onda da gözünle görmediğin için sana şey yemek düşer, adı neydi aklıma gelmiyor bak he dur hatırladım, ıspanak yemek düşer biraz demir gitsin kan olur.
Son paragraf ayrı mesele zaten "mahremiyet açısından" diye başlayıp, "işlerine gelir ehehe" olarak evrilen bu paragraf ben dahil okuyan herkesin anlayacağı üzere sana cevap verilmemesini ya da gerçek kişiliğinin belli olmasından kaçtığın için oraya yerleştirilmiş küçük kapı süsü gibi. (Bkz. Çok laf söyledim biraz yumuşatayımda şey olmasın hehe)
Bak bu yorumu yazan ben ne kadın yalakasıyım, ne kadınların hep haklı olduğunu ne de kadınların Çiçek kelebek böcek olduğunu sanan biriyim; kadınların da iyi kalplisi, kötü kalplisi vardır; Dünya maalesef müthiş bir yer değil. Peki ben niye yazdım bu yorumu biliyor musun? Çünkü senin o düşüncelerinden kadın düşmanlığı akıyor, nefret akıyor. Bak rakam bilmiyorum 30-40 kadın kaç tane kadın var saymadım hiç. Ama kalkıp sen o kadınların her birine "paranız varsa zaten bir gece geçirmek kolay" minvalinde yorum yaparsan, burdan çıkacak sonuç şudur: "oradaki kadınların hepsi para karşılığı iş yapan kadınlar ve çıplak fotoğrafları çok önemli değil" bu mudur? Kate Upton atıyorum, 200-300 kişi ile birlikte olsa her ay beni seni ilgilendirir mi? Newyork'ta çıplak gezsin gerer mi seni beni? Senin gibi kadına cinsel obje olarak bakan insanlar ne düşünüyor bilmiyorum doğrusu.
Bak senin için özet geçiyorum: İsterse dediğin gibi "para karşılığı birlikte olan" kadın olsun, isterse yetişkin filmlerinde oynayan bir kadın olsun ne olursa olsun senin yorum yapma ya da gözünle görmediğin şeyler ile insanları zan altında bırakma hakkın yok. Kate Upton'ın bedeni, Kate Upton'ın fikri ne isterse onu yapar, sana da "parası olan bir gece geçiriyo" deyip iç geçirmek düşer he mi KARDEŞİM?