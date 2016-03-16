Ünlülerin çıplak fotoğraflarını çalan hacker suçunu kabul etti

Los Angeles federal savcıları, Pensilvanya'lı bir adamın, aralarında birçok kadın ünlünün yer aldığı e-posta ve diğer online hesapları hackleyerek özel bilgiler, çıplak fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere bir takım verileri çaldığına yönelik suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. 36 yaşındaki Ryan Collins, Kasım 2012 ve Eylül 2014 arasında, ünlü kadınlara ait, 100'den fazla Google ve Apple hesaplarına erişim sağlamakla suçlanıyordu.

Savcılığıa göre Collins, kurbanların kimlik bilgilerini ele geçirmek için doğrudan Apple ve Google'dan geliyor gibi görünen e-postalarla "phishing" denilen bir saldırı yöntemini kullandı. Böylece hedefteki isimlerin iCloud ve Gmail hesap bilgilerini ele geçirmeyi başaran bilgisayar korsanının, çıplak fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere ünlülerin çevrimiçi olarak depolanmış tüm dosyalarını elde etmesi mümkün oldu.

Yapılan basın açıklamasında mağdurlardan söz edilmese de Jennifer Lawrence, Gabrielle Union, Kate Upton ve Ariana Grande olaydan etkilenen Hollywood ünlüleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 50 iCloud ve 72 Gmail hesabına erişim sağladığı tahmin edilen Ryan Collins şimdi maksimum 5 yıla kadar bir hapis cezasıyla karşı karşıya. Ancak avukatlık ofisinden yapılan açıklamaya göre savcılar 18 aylık bir cezayı uygun görüyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Collins'in çaldığı fotoğraf ve videoları internet üzerinde yayınladığına yönelik herhangi bir kanıta rastlanmadığı da bildiriliyor.

http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/hacker-admits-stealing-celebrity-nude-875918