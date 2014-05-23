Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üst seviye bir Vertu modeli benchmark skorlarında ortaya çıktı

5 yıl
218
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üst seviye bir Vertu modeli benchmark skorlarında ortaya çıktı

Yıllarca Nokia bünyesinde faaliyet gösterdikten sonra iki yıl önce başka bir ortaklığa satılan Vertu, lüks tüketime yönelik akıllı telefonları ile biliniyor. Genelde donanımı orta seviye tutan Vertu'nun bu kez amiral gemi modeli seviyesinde hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan bilgilerde Vertu'nun RM-960V model numaralı Signature Touch adında akıllı telefon üzerinde çalıştığı görülüyor. Modelde Full HD çözünürlüğe yer verilirken, gerekli güç 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti ile sağlanıyor. Modelde 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.4.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut.

Donanıma bakıldığında Vertu telefonların çağ atladığı söylenebilir. Çünkü en iyi modellerde bile 480x800 piksel çözünürlük, çift çekirdek işlemci ve 1GB RAM gibi özellikler yer almaktaydı. Bu haliyle Signature Touch geçen yılın amiral gemi modelleriyle başabaş bir rekabet içerisine girebilir.

Cihazın donanım haricinde ne tür bir kasa malzemesi kullanacağı bilinmiyor. Bir önceki model olan Vertu Ti titanyum alaşım ve safir cam kullanıyordu. Fiyatı ise 100 000$ civarındaydı.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FightForBeer 5 yıl en beğenilen
israftan başkabirşey değil şu vertu
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
satar satar gösteriş düşkünü çok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhangokhan33 4 yıl
yav ben milleti anlamıyorum telefona bu kadar para verilmez alın 1 gb ramli bir telefon discovery dersem fanboy diyeceksiniz siz bakın kendiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 4 yıl
O fiyata o telefon satmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mares626 5 yıl
O fiyata o telefon satmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
ünlüler desen onlardan da alan yok.gördük Samsung ya da iphone var hepsinde.peki kim alır bunu belli değil.batmadı gitti kaç senedir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 5 yıl
yanında bir de beyin veriyorlarsa o paraya değebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 5 yıl
Nokia'dan ayrılınca kendini bayağı geliştirmiş vertu:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Bu fiyata alanlar nasıl bi karakter sahibi acaba.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl General.
web101
Bu fiyata alanlar nasıl bi karakter sahibi acaba.

Nokia'nın elindeyken tek çekirdek 1 ghz telefonu 512 mb ramle o fiyata satıyorlardı yine bunu alan daha mantıklı iş yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
Çok üst düzeymiş gerçekten 2013 ün amiral gemileriyle aynı özelliklerde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONIONBUD 5 yıl SteveMeade
SteveMeade

Çok üst düzeymiş gerçekten 2013 ün amiral gemileriyle aynı özelliklerde

evet 100.000 $ hemde amiral gemisi fiyatına ..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pandoras35 5 yıl
Tabletimin şarj yerindeki ışık yanmasına rağmen şarj olmuyor garantisi devam ediyor ama hayatım boyunca bi ürünü hiç garantiye göndermedim bide codegenin şirketinin nerde olduğunu bilmiyorum bana nasıl kargo gönderilir garantiye vermeden önce neler yapmam gerektiğini anlatabilir mi?

Model ultimix 88
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 5 yıl
fiyat yanlış yazılmış, 10.000 $ olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scot 5 yıl
Bi vertu ya göre hakkatten çok üst düzey özellikler olmuş hayret :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
218 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Huawei Ascend P7 test masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim