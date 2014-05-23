Üst seviye bir Vertu modeli benchmark skorlarında ortaya çıktı





Yıllarca Nokia bünyesinde faaliyet gösterdikten sonra iki yıl önce başka bir ortaklığa satılan Vertu, lüks tüketime yönelik akıllı telefonları ile biliniyor. Genelde donanımı orta seviye tutan Vertu'nun bu kez amiral gemi modeli seviyesinde hazırlık yaptığı ortaya çıktı.





AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan bilgilerde Vertu'nun RM-960V model numaralı Signature Touch adında akıllı telefon üzerinde çalıştığı görülüyor. Modelde Full HD çözünürlüğe yer verilirken, gerekli güç 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti ile sağlanıyor. Modelde 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.4.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut.





Donanıma bakıldığında Vertu telefonların çağ atladığı söylenebilir. Çünkü en iyi modellerde bile 480x800 piksel çözünürlük, çift çekirdek işlemci ve 1GB RAM gibi özellikler yer almaktaydı. Bu haliyle Signature Touch geçen yılın amiral gemi modelleriyle başabaş bir rekabet içerisine girebilir.





Cihazın donanım haricinde ne tür bir kasa malzemesi kullanacağı bilinmiyor. Bir önceki model olan Vertu Ti titanyum alaşım ve safir cam kullanıyordu. Fiyatı ise 100 000$ civarındaydı.