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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A55 5G yakında geliyor! İşte beklenen özellikler

    Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy A55 5G için hazırlıklar tamamlandı. Peki yeni fiyat performans modeli neler sunacak? İşte Galaxy A55 5G özellikleri...
    Samsung Galaxy A55 5G yakında geliyor! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinin ardından odağını Galaxy A grubuna çevirmiş durumda. Bildiğiniz gibi bir süredir Galaxy A55 5G modelinin yolda olduğundan söz ediliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise bütçe telefonu, Tayland'ın NBTC sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Peki Galaxy A55 5G neler sunacak? İşte bildiklerimiz...

    Galaxy A55 5G özellikleri netleşti

    Sertifikasyon sitesinden alınan bilgilere göre Samsung Galaxy A55 5G, SM-A556E/DS model numarasına sahip olacak. Buradaki "DS" ifadesi ise, çift SIM desteğini bizlere gösteriyor. Ayrıca akıllı telefon, kutusundan EP-TA800 model numaralı şarj cihazı çıkacak. Bu da 25W kablolu şarj ile eşleştirileceğini doğruluyor.

    Galaxy A55 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük suan 6,5 inç AMOLED ekranla tanıtılacak. Bu kuruluma ise, Exynos 1480 yonga seti, 8GB RAM ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 eşlik edecek. Ayrıca buz Mavisi, lila ve lacivert renklerinde satışa çıkacak modelin  NFC ve SD kart yuvasınının bulunması da muhtemel.

    Samsung Galaxy A55 5G yakında geliyor! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefona güç verecek Exynos 1480'a gelirsek, yeni platformun 4 adet 2,75 GHz performans ve 4 adet 2,05 GHz verimlilik çekirdeğinden destek alması bekleniyor. Bu aşamada 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak yonga seti, seleflerinin aksine Mali GPU’yu kullanmayacak. Bunun yerine RDNA 2 tabanlı AMD Xclipse 530 GPU ile donatılacak.

    Galaxy A55 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak sertifikasyon sızıntıları en geç Haziran ayına kadar vitrine çıkacağını gösteriyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    emrahmt 40 dakika önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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