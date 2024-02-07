Samsung Galaxy A55 5G yakında geliyor! İşte beklenen özellikler

Galaxy A55 5G özellikleri netleşti
Sertifikasyon sitesinden alınan bilgilere göre Samsung Galaxy A55 5G, SM-A556E/DS model numarasına sahip olacak. Buradaki "DS" ifadesi ise, çift SIM desteğini bizlere gösteriyor. Ayrıca akıllı telefon, kutusundan EP-TA800 model numaralı şarj cihazı çıkacak. Bu da 25W kablolu şarj ile eşleştirileceğini doğruluyor.
Galaxy A55 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük suan 6,5 inç AMOLED ekranla tanıtılacak. Bu kuruluma ise, Exynos 1480 yonga seti, 8GB RAM ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 eşlik edecek. Ayrıca buz Mavisi, lila ve lacivert renklerinde satışa çıkacak modelin NFC ve SD kart yuvasınının bulunması da muhtemel.
Akıllı telefona güç verecek Exynos 1480'a gelirsek, yeni platformun 4 adet 2,75 GHz performans ve 4 adet 2,05 GHz verimlilik çekirdeğinden destek alması bekleniyor. Bu aşamada 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak yonga seti, seleflerinin aksine Mali GPU’yu kullanmayacak. Bunun yerine RDNA 2 tabanlı AMD Xclipse 530 GPU ile donatılacak.
Galaxy A55 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak sertifikasyon sızıntıları en geç Haziran ayına kadar vitrine çıkacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.