Tam Boyutta Gör Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinin ardından odağını Galaxy A grubuna çevirmiş durumda. Bildiğiniz gibi bir süredir Galaxy A55 5G modelinin yolda olduğundan söz ediliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise bütçe telefonu, Tayland'ın NBTC sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Peki Galaxy A55 5G neler sunacak? İşte bildiklerimiz...

Galaxy A55 5G özellikleri netleşti

Sertifikasyon sitesinden alınan bilgilere göre Samsung Galaxy A55 5G, SM-A556E/DS model numarasına sahip olacak. Buradaki "DS" ifadesi ise, çift SIM desteğini bizlere gösteriyor. Ayrıca akıllı telefon, kutusundan EP-TA800 model numaralı şarj cihazı çıkacak. Bu da 25W kablolu şarj ile eşleştirileceğini doğruluyor.

Galaxy A55 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük suan 6,5 inç AMOLED ekranla tanıtılacak. Bu kuruluma ise, Exynos 1480 yonga seti, 8GB RAM ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 eşlik edecek. Ayrıca buz Mavisi, lila ve lacivert renklerinde satışa çıkacak modelin NFC ve SD kart yuvasınının bulunması da muhtemel.

Akıllı telefona güç verecek Exynos 1480'a gelirsek, yeni platformun 4 adet 2,75 GHz performans ve 4 adet 2,05 GHz verimlilik çekirdeğinden destek alması bekleniyor. Bu aşamada 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak yonga seti, seleflerinin aksine Mali GPU’yu kullanmayacak. Bunun yerine RDNA 2 tabanlı AMD Xclipse 530 GPU ile donatılacak.

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Galaxy A55 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak sertifikasyon sızıntıları en geç Haziran ayına kadar vitrine çıkacağını gösteriyor.

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Samsung Galaxy A55 5G yakında geliyor! İşte beklenen özellikler