Ustwo'nun yeni mobil oyun projesi: Monument Valley

Whale Trail ve Blip Blup gibi yapımların yaratıcısı Ustwo, "Monument Valley" adlı yeni bir mobil oyun üzerinde çalıştığını açıkladı.

Freemium akımından uzak duracağı söylenen yapımın beta sürecine dahil olmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdaki kayıt formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

http://www.monumentvalleygame.com

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Bir macera oyunu olarak karşımıza çıkacak olan Monument Valley, özgün çizgileriyle dikkat çekiyor. Henüz beta aşamasında olan yapım, oynanış olarak Fez ve Superbrothers: Sword & Sworcery gibi oyunları bir hayli andırıyor.iPad için geliştirilen yapımın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yayınlanması planlanıyor. iPad'in ardından, iPhone'da da boy gösterecek olan yapımın sonrasında ise, diğer mobil platfromlardaki yerini alacağı belirtiliyor.