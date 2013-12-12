Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ustwo'nun yeni mobil oyun projesi: Monument Valley

5 yıl
573
1
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ustwo'nun yeni mobil oyun projesi: Monument Valley
Whale Trail ve Blip Blup gibi yapımların yaratıcısı Ustwo, "Monument Valley" adlı yeni bir mobil oyun üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bir macera oyunu olarak karşımıza çıkacak olan Monument Valley, özgün çizgileriyle dikkat çekiyor. Henüz beta aşamasında olan yapım, oynanış olarak Fez ve Superbrothers: Sword & Sworcery gibi oyunları bir hayli andırıyor.

iPad için geliştirilen yapımın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yayınlanması planlanıyor. iPad'in ardından, iPhone'da da boy gösterecek olan yapımın sonrasında ise, diğer mobil platfromlardaki yerini alacağı belirtiliyor.

Freemium akımından uzak duracağı söylenen yapımın beta sürecine dahil olmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdaki kayıt formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. 

http://www.monumentvalleygame.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ZenciPriapus 5 yıl
iOSun yanında andorid neyse ipadin yanında iphone o olmaya başladı.Herşey geç çıkıyor yada çıkmıyor nedense
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Toshiba 2.5" 1TB SSHD Hibrit Sabit Disk Sürücü Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim