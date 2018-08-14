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Uydu sistemleri hackerlara davetiye çıkarıyor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen güvenlik konfernası Black Hat'de konuşan araştırmacı Ruben Santamarta; gemilerin, uçakların ve orduların faydalandığı uydu sistemlerinin hatalarını açıkladı.
9 ay
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın önde gelen güvenlik konferansı Black Hat geçtiğimiz hafta ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirildi. Konferansa damga vuran konu ise siber güvenlik şirketi IOActive'de çalışan güvenlik uzmanı Ruben Santamarta'nın açıklamaları oldu. Santamarta'ya göre günümüzde gemilerin, uçakların ve hatta orduların faydalandığı uydu sistemleri hackerlar için adeta bulunmaz bir nimet. Bu sistemlerin ciddi açıklar içerdiğini belirten Santamarta, hackerların bu hatalar sayesinde uydu antenlerine zarar verebildiği gibi uydu antenlerini radyo frekanslı silahlar olarak da kullanabilir.


 

Haberleşme uydularının ve bu uydularda kullanılan sistemlerin arka kapılar içerdiğini belirten Ruben Santamarta, bu arka kapılar sayesinde geçtiğimiz yıl kasım ve aralık ayında dünyanın en büyük havayolu şirketleri tarafından işletilen çok sayıda uçağa sızmayı başardığını dile getirdi. Buna karşılık yasaları çiğneme eğiliminde olmadığını belirten güvenlik uzmanı, sürecin detaylarına ilişkin açıklama yapmasa da kendisinin yaptığı gibi başka hackerların da haberleşme uydularını kullanarak ticari uçaklara, gemilere veya ordulardaki araçlara sızabileceğini dile getirdi. Üstelik bu sızma eyleminin sonucunda araçlardaki fiziksel ögeleri de yönetmek mümkün hale geliyor.


Fiziksel saldırı da mümkün 

Tabi yukarıda belirtilen saldırın işin siber kısmı ancak Santamarta iilginç bir şekilde uydu sistemlerine saldırarak ''fiziksel bir saldırı'' başlatılabileceğini de vurguluyor. Fiziksel saldırıların ilk ayağını uydu sistemlerine zarar vermek oluşturuyor. Uydu sistemine sızan bir hacker; güç çıkışını zorlayarak uydunun antenine zarar verebilir ve uyduyu etkisiz hale getirebilir. 


İşin daha ilginç kısmı ise uyduların fiziksel bir silah olarak kullanılması. Uydu haberleşme teknolojisinin radyo frekanslarıyla enerjiyi aktardığını belirten Santamarta'nın iddiasına göre bir uydu sisteminin kontrol edilmesi halinde söz konusu frekansları da yönlendirmek mümkün. Bu durumda radyo frekansları üzerinden aktarılan enerjiyi belli bir noktaya yoğunlaştırarak araçlara veya araçtaki yolculara fiziksel zarar verilebilir. Bu yöntemin tıpkı bir mikrodalga fırın gibi çalıştığını açıklayan Santamarta, radyo frekansı enerjisi yeterince güçlü olursa uydunun dev bir mikrodalga fırına dönüştürebileceğini ve hedefe kolayca zarar verebileceğini düşünüyor.


Tabi Santamarta'nın bu açıklamaları kanıtlanmış verilerle desteklenmiyor. Dahası güvenlik uzmanı, konferansta bu iddialarını örneklendirmekten de kaçındı ancak yine de iddiaların her biri son derece ciddi. Şu an için kısmen de olsa rahatlatıcı olan tek şey ise siber saldırı ile aviyonik sistemlerin kullanılamıyor oluşu. Yani uydu üzerinden bir uçağa sızan hackerın uçağı kontrol etmesi, meteoroloji takibine müdehale etmesi veya navigasyon sisteminde çarpıklık yaratması mümkün değil. IOActive şirketi Ruben Santamarta öncülüğünde haberleşme uyduları ve bu uydularda kullanılan sistemleri geliştiren şirketlerle görüşmeyi ve yeni güncellemelerle açıkları ortadan kaldırmayı planlıyor. 


https://www.bbc.co.uk/news/technology-45128757 Yorum Yaz
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Moving On 9 ay
Hackerlar artık veri vs. çalmaktan çok kripto para madenciliği ile ilgileniyor.
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SEO-Uzmanı 9 ay
verici olan antenler için bu geçerli !
dahası şu baz istasyonlarının zararsız olduğunu iddia eden tipler üzerinde deney yapmak lazım aslında nede olsa iddialarında baz istasyonları zararsız diyor ya :)
bu da aynı şeyin beyaz rengi :D
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cengiz7 9 ay
Somut bir veriye dayanarak konuşamayanları hiç sevmiyorum..
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