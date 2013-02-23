"Uygun fiyatlı iPhone fikri artık çok daha mantıklı"

Dünyanın önemli yatırım bankalarından Morgan Stanley'in analistlerinden Katy Huberty, Apple'ın finanstan sorumlu icra kurulu üyesi Peter Oppenheimer ile yaptığı görüşmeyi yatırımcılar ile değerlendirdi ve teknoloji dünyasının merak ettiği önemli sorulara cevap verdi.

Görüşmede tarafına sunulan bilgileri direkt olarak paylaşmayan Katy Huberty'nin yazısından öne çıkan başlıklar şöyle:

Apple, iPhone için yaptığı operatörlerle yaptığı iş ortaklıklarının sayısını arttırarak iPhone'un dünya genelindeki dağıtımınıyla ilgili sıkıntıları giderebilmek için sıkı bir çalışma içerisinde. (Kim bilir belki de 7.nesil iPhone, neredeyse tüm pazarlarda aynı anda satışa sunulacak.)

için yaptığı operatörlerle yaptığı iş ortaklıklarının sayısını arttırarak iPhone'un dünya genelindeki dağıtımınıyla ilgili sıkıntıları giderebilmek için sıkı bir çalışma içerisinde. (Kim bilir belki de 7.nesil iPhone, neredeyse tüm pazarlarda aynı anda satışa sunulacak.) Firma, Apple ekosistemindeki tüm cihazların birbirleriyle uyum avatanjını kullanacak yeni servisler üzerinde çalışıyor.

üzerinde çalışıyor. Tim Cook önderliğinde Apple'ın ürün geliştirme stratejisinde herhangi bir değişiklik yaşanmış değil. Diğer bir deyişle ürün kararları verilirken uzun süreli yaklaşım düşüncesinde bir değişik olmadı.

Geliştirme aşamasında olan birçok önemli proje mevcut.

Apple'ın bir süre önce açıkladığı temettü kararı sadece bir başlangıç. Uzun vadede yatırımcıların, firmanın nakit varlığından daha fazla yararlanabilmesi için, daha fazla temettü dağıtılacak.

Huberty'nin yazısında değindiği en önemli konu ise uygun fiyatlı iPhone. Apple'ın CFO'su ile yaptığı görüşme sonrasında uygun fiyatlı iPhone için "satışa sunulma fikri artık çok daha mantıklı geliyor." diyen Huberty'nin gerekçileri ve paylaştığı veriler şöyle:

iPad Mini satışlarının %50'si Çin ve Brezilya pazarlarında yeni kullanıcıların Apple ekosistemine dahil olmasını sağladı.

Çinli tüketiciler, önceki sürüm iPhone'lara daha uygun fiyattan almaktansa, son model iPhone'u almaya daha sıcak bakıyorlar.

2012'nin son çeyreğinde iPhone 4'e olan talep inanılmaz yükseldi.

Bu veriler neticesinde Apple'ın deneyim kalitesini düşürmeden ortaya konabilecek uygun fiyatlı çözümlere odaklandığı belirten Hutbery'e göre %40 gibi düşük kar marjı ve 1/3 kanibalizasyon oranıyla "iPhone Mini", Apple'ın gelir ve brüt karını yukarı çekmeye rahatlıkla yeterek ekosisteme çok daha fazla kullanıcının katılmasını sağlayacak.

http://www.businessinsider.com/morgan-stanley-meets-with-apples-cfo-2013-2