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"Uygun fiyatlı iPhone fikri artık çok daha mantıklı"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önemli yatırım bankalarından Morgan Stanley'in analistlerinden Katy Huberty, Apple'ın finanstan sorumlu icra kurulu üyesi Peter Oppenheimer ile yaptığı görüşmeyi yatırımcılar ile değerlendirdi ve teknoloji dünyasının merak ettiği önemli sorulara cevap verdi.

Görüşmede tarafına sunulan bilgileri direkt olarak paylaşmayan Katy Huberty'nin yazısından öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Apple, iPhone için yaptığı operatörlerle yaptığı iş ortaklıklarının sayısını arttırarak iPhone'un dünya genelindeki dağıtımınıyla ilgili sıkıntıları giderebilmek için sıkı bir çalışma içerisinde. (Kim bilir belki de 7.nesil iPhone, neredeyse tüm pazarlarda aynı anda satışa sunulacak.)
  • Firma, Apple ekosistemindeki tüm cihazların birbirleriyle uyum avatanjını kullanacak yeni servisler üzerinde çalışıyor.
  • Tim Cook önderliğinde Apple'ın ürün geliştirme stratejisinde herhangi bir değişiklik yaşanmış değil. Diğer bir deyişle ürün kararları verilirken uzun süreli yaklaşım düşüncesinde bir değişik olmadı.
  • Geliştirme aşamasında olan birçok önemli proje mevcut.
  • Apple'ın bir süre önce açıkladığı temettü kararı sadece bir başlangıç. Uzun vadede yatırımcıların, firmanın nakit varlığından daha fazla yararlanabilmesi için, daha fazla temettü dağıtılacak.

Huberty'nin yazısında değindiği en önemli konu ise uygun fiyatlı iPhone. Apple'ın CFO'su ile yaptığı görüşme sonrasında uygun fiyatlı iPhone için "satışa sunulma fikri artık çok daha mantıklı geliyor." diyen Huberty'nin gerekçileri ve paylaştığı veriler şöyle:

  • iPad Mini satışlarının %50'si Çin ve Brezilya pazarlarında yeni kullanıcıların Apple ekosistemine dahil olmasını sağladı.
  • Çinli tüketiciler, önceki sürüm iPhone'lara daha uygun fiyattan almaktansa, son model iPhone'u almaya daha sıcak bakıyorlar.
  • 2012'nin son çeyreğinde iPhone 4'e olan talep inanılmaz yükseldi.

Bu veriler neticesinde Apple'ın deneyim kalitesini düşürmeden ortaya konabilecek uygun fiyatlı çözümlere odaklandığı belirten Hutbery'e göre %40 gibi düşük kar marjı ve 1/3 kanibalizasyon oranıyla "iPhone Mini", Apple'ın gelir ve brüt karını yukarı çekmeye rahatlıkla yeterek ekosisteme çok daha fazla kullanıcının katılmasını sağlayacak.


http://www.businessinsider.com/morgan-stanley-meets-with-apples-cfo-2013-2 Yorum Yaz
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robin scherbatsky 6 yıl en beğenilen
Hani Apple ucuz olanı değil de mükemmel olanı yapmaya çalışıyordu. Bunu bozmamalılar bence.
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Pulstar 6 yıl
Apple'ın stratejisi belli oldu sizler hala boşa kürek çekiyorsunuz.
iPad 5 çıktığı zaman iPad 2 ve iPad 4 piyasadan çekilecek. iPad mini modeli devam edecek.
Aynı şey iPhone'da da olacak; bir normal bir de mini modeli olacak.
Bu durumda ya iPhone 5s veya 6'nın boyutu büyeyecek mininin boyutu 4" olacak ya da boyut aynı kalıp mini modeli önceki iPhone'lar gibi 3,5" olacak.
Mesele bu kadar basit. Kaçan müşteri falan da olmaz. Her model kendi pazarını yaratır veya devam ettirir. İpad mini için de aynı şeyler konuşuluyordu. Ancak satışları gayet iyi gidiyor. Şimdi ise yeni modeli için beklentiler yükseltildi.
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Krauser ll 6 yıl
balcis
lecagot
robin scherbatsky Hani Apple ucuz olanı değil de mükemmel olanı yapmaya çalışıyordu. Bunu bozmamalılar bence.
işte buna inananlar hep appleın pazarlama, reklam stratejilerinin kurbanları. apple hiç bir zaman mükemmel olanı üretmedi. popüler olanı üretti. sizler de biat ettiniz.
safsata. apple ürünlerinde imacten macbook pro retinaya (rakibi yok), sektöründe önce iphone ve ipada özellikle malzeme kalitesi premiumdur. güncelleme beklemezsin, ürün desteği 1 senede kesilmez ortada kalmazsın.insanlara biat miat saçmalamadan önce kendi biat ettiklerine bak hateboy arkadaş.

az kaldı firmaya tapcan devam
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emryrgc 6 yıl
Ucuz iphone gereksiz. Bir önceki modeli alır ucuza almak isteyen.
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4Crumby 6 yıl
Apple boyle yaparsa kendi ayagina sikar. Bugun telefonuma ekran koruyucu taktirmak icin pupa apple store a gittim ve ekran koruyucu icin gittigim 10dk icinde 2kisi en iyi degil en pahalli macbook pro hangisi diye sorup alip gittiler apple boyle bir sey yaparsa kendi icin hata yapmis olur.
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The Catalyst 6 yıl
Ucuz iphone zaten su an piyasada ip4 olarak satilmakta.
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Amedra 6 yıl
Bunun yerinde eski sürüm iPhone tercih edenler olur kesin. :)
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balcis 6 yıl
lecagot
robin scherbatsky Hani Apple ucuz olanı değil de mükemmel olanı yapmaya çalışıyordu. Bunu bozmamalılar bence.
işte buna inananlar hep appleın pazarlama, reklam stratejilerinin kurbanları. apple hiç bir zaman mükemmel olanı üretmedi. popüler olanı üretti. sizler de biat ettiniz.

safsata. apple ürünlerinde imac'ten macbook pro retina'ya (rakibi yok), sektöründe önce iphone ve ipad'a özellikle malzeme kalitesi premium'dur. güncelleme beklemezsin, ürün desteği 1 senede kesilmez ortada kalmazsın.
insanlara biat miat saçmalamadan önce kendi biat ettiklerine bak hateboy arkadaş.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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teramit 6 yıl
iphone adıyla değilde başka isimle çıkarırlarsa ucuz modeol markaya zarar vermez.
ipod adı olabilir ama iphone mini olmaz markaya zarar vermeden yapmak lazım.
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Kemal K. 6 yıl
%40 baya düşükmus
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lecagot 6 yıl
robin scherbatsky
Hani Apple ucuz olanı değil de mükemmel olanı yapmaya çalışıyordu. Bunu bozmamalılar bence.

işte buna inananlar hep apple'ın pazarlama, reklam stratejilerinin kurbanları. apple hiç bir zaman mükemmel olanı üretmedi. popüler olanı üretti. sizler de biat ettiniz.
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