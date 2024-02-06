TOFAŞ, dünyada en yüksek kar oranına sahip ikinci otomotiv şirketi

ABD merkezli CompaniesMarketCap'in verilerine göre dünyada en yüksek kar oranına sahip otomotiv şirketi Ferrari. İtalyan üreticinin kar oranı yüzde 24,96. İkinci sırada ise yakından tanıdığımız bir isim olan TOFAŞ bulunuyor.

2022'nin son çeyreği ile 2023'ün birinci, ikinci ve üçüncü çeyreğinin dahil edildiği listede TOFAŞ'ın karlılık oranı yüzde 18,49 olarak açıklandı. Listede yer alan 62 otomotiv şirketinin ortalama kar oranı ise yüzde 11,05. Dolayısıyla, listede ülkemizi temsil eden TOFAŞ'ın kar oranının ortalamanın epey üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Listenin ilk 10 sırasında Türkiye'den bir isim daha bulunuyor: Ford Otosan. Ticari araç deyince ilk akla gelen şirketlerden biri olan Ford Otosan'ın yukarıda sözünü ettiğimiz dönemdeki karlılık oranı da yüzde 9,9 olarak açıklandı. Dünya genelindeki satışlarda başı çeken Japon üretici Toyota ise yüzde 9,87 karlılık oranı ile Ford Otosan'ın hemen altında yer alıyor.

Cybertruck'ta tasarım hatası: Kendi lastiklerine zarar veriyor 16 sa. önce eklendi

Listeyi paylaşmadan önce buradaki verinin dolar veya euro bazında kar miktarı olmadığını, kar oranı olduğunu tekrar belirtelim. İşte kar oranı en yüksek olan 10 otomotiv şirketi:

Kar oranı en yüksek olan 10 otomotiv şirketi🥇 Şirket Kar oranı(%) Ülke (Merkez) Ferrari 24,96 İtalya TOFAŞ 18,49 Türkiye BMW 17,58 Almanya Tesla 14,35 ABD Mercedes-Benz 13,44 Almanya Kia 12,56 Güney Kore Stellantis 10,71 Hollanda Mahindra & Mahindra 10,48 Hindistan Ford Otosan 9,9 Türkiye Toyota 9,87 Japonya

*Kaynaktaki link üzerinden tam listeye ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

TOFAŞ, en yüksek kar oranına sahip ikinci otomotiv şirketi oldu