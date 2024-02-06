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    Anlık Bildirim

    TOFAŞ, dünyada en yüksek kar oranına sahip ikinci otomotiv şirketi

    Dünyanın en karlı otomotiv şirketleri arasında TOFAŞ, Ferrari'den hemen sonra geliyor. Ayrıca, listenin ilk 10 sırasında Türkiye'den bir isim daha var.           

    ABD merkezli CompaniesMarketCap'in verilerine göre dünyada en yüksek kar oranına sahip otomotiv şirketi Ferrari. İtalyan üreticinin kar oranı yüzde 24,96. İkinci sırada ise yakından tanıdığımız bir isim olan TOFAŞ bulunuyor.

    2022'nin son çeyreği ile 2023'ün birinci, ikinci ve üçüncü çeyreğinin dahil edildiği listede TOFAŞ'ın karlılık oranı yüzde 18,49 olarak açıklandı. Listede yer alan 62 otomotiv şirketinin ortalama kar oranı ise yüzde 11,05. Dolayısıyla, listede ülkemizi temsil eden TOFAŞ'ın kar oranının ortalamanın epey üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.

    TOFAŞ, en yüksek kar oranına sahip ikinci otomotiv şirketi oldu Tam Boyutta Gör
    Listenin ilk 10 sırasında Türkiye'den bir isim daha bulunuyor: Ford Otosan. Ticari araç deyince ilk akla gelen şirketlerden biri olan Ford Otosan'ın yukarıda sözünü ettiğimiz dönemdeki karlılık oranı da yüzde 9,9 olarak açıklandı. Dünya genelindeki satışlarda başı çeken Japon üretici Toyota ise yüzde 9,87 karlılık oranı ile Ford Otosan'ın hemen altında yer alıyor.

    Listeyi paylaşmadan önce buradaki verinin dolar veya euro bazında kar miktarı olmadığını, kar oranı olduğunu tekrar belirtelim. İşte kar oranı en yüksek olan 10 otomotiv şirketi:

    Kar oranı en yüksek olan 10 otomotiv şirketi🥇
    Şirket Kar oranı(%) Ülke (Merkez)
    Ferrari 24,96 İtalya
    TOFAŞ 18,49 Türkiye
    BMW 17,58 Almanya
    Tesla 14,35 ABD
    Mercedes-Benz 13,44 Almanya
    Kia 12,56 Güney Kore
    Stellantis 10,71 Hollanda
    Mahindra & Mahindra 10,48 Hindistan
    Ford Otosan 9,9 Türkiye
    Toyota 9,87 Japonya

    *Kaynaktaki link üzerinden tam listeye ulaşabilirsiniz.

    Kaynakça https://companiesmarketcap.com/automakers/automakers-ranked-by-operating-margin/ https://twitter.com/eozpeynirci/status/1754494542332506349
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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