TOFAŞ, dünyada en yüksek kar oranına sahip ikinci otomotiv şirketi

ABD merkezli CompaniesMarketCap'in verilerine göre dünyada en yüksek kar oranına sahip otomotiv şirketi Ferrari. İtalyan üreticinin kar oranı yüzde 24,96. İkinci sırada ise yakından tanıdığımız bir isim olan TOFAŞ bulunuyor.
2022'nin son çeyreği ile 2023'ün birinci, ikinci ve üçüncü çeyreğinin dahil edildiği listede TOFAŞ'ın karlılık oranı yüzde 18,49 olarak açıklandı. Listede yer alan 62 otomotiv şirketinin ortalama kar oranı ise yüzde 11,05. Dolayısıyla, listede ülkemizi temsil eden TOFAŞ'ın kar oranının ortalamanın epey üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.
Listeyi paylaşmadan önce buradaki verinin dolar veya euro bazında kar miktarı olmadığını, kar oranı olduğunu tekrar belirtelim. İşte kar oranı en yüksek olan 10 otomotiv şirketi:
|Şirket
|Kar oranı(%)
|Ülke (Merkez)
|Ferrari
|24,96
|İtalya
|TOFAŞ
|18,49
|Türkiye
|BMW
|17,58
|Almanya
|Tesla
|14,35
|ABD
|Mercedes-Benz
|13,44
|Almanya
|Kia
|12,56
|Güney Kore
|Stellantis
|10,71
|Hollanda
|Mahindra & Mahindra
|10,48
|Hindistan
|Ford Otosan
|9,9
|Türkiye
|Toyota
|9,87
|Japonya
*Kaynaktaki link üzerinden tam listeye ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://companiesmarketcap.com/automakers/automakers-ranked-by-operating-margin/ https://twitter.com/eozpeynirci/status/1754494542332506349 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.