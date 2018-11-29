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Uykusuzluk sinirli olmamıza neden oluyor

Gece uykusunu tam almayan kişilerin daha saldırgan ve sinirli olduğu dikkatimizi çekmiştir. Yapılan bir çalışma ilk kez uykusuzluğun insanların sinirli olmasına neden olduğunu ortaya koydu.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Uykusuzluk sinirli olmamıza neden oluyor
Uyku ihtiyacı kişiden kişiye göre değişse de yetişkinler için genel olarak en az yedi saat uykunun gerekliliği bilinen bir gerçektir. Sağlığımız için önemli olan uyku, eksikliği halinde belli sıkıntıları da beraberinde getirir.

Uykusunu almayan bir kişinin o gün daha sinirli, kızgın ve agresif olduğu çoğu zaman dikkatimizi çekmiştir. Ancak, sinirli halin mi uykusuzluğa yoksa uykusuzluğun mu sinirliliğe neden olduğu bilimsel olarak ortaya konmuş değildi. Iowa Üniversitesi’nde Profesör Zlatan Krizan yönetiminde yapılan bir çalışmayla uykusuzluğun sinirlenmeye neden olduğu ortaya konmuş. Araştırma, uykusuzluk ve kızgınlık arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk bilimsel çalışma olma özelliğini taşıyor.

Profesör Krizan, gece uykusunu bölen bir köpek havlaması, alışkın olmadığımız bir pijama ya da yatağın bazı kişilerde uykuyu kısıtladığını, bu kişilerin de gün içinde sinir ve huzursuzluktan muzdarip olduklarını, hatta can sıkıcı durumlarla başa çıkma kabiliyetlerinin azaldığını belirtiyor.

Çalışmaya katılan bireyler rastgele iki gruba bölünmüş ve bir grup günlük yedi saatlik uykusunu kesintisiz almış. Diğer grubun ise iki gün üst üste 2 ila 4 saat arasında uykuları bölünmüş ve toplamda dört buçuk saat uyumaları sağlanmış. Akabinde deneklere kahverengi ses (su sprey sesine yakın bir ses) ve beyaz ses (sabit sinyal sesi) dinletilmiş. Bu sesleri dinleterek insanların ne derece huzursuz olduğu ve sinirlendiği ölçülmek istenmiş.

Ayrıca Bkz. "Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası"

Deney sonunda elde edilen verilen, deney öncesi kaydedilen bilgilerle karşılaştırıldığında uykusuz kalanların daha sinirli ve agresif oldukları görülmüş. Ses düzeyi daha fazla rahatsız verecek şekilde ayarlanan bireylerin daha da sinirli olduklarını belirttikleri kaydedilmiş.

Sinirli halin yanı sıra uykusuzluk negatif duyguları tetiklerken pozitif duyguları da törpülüyor. Uykusuzluk halini de inceleyen araştırmacılar, kişinin ne kadar uykusuzsa o kadar sinirli olmaya yatkın olduğunu gözlemlemişler.

Uykusuzluğun kişi ilişkilerine nasıl etki ettiğini de araştırmak isteyen bilim adamları, halihazırda 200 öğrenci üzerinde yürüttükleri çalışmayla uykusuzluğun günlük yaşama olan etkisini incelemeye devam ediyorlar.
 

https://www.news.iastate.edu/news/2018/11/27/sleepanger Yorum Yaz
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javaprof 5 ay en beğenilen
Böyle donanım dışı bilim haberleri bence artmalı.Zaten kaç tane türkçe bilim sitesi var türkiye'de.
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Silver_Code 5 ay
Bunu yıllar önce üniversitede arkadaşımı sınav için uyandırdığımda "ne var lan şerefsiz" dediğinde zaten anlamıştım bunun için bu kadar araştırmaya gerek yoktu
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Silver_Code 5 ay
Bunu yıllar önce üniversitede arkadaşımı sınav için uyandırdığımda "ne var lan şerefsiz" dediğinde zaten anlamıştım bunun için bu kadar araştırmaya gerek yoktu
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Ekrem71.5 5 ay
Vay be hiç bilmiyorduk la 5 yaşındaki çocuk bile biliyor.
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Gr8Kebabini 5 ay
Hadi canım.
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Black.adam24 5 ay
Yüzde yüz haklı uyuyamıyınca insan sinirli oluyorum wanted filmindeki adam gibi çıldırasım geliyor o yüzden uykumu almam için on on bir gibi yatıyorum. Uyumayanlar nasıl dayanıyor bir taktik verirlerse
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Piêr Dé Sans 5 ay
Düzgün uyumadığınızda, iyi dinlenmediğinizde hayat kalitenizin düştüğü, sabır sınırınızın azaldığı yıllardır bilinen bir gerçek. Son 10 yılda bunun git gide artması ise teknoloji ile alakalı. Daha doğrusu bizim teknoloji bağımlılığımız ile.
Yatmadan önce, yatakta kullandığımız, etrafımızda bulundurduğumuz bütün elektronik cihazlar maalesef uyku kalitemizi etkiliyor bu da gün içinde daha agresif bir yapıya sahip olmamızı sağlıyor.
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ONY86 5 ay
uyumak için beynin salgıladığı bi hormon vardı sanırım.tüm vücudu rahatlatıyor.haliyle muhtacız ona .olmayınca sıkıntı çıkıyor.
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Winston75 5 ay
Yeni mi fark ettiniz? Bunun için uzman olmaya gerek var mı?
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javaprof 5 ay en beğenilen
Böyle donanım dışı bilim haberleri bence artmalı.Zaten kaç tane türkçe bilim sitesi var türkiye'de.
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