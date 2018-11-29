Uykusuzluk sinirli olmamıza neden oluyor

Uyku ihtiyacı kişiden kişiye göre değişse de yetişkinler için genel olarak en az yedi saat uykunun gerekliliği bilinen bir gerçektir. Sağlığımız için önemli olan uyku, eksikliği halinde belli sıkıntıları da beraberinde getirir.



Uykusunu almayan bir kişinin o gün daha sinirli, kızgın ve agresif olduğu çoğu zaman dikkatimizi çekmiştir. Ancak, sinirli halin mi uykusuzluğa yoksa uykusuzluğun mu sinirliliğe neden olduğu bilimsel olarak ortaya konmuş değildi. Iowa Üniversitesi’nde Profesör Zlatan Krizan yönetiminde yapılan bir çalışmayla uykusuzluğun sinirlenmeye neden olduğu ortaya konmuş. Araştırma, uykusuzluk ve kızgınlık arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk bilimsel çalışma olma özelliğini taşıyor.



Profesör Krizan, gece uykusunu bölen bir köpek havlaması, alışkın olmadığımız bir pijama ya da yatağın bazı kişilerde uykuyu kısıtladığını, bu kişilerin de gün içinde sinir ve huzursuzluktan muzdarip olduklarını, hatta can sıkıcı durumlarla başa çıkma kabiliyetlerinin azaldığını belirtiyor.



Çalışmaya katılan bireyler rastgele iki gruba bölünmüş ve bir grup günlük yedi saatlik uykusunu kesintisiz almış. Diğer grubun ise iki gün üst üste 2 ila 4 saat arasında uykuları bölünmüş ve toplamda dört buçuk saat uyumaları sağlanmış. Akabinde deneklere kahverengi ses (su sprey sesine yakın bir ses) ve beyaz ses (sabit sinyal sesi) dinletilmiş. Bu sesleri dinleterek insanların ne derece huzursuz olduğu ve sinirlendiği ölçülmek istenmiş.



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Deney sonunda elde edilen verilen, deney öncesi kaydedilen bilgilerle karşılaştırıldığında uykusuz kalanların daha sinirli ve agresif oldukları görülmüş. Ses düzeyi daha fazla rahatsız verecek şekilde ayarlanan bireylerin daha da sinirli olduklarını belirttikleri kaydedilmiş. Çalışmaya katılan bireyler rastgele iki gruba bölünmüş ve bir grup günlük yedi saatlik uykusunu kesintisiz almış. Diğer grubun ise iki gün üst üste 2 ila 4 saat arasında uykuları bölünmüş ve toplamda dört buçuk saat uyumaları sağlanmış. Akabinde deneklere(su sprey sesine yakın bir ses) ve(sabit sinyal sesi) dinletilmiş. Bu sesleri dinleterek insanların ne derece huzursuz olduğu ve sinirlendiği ölçülmek istenmiş.Deney sonunda elde edilen verilen, deney öncesi kaydedilen bilgilerle karşılaştırıldığındaoldukları görülmüş. Ses düzeyi daha fazla rahatsız verecek şekilde ayarlanan bireylerin daha da sinirli olduklarını belirttikleri kaydedilmiş.



Sinirli halin yanı sıra uykusuzluk negatif duyguları tetiklerken pozitif duyguları da törpülüyor. Uykusuzluk halini de inceleyen araştırmacılar, kişinin ne kadar uykusuzsa o kadar sinirli olmaya yatkın olduğunu gözlemlemişler.



Uykusuzluğun kişi ilişkilerine nasıl etki ettiğini de araştırmak isteyen bilim adamları, halihazırda 200 öğrenci üzerinde yürüttükleri çalışmayla uykusuzluğun günlük yaşama olan etkisini incelemeye devam ediyorlar.



https://www.news.iastate.edu/news/2018/11/27/sleepanger