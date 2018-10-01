Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle fenomenler gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sosyal medya fenomenleri, uyuşturucuyu övmek suçundan gözaltına alındı. Pucca, Şam, Burry Soprano ve Ali Muhsin Atam gibi ünlü isimlerin ifadeleri alındı.
7 ay
5,7b
1
37
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada geniş kitlelere sahip fenomenlere ve rap şarkıcılarına operasyon düzenledi. Uyuşturucuyu özendirdiği şüphesiyle 4 fenomen gözaltına alındı.

Marry Jane isimli şarkısıyla gündeme gelen Burry Soprano lakaplı sanatçı Burak Aydoğduoğlu, Twitter’da Pucca ismiyle tanınan ve kitap da yazan Pınar Karagöz, Şam ismiyle rap şarkılar seslendiren Şamil Kürşat Oymak ve kendi isim soyisimi ile YouTube kanalı bulunan Ali Muhsin Atam’ın aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, düşünceleri beyinler arasında aktarmanın yolunu buldu"

Türk Ceza Kanunu’nun 190. maddesi kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Evlerinde az miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirilen ‘Pucca’ Pınar Karagöz ve Şamil Kürşat Oymak’tan da kan örneği alınacağı öğrenildi. Söz konusu isimlerin tutuksuz yargılanacakları bildirildi.



https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/unlu-isimlere-uyusturucu-gozaltisi-2655396/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fendur 7 ay en beğenilen
Kaç senedir içinde uyuşturucu, alkol, sigara, ırkçılık, vahşet v.b. şeyler içeren binlerce dizi, film, video izledim oyun oynadım ama ne birini kullandım veya denedim ya da yaptım. Park cezam bile yok. İnsanın içinde varsa yapar yoksa sadece bunları izleyerek yapacağına inanmıyorum.
Kaç senedir içinde uyuşturucu, alkol, sigara, ırkçılık, vahşet v.b. şeyler içeren binlerce dizi, film, video izledim oyun oynadım ama ne birini kullandım veya ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paradiso35 7 ay
Saçma sapan paylaşım yapıp güya fenomen oluyorlar
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SATANIST 7 ay
hiçbirinide tanımıyorum
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DOMIX 7 ay
Bu tiplere bedduam;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Merkur 7 ay
HEM UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EDİYORLAR , HEMDE İÇERDEKİLERİ SERBEST BIRAKIYORLAR. BU NASIL İŞ? FETÖ İŞİNEDÖNDÜ!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

yenicaggazetesi.com.tr/...
TBB Başkanı Feyzioğlu: 50 bin torbacı dışarı çıkacak
2-3 dakika
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu MHP’nin af teklifi ile ilgili önemli bir ayrıntı hakkında açıklamalar yaptı. Feyzioğlu, af teklifinin yasalaşması durumunda sokaklarda uyuşturucu satan 50 bin torbacının dışarı çıkacağını söyledi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Okul önlerinde, sokaklarda çocuklarımıza uyuşturucu satan, 'şeker' diye zehir veren torbacıların aldığı ortalama ceza 5 yıldır. Af kanunu kabul edilirse bu torbacıların tamamına yakını dışarı çıkacak. Bu sayı 50 bin" dedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan af teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şu an cezaevlerinde yaklaşık 250 bin tutuklu ve hükümlü olduğunu belirten Feyzioğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemi için açıldı. Milletimize hayırlı olsun. Gündemde bir af kanunu var. Adı af değil, infaz indirimi. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik kararlarına göre genel ve soyut bir düzenleme getirdiğinden af kabul ediliyor. Af kanununun istisna tuttuğu suçlar çıkarılınca, 163 bin kişinin bundan yararlanacağı hesaplanıyor. Fakat Anayasa Mahkemesi, istisna tutulan suçlardan bazılarını istisna kapsamından çıkaran iptal kararları verirse bu sayı artacak" dedi.
Af kanununun getirdiği ceza indiriminin 5 yıl olduğunu hatırlatan TBB Başkanı Feyzioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Daha önce böyle oldu. 5 yıl düşüldükten sonra geriye yatacak cezası kalmayan hükümlü salıverilecek. Yatarı kalırsa kalanı çekecek. Tutuklular da bundan yararlanacak. Kapsama giren suçların içinde uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var. Burada şu hususu önemle belirtmek istiyorum. Okul önlerinde, sokaklarda çocuklarımıza uyuşturucu satan, 'şeker' diye zehir veren torbacıların aldığı ortalama ceza 5 yıldır. Af kanunu kabul edilirse bu torbacıların tamamına yakını dışarı çıkacak. Bu sayı 50 bin. Bu torbacıların sattıkları uyuşturucunun geliri dolaylı yollardan PKK’ya ulaşıyor. PKK dünyanın en büyük uyuşturucu çetelerinden biri. Yıllık uyuşturucu geliri 1,5 milyar dolar. Yani af kanunu dolaylı olarak PKK’ya da yarayacak. Ayrıca terör örgütü sınıfına girmeyen silahlı örgütlerin kurucu ve üyeleri de çoğunlukla tahliye edilecek. Yüce Meclisimizin bütün bunları dikkate almasını, polisimizin yargımızın emeklerini düşünmesini diliyorum."
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 ay
bu haberden sonra
takipçi sayılarının 2 ye katladığı hakkında da
bir haber yapın isterseniz !!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hawk1903 7 ay
alkol fiyatlarını tavan yaptırarak gençleri ucuz uyuşturucuya özendiren hükümet kendini gözaltına alsın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TinyWarrior 7 ay
Bunlar hangi ara fenomen olmuşlar hayran kitlesi her zamanki gibi 7 yaş sınırından başlayıp 18 yaşa kadar devam etmektedir. Neyse bunları geçelim. Narkotik göz altına alsa ne olacak şu anda gündemde takip ediyor musunuz bilmiyorum? Sayın devlet adamları ceza evlerinde bulunan üzerinde 5-10 gr uyuşturucu bulunduran veya içerken yakalanan kişilerin ceza evinden çıkartılması için bir af yasası çıkartacaklar. Buda bu habere istinaden ola ki ileride tutuklanırlarsa yasa çıktığında serbest kalacakları anlamına geliyor. Ağır yaptırımlar uygulanmadığı sürece hem içiciler hemde satıcılar ellerini kollarını sallaya sallaya etrafımızda gezecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sioux 7 ay
şu pucca mucca gibi ne halta yaradığı belli olmayan tipleri neden bir insan takip eder?
resmi büyütelim Twitter gibi yoldan geçen adamın kendi çapındaki esprilerini ve boş muhabbetlerini okuyarak neden saatlerimi ziyan edeyim? bana ne ki bu adam ne düşünüyor?
birikimleri ve eğitimleri kuşku götürmez ne düşündükleri zerre umrumda olmayan İnternet kaşarlarının yazdıklarını beğenip cevap yazarak bu tiplerden ilgi bekleyeyim? clublerde hepsi elimin altında zaten
kısaca Twitter kadar gereksiz, insanı körelten bir oluşum yoktur
sen ne yapıyorsun diyenlere
açık oturum programlarını belgesel kanallarını güzel filmleri izliyorum forumlarda takılıp ilginç bilgiler ediniyorum
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mortus 7 ay sioux
Aynen hocam. 3 Senedir sosyal medya hesapları kullanmıyorum. Belgesel izliyorum, forumlarda geziyorum, Behance, Artstation, Pinterest gibi siteler sosyal medyam oldu benim. Haber olarak burayı kullanıyorum.
Gayet mutluyum. İtici-sahte insanlar, saçma salak haberler, aptal Instagram videoları, gereksiz Twitter zırvalıkları, düşük espirili Facebook mizahı vs hiçbirisi yok, kafam rahat. Film izleyin, belgesel izleyin, Youtube'da boş beleş kanallarla vakit öldürmeyin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 7 ay
iyi müptezel sameti göz altına almamışlar
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 7 ay sosisvesalam
O ekibi de ifadeye çağırmislardi gerekli açıklama Instagram sayfalarında var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 7 ay
İnsanların bilimsel başarılarına bu kadar tıklanmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
miyavlayankirpi 7 ay
Zamanında Ezhel'i aldıkları için bunları da almaları çok mantıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yirikalische 7 ay
Gerçekten hiçbirini tanımadığımdan soruyorum, uyuşturucudan kasıt ot mu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5679 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
twitter, youtube ve
6 etiket daha ceza şarkı gözaltı sosyal medya Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay İnşaat işlerinde çalışabilecek insansı robot 7 ay Ercan Akkaya ve Günay Sert’in geliştirdiği bulmaca oyunu Four Plus ilgi görüyor 7 ay Oyuncu klavye ve mouse devi Rapoo ülkemize resmen giriş yaptı 7 ay Çinli yatırımcı, Blockchain'e artık yatırım yapmayacak 7 ay Photobox Instagram fotoğraf ödülleri listesi paylaşıldı 7 ay BMW, kişiselleştirilebilir yeni kokpitini tanıttı 7 ay Tesla'nın hisse değerinde rekor sıçrama 7 ay Uzay ülkesi Asgardia, ilk şehir toplantısını İstanbul'da yapıyor 7 ay LG V40 ThinQ modelinin kameraları detaylandı 7 ay Silikon Vadisi şirketlerine kadın yönetici şartı getirildi 7 ay Meizu'nun M822Q model numaralı cihazının görselleri ve özellikleri TENAA'da listelendi 7 ay Norveç okyanus kirliliği ile mücadele için harekete geçiyor 7 ay Android Pie kullanım oranı hala %0.1'in altında 7 ay Ekim ayında Netflix'e neler eklenecek? 7 ay LG'nin hibrit akıllı saati 3 Ekim'de tanıtılabilir 7 ay Yeni polimer yalıtım kaplama ısınmaları yüzde 97 oranında önlüyor 7 ay Araştırmacılar, düşünceleri beyinler arasında aktarmanın yolunu buldu 7 ay Prof. Dr. Cem Say ile Yapay Zekâ Üzerine Konuştuk 7 ay Uçak gemilerinden kalkabilen F-35B'lerin HMS Queen Elizabeth'e ilk iniş görüntüleri 7 ay Instagram'a, iPhone Xs Max ve iPhone XR ekran çözünürlüğü desteği geldi 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle fenomenler gözaltına alındı Sonraki Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın fragmanı yayınlandı 7 ay Red Dead Redemption 2’den enfes bir oynanış videosu daha! 7 ay Elon Musk, Tesla çalışanlarından tam otonom sürüş sistemini test etmelerini istiyor 7 ay Netflix Türkiye’den sansürlü içerik hakkında açıklama 7 ay Macbook Pro'ya alternatif olabilir mi? "Asus Zenbook S UX391U incelemesi" 7 ay Dünya'daki ortalama sıcaklık 2100 yılına kadar 4 derece artacak 7 ay Microsoft, iPhone ve Android'e gelen yeni Office özelliklerini duyurdu 7 ay 6 yılda 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti 7 ay FBI, iPhone X'un kilidini açmak için şüphelinin yüzünü kullandı 7 ay Microsoft’un yeni Surface cihazları USB-C portuna sahip olmayabilir 7 ay Kanserle mücadelede yeni yöntem Nobel Tıp Ödülü'nü kazandırdı 7 ay OnePlus 6'ya Android 9 geldi | Kurduk, inceledik 7 ay Huawei Y9 (2019) resmi olarak duyuruldu 7 ay Spotify, aile üyeliği için adres istemeye başladı 7 ay Bang & Olufsen’den Line temalı kablosuz hoparlör 7 ay Sürücüsüz araçlara yönelik ARM Cortex-A76AE işlemcisi duyuruldu 7 ay Tasarımı çok ilginç ancak RTX 2080 ekran kartı var 7 ay Hem kablosuz hoparlör hem plak çalar Duo ile tanışın 7 ay Honda CR-V Hybrid tanıtıldı! 7 ay Intel 14nm sürecine 1 milyar dolar yatırım yapıyor, mobil tarafta gecikme var Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim