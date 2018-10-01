Uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle fenomenler gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada geniş kitlelere sahip fenomenlere ve rap şarkıcılarına operasyon düzenledi. Uyuşturucuyu özendirdiği şüphesiyle 4 fenomen gözaltına alındı.

Marry Jane isimli şarkısıyla gündeme gelen Burry Soprano lakaplı sanatçı Burak Aydoğduoğlu, Twitter’da Pucca ismiyle tanınan ve kitap da yazan Pınar Karagöz, Şam ismiyle rap şarkılar seslendiren Şamil Kürşat Oymak ve kendi isim soyisimi ile YouTube kanalı bulunan Ali Muhsin Atam’ın aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.

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Türk Ceza Kanunu’nun 190. maddesi kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Evlerinde az miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirilen ‘Pucca’ Pınar Karagöz ve Şamil Kürşat Oymak’tan da kan örneği alınacağı öğrenildi. Söz konusu isimlerin tutuksuz yargılanacakları bildirildi.

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/unlu-isimlere-uyusturucu-gozaltisi-2655396/