Uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle fenomenler gözaltına alındı

Marry Jane isimli şarkısıyla gündeme gelen Burry Soprano lakaplı sanatçı Burak Aydoğduoğlu, Twitter’da Pucca ismiyle tanınan ve kitap da yazan Pınar Karagöz, Şam ismiyle rap şarkılar seslendiren Şamil Kürşat Oymak ve kendi isim soyisimi ile YouTube kanalı bulunan Ali Muhsin Atam’ın aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.
Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, düşünceleri beyinler arasında aktarmanın yolunu buldu"
Türk Ceza Kanunu’nun 190. maddesi kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Evlerinde az miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirilen ‘Pucca’ Pınar Karagöz ve Şamil Kürşat Oymak’tan da kan örneği alınacağı öğrenildi. Söz konusu isimlerin tutuksuz yargılanacakları bildirildi.
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/unlu-isimlere-uyusturucu-gozaltisi-2655396/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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takipçi sayılarının 2 ye katladığı hakkında da
bir haber yapın isterseniz !!!
resmi büyütelim Twitter gibi yoldan geçen adamın kendi çapındaki esprilerini ve boş muhabbetlerini okuyarak neden saatlerimi ziyan edeyim? bana ne ki bu adam ne düşünüyor?
birikimleri ve eğitimleri kuşku götürmez ne düşündükleri zerre umrumda olmayan İnternet kaşarlarının yazdıklarını beğenip cevap yazarak bu tiplerden ilgi bekleyeyim? clublerde hepsi elimin altında zaten
kısaca Twitter kadar gereksiz, insanı körelten bir oluşum yoktur
sen ne yapıyorsun diyenlere
açık oturum programlarını belgesel kanallarını güzel filmleri izliyorum forumlarda takılıp ilginç bilgiler ediniyorum
Gayet mutluyum. İtici-sahte insanlar, saçma salak haberler, aptal Instagram videoları, gereksiz Twitter zırvalıkları, düşük espirili Facebook mizahı vs hiçbirisi yok, kafam rahat. Film izleyin, belgesel izleyin, Youtube'da boş beleş kanallarla vakit öldürmeyin.
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twitter, youtube ve