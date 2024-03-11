Twitter (X), Youtube'a rakip oluyor

Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı (X) satın aldığından beri platformda bir çok şeyi değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor. Ünlü milyarder, DogeDesigner hesabından bir alıntı yaparak uzun videolara özel bir X uygulamasının geleceği söyledi. Samsung TV ve Amazon Fire TV kullanıcıları bu X uygulamasına ilk olarak kavuşacaklar.

Musk, kısa süre önce X'in video öncelikli bir platform olacağını söylemişti. Elon Musk ayrıca X'i ziyaret eden 10 kullanıcıdan 8'inin video izlediğini belirtmişti.

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Karar, X için olumsuz bir raporun paylaşılmasından sonra geldi. Edison Araştırma raporuna göre, 2024'te sitenin kullanım oranı 2023'e kıyasla yüzde 30 düşüş gösterdi. Sosyal medya platformu kullanımı ve popülerliğini arttırmak adına içerik oluşturuculara ve reklamverenlere yönelik değişiklikler yapmayı planlıyor. Uzun videolar ile X, içerik oluşturucuları çekip Youtube'a rakip olabilecek mi zaman gösterecek.

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