Uzay madenciliği sadece 4 yıl içerisinde başlıyor

2010'lu yılların sonuna kadar ilk özel asteroit görevini gerçekleştirmeyi planlayan şirket bu görev için Prospector-1 (Maden Arayıcısı-1) isimli uzay aracını hazırlıyor. Yaklaşık 50 kilogramlık ağırlığıyla oldukça hafif bir şekilde dizayn edilen Prospector-1; aşırı ısıtılmış su buharını temel alan, su tabanlı bir itici sisteminden yararlanacak.

Dünya'ya maden getirmeyecek

Ayrıca Bkz.

"Bu şirket 2017'de Ay'a gidiyor; Hedef: 16 katrilyon dolar değerindeki Ay madenleri"

Ay'da maden aramak isteyenler de var

Aslına bakarsanız uzaydaki madenleri Dünya'ya getirme planları şu an için pek de mümkün değil. Deep Space Industries öncelikle asteroitleri inceleyeceklerini belirtiyor ancal tespit edecekleri bu madenleri çıkartıp Dünya'ya geri getirmek siz de takdir edersiniz ki bugünün teknolojisiyle biraz hayali görünüyor. Bakalım bu şirketler uzayın değerlerinden kazanç sağlamayı başarabilecekler mi.

http://gizmodo.com/this-mining-company-plans-to-land-on-an-asteroid-in-thr-1785112235

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Uzay madenciliği şirketi Deep Space Industries, dünyanın ilk özel asteroit görevine çıkmaya hazırlanıyor. Ucunda milyarlar hatta trilyonlarca doların olduğu bu sektörü başlatmak için oldukça kararlı görünen şirket, geçtiğimiz Salı günü yapılan açıklamalarda en geç 2020 yılına kadar bir asteroide uzay aracı göndereceklerini ifade etti.Deep Space Industries olarak bu noktalara gelebilmek için inanılmaz sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten şirket yöneticisi Rick Tumlinson,"Şu anda doğru teknolojiye, doğru ekibe ve doğru plana sahip olduğumuzu büyük bir güvenle söyleyebilirim. Bu tarihi görevi gerçekleştirmek için artık her şey hazır." ifadelerini kullandı.Asteroide iniş yapmasıyla beraber gök taşının kaynaklarını araştırıp içeriğine dair bir harita hazırlayacak olan Prospector-1'ın görevi elbette gök taşından Dünya'ya maden getirmek olmayacak. Prospector-1 ile birlikte asteroitleri daha iyi anlamayı hedefleyen Deep Space Industries bu görevin asteroit kaynaklarını kullanma yolunda çok önemli bir adım olacağını düşünüyor. Şirket CEO'su Daniel Faber da öncelikle asteroit hakkında veriler toplanacağını ve daha sonrasındaysa tam olarak hangi bölgelerin maden arayışına uygun olacağını tespit edeceklerini belirtiyor.Deep Space Industries madencilik arayışı için hangi asteroide yolculuk yapacağına henüz karar vermemiş. Ellerinde bir liste olduğunu ancak şimdilik spesifik olarak bir asteroit belirlemedeklerini belirten Daniel Faber, birden fazla asteroite uzay aracı göndermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.Deep Space Industries madencilik için Dünya'ya yakın konumlardaki asteroitleri hedef alırken diğer tarafta Ay'da maden aramayı planlayan şirketler de bulunuyor. Hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimi haftalarda Moon Express isimli bir diğer ABD'li şirket 2018'de Ay'a uzay aracı göndereceklerini ve Ay'daki madenlerin haritasını çıkarmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Moon Express öncelikle Google'ın Lunar X Prize isimli yarışmasını kazanmayı hedefliyor olsa da şirketin asıl amacı Ay'daki 16 katrilyon dolar değerindeki madenleri toplamak olacak.