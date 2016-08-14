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Uzay madenciliği sadece 4 yıl içerisinde başlıyor

ABD'li şirketler uzay madenciliğine başlamak için birbirleriyle yarışıyor. Yine bu şirketlerden birisi olan Deep Space Industries tarihin ilk özel asteroit görevi en geç 2020'yi işaret etti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,5b
3
38
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay madenciliği şirketi Deep Space Industries, dünyanın ilk özel asteroit görevine çıkmaya hazırlanıyor. Ucunda milyarlar hatta trilyonlarca doların olduğu bu sektörü başlatmak için oldukça kararlı görünen şirket, geçtiğimiz Salı günü yapılan açıklamalarda en geç 2020 yılına kadar bir asteroide uzay aracı göndereceklerini ifade etti.

Deep Space Industries olarak bu noktalara gelebilmek için inanılmaz sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten şirket yöneticisi Rick Tumlinson,"Şu anda doğru teknolojiye, doğru ekibe ve doğru plana sahip olduğumuzu büyük bir güvenle söyleyebilirim. Bu tarihi görevi gerçekleştirmek için artık her şey hazır." ifadelerini kullandı.

2010'lu yılların sonuna kadar ilk özel asteroit görevini gerçekleştirmeyi planlayan şirket bu görev için Prospector-1 (Maden Arayıcısı-1) isimli uzay aracını hazırlıyor. Yaklaşık 50 kilogramlık ağırlığıyla oldukça hafif bir şekilde dizayn edilen Prospector-1; aşırı ısıtılmış su buharını temel alan, su tabanlı bir itici sisteminden yararlanacak.

Dünya'ya maden getirmeyecek

Asteroide iniş yapmasıyla beraber gök taşının kaynaklarını araştırıp içeriğine dair bir harita hazırlayacak olan Prospector-1'ın görevi elbette gök taşından Dünya'ya maden getirmek olmayacak. Prospector-1 ile birlikte asteroitleri daha iyi anlamayı hedefleyen Deep Space Industries bu görevin asteroit kaynaklarını kullanma yolunda çok önemli bir adım olacağını düşünüyor. Şirket CEO'su Daniel Faber da öncelikle asteroit hakkında veriler toplanacağını ve daha sonrasındaysa tam olarak hangi bölgelerin maden arayışına uygun olacağını tespit edeceklerini belirtiyor.

Deep Space Industries madencilik arayışı için hangi asteroide yolculuk yapacağına henüz karar vermemiş. Ellerinde bir liste olduğunu ancak şimdilik spesifik olarak bir asteroit belirlemedeklerini belirten Daniel Faber, birden fazla asteroite uzay aracı göndermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Ayrıca Bkz. "Bu şirket 2017'de Ay'a gidiyor; Hedef: 16 katrilyon dolar değerindeki Ay madenleri"

Ay'da maden aramak isteyenler de var

Deep Space Industries madencilik için Dünya'ya yakın konumlardaki asteroitleri hedef alırken diğer tarafta Ay'da maden aramayı planlayan şirketler de bulunuyor. Hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimi haftalarda Moon Express isimli bir diğer ABD'li şirket 2018'de Ay'a uzay aracı göndereceklerini ve Ay'daki madenlerin haritasını çıkarmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Moon Express öncelikle Google'ın Lunar X Prize isimli yarışmasını kazanmayı hedefliyor olsa da şirketin asıl amacı Ay'daki 16 katrilyon dolar değerindeki madenleri toplamak olacak.

Aslına bakarsanız uzaydaki madenleri Dünya'ya getirme planları şu an için pek de mümkün değil. Deep Space Industries öncelikle asteroitleri inceleyeceklerini belirtiyor ancal tespit edecekleri bu madenleri çıkartıp Dünya'ya geri getirmek siz de takdir edersiniz ki bugünün teknolojisiyle biraz hayali görünüyor. Bakalım bu şirketler uzayın değerlerinden kazanç sağlamayı başarabilecekler mi.

http://gizmodo.com/this-mining-company-plans-to-land-on-an-asteroid-in-thr-1785112235 Yorum Yaz
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12 Angry Men 3 yıl en beğenilen
Ne zararı var ? Sen kendi ülkendeki madenleri çıkaramıyorsun adamlar uzaydan maden çıkarıyorlar. Bu madenlerden bizde faydalanıcaz. Dünyayı daha fazla tahrıp etmezler artık.

Senın cıkarmaya gucun yetmıyor dıye , gücü yetenler maden cıkartmasın mı ? Çıkarabılıyorsan sende çıkart, anca somuyorlar yeaa dıye yorum yaparsınız.
Ne zararı var ? Sen kendi ülkendeki madenleri çıkaramıyorsun adamlar uzaydan maden çıkarıyorlar. Bu madenlerden bizde faydalanıcaz. Dünyayı daha fazla tahrıp e...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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BigEng 3 yıl
İnsanlığın uzaya açılması kaçınılmaz zaten. İleride başka sistemlere vs... Geleceğin uzayda olduğunu bilenlerde şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar. İleride bu firmaların bazıları insanlık üzerinde en çok sozu geçecek şirketler olacak. Bizde mal mal bakacaz. Gerçi ben artık yurt dışına çıkmayı düşünüyorum.kendini kurtarabilen varsa kurtarsın :D
İnsanlığın uzaya açılması kaçınılmaz zaten. İleride başka sistemlere vs... Geleceğin uzayda olduğunu bilenlerde şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar. İleride bu f...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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12 Angry Men 3 yıl Guest-F30ED544B
tolgasubasi

12 Angry Men

Ne zararı var ? Sen kendi ülkendeki madenleri çıkaramıyorsun adamlar uzaydan maden çıkarıyorlar. Bu madenlerden bizde faydalanıcaz. Dünyayı daha fazla tahrıp etmezler artık.

Senın cıkarmaya gucun yetmıyor dıye , gücü yetenler maden cıkartmasın mı ? Çıkarabılıyorsan sende çıkart, anca somuyorlar yeaa dıye yorum yaparsınız.


Amma celallenmişsin mübarek. Keşke dediğin gibi olsa da şu sömürgeye maruz kalan yerler biraz nefes alsa. Şuan yaşadığım yerde o kadar şey görüyorum ki aslında biraz ironi yaptım kim cevap verecek diye bekliyordum fazla sürmedi


Ağlama kardeş, kullandıgın her ürün yabancılara ait sonrada bizi somuruyorlar dıye buraya gelıp yorum yapıyorsun. Kendınle çelişen bırı varsa o da sensın.


Akıllı olsunlar kendılerını sömurtmesınler. Üretmeyen tüketen bır mıllet olursan somurulursun, o cıkarılan madenlerı para verıp yıne sen ve benım gıbıler alacaklar.
tolgasubasi12 Angry MenNe zararı var ? Sen kendi ülkendeki madenleri çıkaramıyorsun adamlar uzaydan maden ç...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
USG Ishimura...
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neuro 3 yıl
Asıl önemli olan şey atık uzay denen şeyin Büyük devletlerin havacılık dairelerinin tekelinden çıkması.

Uzay araştırmaları karlı bir sektör haline geldiğinde roket fırlatma teknolojisi, uzayda yaşam şartları gibi gerekli atılımlar çok daha hızlı bir şekilde yapılabilir.
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DH Misafiri 3 yıl
Bırakın bunları .Arkadaşlar birbirinizle didişmeyi.Amerikaya ana avrat küfür ederiz.
ama amerikan filimlerinden ve tofaş şahinde hip hop dinlemeye bayılırız.Uzaya maden işçisi götüreceğiz deseler herkes atlar.Hanım uzaya gurbetliğe gedeyom çocuklara eyi bak deriz.
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kadirirdem 3 yıl
biz daha ülkemizde'kileri zor çıkarıyoruz...
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darkaura 3 yıl
yakit pili gibi cok verimli bir teknoloji var ama katalizor olarak platin kullaniyor ve arabalarda yakit pili teknolojisine gecsek dunyada buna yetecek kadar platin mevcut degil. su an dunyada dolasimda olan tum platini eritip olimpik havuza dokseniz ancak insan bilegine kadar gelir. o kadar az. gelgelelim meteorlar agizlarina kadar platin ve platin grubu teknolojide cok cesitli alanlarda kullanilan metallerle dolu. bunun en onemli nedeni dunya olusurken erimis haldeki degerli metallerin hemen hepsi agir olduklari icin dunya cekirdegine coktuler. bugun yer kabugundaki altinin platinin ve uranyumun buyuk kismi sonrada dunyaya carpan meteorlardan geliyor. meteorlar eriyyip cokmedikleri icin bu metallerden cok yuksek oranlarda iceriyorlar ve gelecegin stratejik degerli kaynaklari bunlar olacaktir. petrolde oldugu gibi biz gene seyredecez, neden bizde yok diyecez ayri konu.
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gs09gs09 3 yıl
Elmas felan para etmez kullanım alanı yok bi kere xD tamamen lux keyif için bide ağır sanayide bazı yerlerde kullanılıyor ama platin alüminyum vs gibi madenler bulurlarsa köşeyi dönerler kullanım alanları aşırı derecede fazla bunların ;)) otomotiv den tut inssan bedeninde uzurlara kadar kullaniliyor
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gs09gs09 3 yıl
Dünyada su döngü halinde herifler su tabanlı itici diyorlar ee nolcak dünyadaki suyu azaltcaklar ben karşıyım o iticiye fosil yakıt kimyasal yakit kullansnlar su hayattır
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tobepeople 3 yıl
En bariz örneğini vereyim size tek bir gezegeni yani Dünyayı yüzlerce ülke tüketiyor ve bir gün bazı madenler ve yeraltı kaynakları tamamen tükenecek ancak uzayda bunun gibi milyarlarca gezegen var ve en yakın gezegen olan Ay bu iş için biçilmiş kaftan sebebi uzay teknolojisi ve silah yapımı için gerekli maden bile orada bir üs kurduğunuzda ve üretim istasyonu yaptığınızda dünyadakinin 10 katı miktarda potansiyli olan bir yer yani direk orada üretip yine oradan diğer gezegenleri de sömürebilirler çok ileri ki zamanlardan bahsediyorum yani ne kadar gelişmiş ülkeler olsalar da bir gezegenin kaynaklarını bitirmek asırlar alabilir ancak şu bir gerçek artık dünyadaki savaşların da dünyadaki kaynakların da bir önemi yok mesela ;Okyanusta 100 adada maden var o madeni 100 ülke çıkartıyor ve 1 asırda tüketiyor ancak 3-5 ülke uzay gemisi kullanıp sınırsız sularda sınırsız madeni kullanarak sınırsız miktarda gezegeni sömürüyorlar bu ülkeler ileride uzaya çıkmak için o ülkelerden izin almak zorunda kalacaklar ya da vergi ödeyecekler ya da sürekli bu ülkelerden o madenleri temin etmek durumunda kalacaklar önemli olan o ilk ülkeler konumunda olabilmek şuan bir çok konuda teknolojik olarak zaten gerideyiz bize patlama yapacak bir şey lazım bu hali hazırda onlarca ülkenin sahip olduğu bir şey değil yani milli araba milli uçak ya da saray yapmanın hiçbir mantığı yok şuan hatta dünyadaki sınırlarının ve kaynaklarının bile önemi yok şuan en önemli şey uzaydaki kaynaklara bizim de ulaşabilecek para ve imkanımızın olması bizim de orada bir üs kurmamız lazım ve ayrıca maden üretimi yapmamız lazım bunun için diğer ülkelerden yardım almaya ihtiyacımız yok bakın diğer ülkelerin hamlelerine Yurt dışındaki ülkelerin önemli üretim yapan markalarını satın alıyorlar bizim yapmamız gereken de bu uzaya gitmeyi amaçlayan bu ülkelerin markalarını satın almalıyız Toshiba ,Volvo ,Nokia kaçırdığımız sadece bir kaçı bunları satın alabilecek gücümüz vardı hala da var hatta daha da iyisini yapıp daha büyüklerini satın almalıyız teknolojileri parayla satın alıp işletebiliriz kendimizi 100 yıl ileri taşıyabiliriz bu kadar basit bir biçimde yılıık diyanete 6 milyar lira ayırmanın bir mantığı yok 7 milyar liraya volvo ve nokia alınabilirdi şuan yapılacak en iyi şey Ay'da üs kurabilecek bir zemin hazırlamak ve maden çıkarabilecek konuma gelmek sonra değerli madenleri getirip kullanmasak bile satabiliriz kendi kaynaklarını tüketen Çin'e yıllarca gülüyorlardı şimdilik bizden güçsüzler ancak emin olun Hindistan ve Çin sadece ay ile bile gücüne güç katacak yeterli üretim yapabilir ve bunu dünyaya getirebilirlerse ayın yüzeyi delik deşik hepsi meteorların taşıdığı madenler ve bir çoğu değerli orada altının 10-100-1000 katı değerinde madenler var bu madenleri işleyip getirirseniz değeri çok daha katlanır biz daha kömürü ,altını, benzini hatta doğal gazı bile ihraç ediyoruz Türkiye'nin en rüzgarlı ili Konya'da daha rüzgar türbün terminalimiz yok, Türkiye'nin en güneşli ve bulutsuz illerinde güneş terminalimiz yok Mardin ,Urfa gibi yani daha bunları bile bilmiyoruz ayrıca Karaman ili nükleer santral için uygun olan illerden en mantıklısı hiçbir deprem kuşağı altında bulunmuyor yine termal santraller doğaya tamamen zararsız ve ülkemizde hala yetersiz ve sorunsuz bir enerji kaynağı olabilir bunlar dururken Saray yapıyoruz ne kadar mantıksız bir ülke olduk bir çok ülke neredeyse altın madenlerini tüketti biz hala çok düşük üretim yapıp dışarıdan karşılıyoruz birçoğunu yani artık patlama yapmalıyız ardışık bir üretim sürecine teknolojik satın almalar yapıp ithalatı sınırlamalıyız ve vergisini arttırmalıyız tabii ki öncelikle büyük teknolojik firmaların fabrikalarını alıp işletmeliyiz bunları yaptıktan sonra ya da daha evvel şu eülke için en iyi şey milletvekillerine iq testi yapıp buna göre milletvekili seçmek olabilir yoksa halimiz harap bunları yaptıktan sonra Osmanlı zmanındaki gibi o korkulan ülke konumunu tekrar alacağımıza adım gibi eminim.
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BiilimAdamı 3 yıl
uzak gelecek starwars gibi gözüküyor
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casperfriendly 3 yıl
İnsanlar mutsuz, insanların mutsuzluğuna maneviyatına çözüm bulmalılar. İnsanlık kendini kaybetti..:
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ultramarine caeruleum 3 yıl
Bizim Orman Bakanı "En az 5 çocuğu olmayanı genel müdür yapmam" derken bir yerlerde uzaydan maden getirmeyi planlayan insanlar var. O da insan bizimki de insan.
1 Yanıt Yanıtla +3
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fuujitsu 3 yıl ultramarine caeruleum
alpay86
Bizim Orman Bakanı "En az 5 çocuğu olmayanı genel müdür yapmam" derken bir yerlerde uzaydan maden getirmeyi planlayan insanlar var. O da insan bizimki de insan.

Orman Bakanı o kabinedeki eleştirilecek son kişidir bence.
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