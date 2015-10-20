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Uzay mekiğinin babası George Mueller hayatını kaybetti

NASA tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan ve uzay mekiğinin babası olarak anılan eski NASA idarecisi George Mueller, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Uzay mekiğinin babası George Mueller hayatını kaybetti
Söz konusu insanoğlunun uzay macerası olduğunda akla gelen ilk isimler Neil Armstrong ve Buzz Aldrin gibi ünlü astronotlar olsa da, çoğu zaman işin büyük kısmını perde arkasındaki mühendisler ve idareciler yapıyorlar. Uzay macerasının bu az bilinen kahramanlarından biri de eski NASA idarecisi George Mueller'di. 60'lı yıllarda düzenlenen insanlı görevlerin temellerini atan Mueller, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.
97 yaşında vefat eden Mueller'i saygıyla anan NASA, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yazıyla ajansın en önemli isimlerinden biri olan idarecinin katkılarını hatırlattı. 1963 yılında insanlı uzay uçuşlarından sorumlu idareci olarak NASA'ya katılan Mueller, uzay yolculuklarında kullanılacak araçların hazırlanma ve test edilme süreçlerini yönetti.
 
Uzay mekiğinin babası George Mueller hayatını kaybetti
Mueller, 1963 yılında NASA'ya katılmasının ardından uzay ajansının işleme şeklinde önemli değişikliklere imza attı. O sıralar başta bütçe sıkıntıları olmak üzere birçok aksilikle boğuşmakta olan Apollo programını koordine eden ünlü idareci, projeyi yeniden rayına oturtmayı başardı. Mueller'in idareci olarak geçirdiği yıllardaki en önemli başarılarından biri, uzay araçlarının parçalarını tek tek test etmek yerine, aracı bir bütün olarak test etmeyi öngören yeni test sistemini oluşturması oldu.
Mueller'in NASA'ya en önemli katkıları ise ajanstaki görevinden ayrılmasının ardından geldi. ABD'nin ilk uzay istasyonu olan Skylab'in yapım sürecinde projenin en önemli savunucularından biri olan Mueller, yeniden kullanılabilir uzay araçlarının geliştirilmesinde de kilit rol oynadı. Uzay mekiği olarak anılan bu araçların yapımındaki katkısı, Mueller'e "uzay mekiğinin babası" ünvanını getirdi.

http://www.nasa.gov/feature/remembering-george-mueller-leader-of-early-human-spaceflight/ Yorum Yaz
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V4LKyR 4 yıl en beğenilen
fuujitsu
Vefat etti nedir ya?

Vefat etti, "öldü" anlamına gelir. Yani kişinin ölüme uğraması, canlılık faaliyetlerinin bitmesi. Türkçen bu kadar zayıf olmamalı, biraz kitap oku. İskender Pala iyidir mesela.
fuujitsuVefat etti nedir ya?Vefat etti, "öldü" anlamına gelir. Yani kişinin ölüme uğraması, canlılık faaliyetlerinin bitmesi. Türkçen b...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Guest-F8946C419 4 yıl
Toprağı bol olsun.
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Lews Therin Telamon 4 yıl
Amerika Ay'a ayak basmadıcılar gelmeden
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Şehitkamil 4 yıl
Bu adamı öldüğü öğrenerek tanımam kötü oldu.
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Patren 4 yıl
bir an uzaymekiğinde öldü sandım haberdeki resmi bakınca
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V4LKyR 4 yıl en beğenilen
fuujitsu
Vefat etti nedir ya?

Vefat etti, "öldü" anlamına gelir. Yani kişinin ölüme uğraması, canlılık faaliyetlerinin bitmesi. Türkçen bu kadar zayıf olmamalı, biraz kitap oku. İskender Pala iyidir mesela.
1 Yanıt Yanıtla +14
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fuujitsu 4 yıl V4LKyR
Vefat etti müslümanlar için kullanılır onu demek istedim ben.
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fuujitsu 4 yıl
Vefat etti nedir ya?
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cntrl 4 yıl fuujitsu
fuujitsu
Vefat etti nedir ya?

nalları dikmiş
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Bender B. Rodriquez 4 yıl fuujitsu
Allah rahmet eylesin
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
abd nin nazi almanyasından aldığı bilim adamlarından birimi yoksa
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exoss 4 yıl
Mueller değil Müller ;)
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Kartal Göz 4 yıl
Dolu dolu bir ömür yaşamış ve dünyaya bir şeyler katmış. Huzur içinde yatsın.
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awolfinsky 4 yıl
Huzur içinde yat insanoğluna uzayın kapısını aralayan değerli insan...
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