Uzay mekiğinin babası George Mueller hayatını kaybetti

Söz konusu insanoğlunun uzay macerası olduğunda akla gelen ilk isimler Neil Armstrong ve Buzz Aldrin gibi ünlü astronotlar olsa da, çoğu zaman işin büyük kısmını perde arkasındaki mühendisler ve idareciler yapıyorlar. Uzay macerasının bu az bilinen kahramanlarından biri de eski NASA idarecisi George Mueller'di. 60'lı yıllarda düzenlenen insanlı görevlerin temellerini atan Mueller, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

97 yaşında vefat eden Mueller'i saygıyla anan NASA, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yazıyla ajansın en önemli isimlerinden biri olan idarecinin katkılarını hatırlattı. 1963 yılında insanlı uzay uçuşlarından sorumlu idareci olarak NASA'ya katılan Mueller, uzay yolculuklarında kullanılacak araçların hazırlanma ve test edilme süreçlerini yönetti.

Mueller, 1963 yılında NASA'ya katılmasının ardından uzay ajansının işleme şeklinde önemli değişikliklere imza attı. O sıralar başta bütçe sıkıntıları olmak üzere birçok aksilikle boğuşmakta olan Apollo programını koordine eden ünlü idareci, projeyi yeniden rayına oturtmayı başardı. Mueller'in idareci olarak geçirdiği yıllardaki en önemli başarılarından biri, uzay araçlarının parçalarını tek tek test etmek yerine, aracı bir bütün olarak test etmeyi öngören yeni test sistemini oluşturması oldu.

Mueller'in NASA'ya en önemli katkıları ise ajanstaki görevinden ayrılmasının ardından geldi. ABD'nin ilk uzay istasyonu olan Skylab'in yapım sürecinde projenin en önemli savunucularından biri olan Mueller, yeniden kullanılabilir uzay araçlarının geliştirilmesinde de kilit rol oynadı. Uzay mekiği olarak anılan bu araçların yapımındaki katkısı, Mueller'e "uzay mekiğinin babası" ünvanını getirdi.



http://www.nasa.gov/feature/remembering-george-mueller-leader-of-early-human-spaceflight/