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Uzaylılar sokağınıza saldırsaydı nasıl görünürdü?

Özellikle bilim kurgu filmleri sayesinde akıllara yerleşen ve birçoğumuzun en büyük korkularından olan uzaylıların gezegenimize saldırması fikri hazırlanan bu web sitesi ile adeta gerçeğe dönüşüyor.
2 yıl
6,9b
1
23
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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1996 yapımı Independence Day filminde dünya dışı varlıklar Los Angles, New York, Londra, Washington ve Paris gibi sembol bölgelere saldırarak insanlığın sonunu getirmeye çalışmışlardı. Ancak 4 Temmuz’da kutlanan Amerika Bağımsızlık Günü’nde -neredeyse bu tür her Amerikan filminde olduğu gibi- saldırılar püskürtülerek gezegenimiz eski güvenli haline kavuşmuştu.
Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından çekilen Independence Day: Resurgence devam filminde, tekrar saldırıya geçen uzaylılara karşı devletlerin birlikte hareket ederek hazırlanan güvenlik programıyla kuşatmayı önleme çabaları konu ediniyor.
20th Century Fox ise insanların uzaylı saldırısını daha iyi deneyimlemeleri için hazırladığı "Independence Day My Street" isimli web sitesiyle 'Yaşadığım bölgeye uzaylılar saldırsaydı nasıl olurdu?’ sorusuna cevap veriyor. Konumunuzu girdiğiniz takdirde başlatılan simülasyonda aynı Google Street View’de olduğu gibi 360 derece görüntü elde edebiliyorsunuz. Yıkılan binaları, patlayan yolları ve havada birbirlerine ateş eden uzay gemilerini sokağınızda görmek gerçekten biraz korkutucu duruyor. Siz de hemen bu deneyimi yaşamak için web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.

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YokCrysis 2 yıl en beğenilen

Ses sistemi güzel olan bir arabam olsa gece saat 2 de son ses açacaksın bunu mahallede

hep istemişimdir

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SEO-Uzmanı 2 yıl
uzaylılar bize saldıracak kadar salak varlıklar değil !
yıldızlar arası gidebilecek teknolojiye ulaşmış bir uygarlık
kendi yaşayacağı gezegeni oluşturur !
örneğin marsı bir şekle sokmaya çalışan bizler gibi !
uzaylılar bize saldıracak kadar salak varlıklar değil !yıldızlar arası gidebilecek teknolojiye ulaşmış bir uygarlıkkendi yaşayacağı gezegeni oluşt...
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ilkerinanç 2 yıl kaptanos
kafanmı güzel birader dinden bahseden kim?
1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
keko1337
Ses sistemi güzel olan bir arabam olsa gece saat 2 de son ses açacaksın bunu mahallede
hep istemişimdir


Bizim buralarda yapma da hocam, altıma ettirme bu yaşımda. Gerçi mahalleden kaç kişi izlemiştir filmi de anlamlandıracak, bir altına eden ben olurum heralde, geri kalanı susturun la şo arabanın alarmı der
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serhat_ps3 2 yıl
Uzayli vergisi.
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Mr.Legend 2 yıl
keko1337
Ses sistemi güzel olan bir arabam olsa gece saat 2 de son ses açacaksın bunu mahallede
hep istemişimdir


Altıma ederdim heralde bu filmi biliyorum çünkü :D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
uzaylılar bize saldıracak kadar salak varlıklar değil !
yıldızlar arası gidebilecek teknolojiye ulaşmış bir uygarlık
kendi yaşayacağı gezegeni oluşturur !
örneğin marsı bir şekle sokmaya çalışan bizler gibi !
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DownClock01 2 yıl
Alien da gelse bizim mahalleden sağ çıkamazlar. Location: Adana / Sepici



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Captain_Ivy 2 yıl
Yıllardır uzaylı saldırısı uzaylı saldırısı denilip duruyor, neden saldırıyor bunlar aga? Belki dünyamızı daha güzel bir yer yapmak için gelecekler? Belki barışı getirecekler? Ayyhh chok heycanlhııı yhaaaa


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YokCrysis 2 yıl en beğenilen

Ses sistemi güzel olan bir arabam olsa gece saat 2 de son ses açacaksın bunu mahallede

hep istemişimdir

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yimmasabi 2 yıl
Bu haber bize sökmez :)
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Patren 2 yıl
bildiğin suriye resimler similasyon diye yutturuyorlar
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OverClocK1ng 2 yıl
Gram bile haber değeri, niteliği taşımayan "BOŞ HABER".
Gördüğüm en boş haber...
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Parola_18 2 yıl
bu devirde uzaylılara inanan dünyadan kopouk insanlar var hala :) ulan abd milleti mal ettin
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