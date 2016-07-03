Uzaylılar sokağınıza saldırsaydı nasıl görünürdü?

1996 yapımı Independence Day filminde dünya dışı varlıklar Los Angles, New York, Londra, Washington ve Paris gibi sembol bölgelere saldırarak insanlığın sonunu getirmeye çalışmışlardı. Ancak 4 Temmuz’da kutlanan Amerika Bağımsızlık Günü’nde -neredeyse bu tür her Amerikan filminde olduğu gibi- saldırılar püskürtülerek gezegenimiz eski güvenli haline kavuşmuştu.

Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından çekilen Independence Day: Resurgence devam filminde, tekrar saldırıya geçen uzaylılara karşı devletlerin birlikte hareket ederek hazırlanan güvenlik programıyla kuşatmayı önleme çabaları konu ediniyor.

"Independence Day My Street" isimli web sitesiyle 'Yaşadığım bölgeye uzaylılar saldırsaydı nasıl olurdu?’ sorusuna cevap veriyor. Konumunuzu girdiğiniz takdirde başlatılan simülasyonda aynı Google Street View’de olduğu gibi 360 derece görüntü elde edebiliyorsunuz. Yıkılan binaları, patlayan yolları ve havada birbirlerine ateş eden uzay gemilerini sokağınızda görmek gerçekten biraz korkutucu duruyor. Siz de hemen bu deneyimi yaşamak için 20th Century Fox ise insanların uzaylı saldırısını daha iyi deneyimlemeleri için hazırladığıisimli web sitesiylesorusuna cevap veriyor. Konumunuzu girdiğiniz takdirde başlatılan simülasyonda aynı Google Street View’de olduğu gibi 360 derece görüntü elde edebiliyorsunuz. Yıkılan binaları, patlayan yolları ve havada birbirlerine ateş eden uzay gemilerini sokağınızda görmek gerçekten biraz korkutucu duruyor. Siz de hemen bu deneyimi yaşamak için web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.