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    E-Devlet'e Nöbetçi Eczane Sorgulama özelliği eklendi

    E-Devlet'e Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti eklendi. Bu hizmeti kullanarak en yakın nöbetçi eczaneyi öğrenebilirsiniz. Nöbetçi Eczane Sorgulama nasıl yapılır?    
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    E-Devlet Nöbetçi Eczane Sorgulama nasıl kullanılır?
    Tam Boyutta Gör

    Vatandaşlar nöbetçi eczaneleri öğrenmek istediklerinde bugüne kadar belediyelerin web sitelerinden, haber sitelerinden veya eczanelerdeki ekranlardan nöbetçi eczaneleri görüyordu. Şimdi de e-Devlet’e Nöbetçi Eczane Sorgulama özelliği eklendi.

    e-Devlet’te Sağlık Bakanlığı hizmetlerinin altında “TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama” adıyla eklenen yeni özelik sayesinde nöbetçi eczaneleri şehir şehir görüntüleyebilmek mümkün. Hizmeti kullanmak için bulunduğunuz ili ve tarihi girmeniz yeterli oluyor. Eczanelerin isimleri, telefon numaraları, adresleri ve harita üzerimde konumları listeleniyor.

    e-Devlet’teki Nöbetçi Eczane Sorgulama özelliğinin verileri Sağlık Bakanlığı veritabanından anlık olarak getiriliyor. Nöbetçi eczanelerde gün içerisinde değişiklik yapılsa dahi en güncel bilgileri göreceksiniz.

    E-Devlet Nöbetçi Eczane Sorgulama nasıl yapılır?

    1. E-Devlet'te arama bölümüne Nöbetçi Eczane Sorgulama yazarak veya bu bağlantıya tıklayarak nöbetçi eczane sorgulama hizmetine ulaşın.
    2. Bulunduğunuz şehri ve tarihi seçin.
    3. Seçtiğiniz tarihteki tüm nöbetçi ezaneler listelenecek. Dilerseniz sonuç sayfasında ilçe seçimi yaparak sonuçları filtreleyebilirsiniz.
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    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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