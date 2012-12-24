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VLC Player, tam bir Windows 8 yazılımı için hazırlıklarına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Medya oynatıcı yazılımları arasında açık kaynak olan ve en çok tercih edilen yazılımların başında gelen VLC Player, Windows 8 için tam bir yazılım paketi sunmak adına Kickstarter üzerinde kampanyaya başlamıştı.

Masaüstü modunda çalışan uygulama, Windows 8 başlangıç ekranı desteği ve mağaza uyumluluğuna yönelik çalışmalar yapmak için mali kaynağa ihtiyaç duymaktaydı. Kampanyanın bitimine 5 gün kala yazılım ihtiyacı olan 40 000 Avro sınırını geçti ve final sürümü olarak yayınlanmaya hak kazandı.

Modern Windows arayüzüne tam olarak uyum sağlayan ve tasarımı ile dikkat çeken Windows 8 için VLC Player, henüz kampanya sonlanmadığı için final sürümün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir güncelleme yapmadı. Projeye destek olanlara ise Tişört, anahtarlık, destek sertifikası gibi hediyelik eşyalar gönderilecek. 

http://www.kickstarter.com/projects/1061646928/vlc-for-the-new-windows-8-user-experience-metro Yorum Yaz
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himmet_dal 6 yıl
Daumpot playeri duyan yok galiba oynaticilarin kralidir forumun sinama bolumune takilanlar iyi bilir
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sis651 5 yıl himmet_dal
Google'da arattığım gibi ilk sonuç Donanımhaber sinema bölümü çıktı. :)
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SystemApps 6 yıl
x86 platformunda zaten gani gani player var burdaki espiri windows 8 rtnin ve windows phone 8inde içinde olması. belkide bu alanda vlc player en iyisi olabilir...
k-lite diyen user buradaki karşılaştırma codecler değilki daha iyi playerler var..
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atillagoguslu 6 yıl
playstyle
VLC tek kelime ile multimedya bunun ötesi varmı bilmiyorumyani yok ! :)

Buyur K-lite Codec Pack ve içinde gelen Media Player Classic.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
VLC tek kelime ile multimedya
bunun ötesi varmı bilmiyorum
yani yok ! :)
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