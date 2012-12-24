VLC Player, tam bir Windows 8 yazılımı için hazırlıklarına başladı

Haber Editörü
Medya oynatıcı yazılımları arasında açık kaynak olan ve en çok tercih edilen yazılımların başında gelen VLC Player, Windows 8 için tam bir yazılım paketi sunmak adına Kickstarter üzerinde kampanyaya başlamıştı.
Masaüstü modunda çalışan uygulama, Windows 8 başlangıç ekranı desteği ve mağaza uyumluluğuna yönelik çalışmalar yapmak için mali kaynağa ihtiyaç duymaktaydı. Kampanyanın bitimine 5 gün kala yazılım ihtiyacı olan 40 000 Avro sınırını geçti ve final sürümü olarak yayınlanmaya hak kazandı.
Modern Windows arayüzüne tam olarak uyum sağlayan ve tasarımı ile dikkat çeken Windows 8 için VLC Player, henüz kampanya sonlanmadığı için final sürümün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir güncelleme yapmadı. Projeye destek olanlara ise Tişört, anahtarlık, destek sertifikası gibi hediyelik eşyalar gönderilecek.
http://www.kickstarter.com/projects/1061646928/vlc-for-the-new-windows-8-user-experience-metro Yorum Yaz Paylaş Tweetle
k-lite diyen user buradaki karşılaştırma codecler değilki daha iyi playerler var..
Buyur K-lite Codec Pack ve içinde gelen Media Player Classic.
bunun ötesi varmı bilmiyorum
yani yok ! :)