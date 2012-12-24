VLC Player, tam bir Windows 8 yazılımı için hazırlıklarına başladı





Medya oynatıcı yazılımları arasında açık kaynak olan ve en çok tercih edilen yazılımların başında gelen VLC Player, Windows 8 için tam bir yazılım paketi sunmak adına Kickstarter üzerinde kampanyaya başlamıştı.





Masaüstü modunda çalışan uygulama, Windows 8 başlangıç ekranı desteği ve mağaza uyumluluğuna yönelik çalışmalar yapmak için mali kaynağa ihtiyaç duymaktaydı. Kampanyanın bitimine 5 gün kala yazılım ihtiyacı olan 40 000 Avro sınırını geçti ve final sürümü olarak yayınlanmaya hak kazandı.





Modern Windows arayüzüne tam olarak uyum sağlayan ve tasarımı ile dikkat çeken Windows 8 için VLC Player, henüz kampanya sonlanmadığı için final sürümün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir güncelleme yapmadı. Projeye destek olanlara ise Tişört, anahtarlık, destek sertifikası gibi hediyelik eşyalar gönderilecek.

http://www.kickstarter.com/projects/1061646928/vlc-for-the-new-windows-8-user-experience-metro