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VLC artık 360 derece video oynatma desteğine sahip

Popüler video oynatma uygulaması VLC, masaüstü sürümlerine 360 derece video desteği ekledi. Uygulamanın yeni teknik önizleme sürümleri, VLC'nin web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir durumda.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler açık kaynaklı video oynatma uygulaması VLC, masaüstü sürümlerine 360 derece video desteği ekledi ve yakın gelecekte de mobil uygulamalarına 360 derece destek sağlamayı planlıyor. Oculus Rift ve Google Daydream gibi Sanal Gerçeklik (VR) başlıkları için ayrılmış VLC sürümleri ise büyük olasılıkla önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak.
Windows ve Macintosh bilgisayarları için VLC'nin yeni teknik önizleme sürümleri, VLC'nin web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Uygulamalar, 360 derece fotoğraf ve panoramik çekimin yanı sıra 360 derece video oynatabiliyor. Kullanıcılar fare veya klavye yardımıyla görüntü açısını sağa, sola ya da yukarı, aşağıya kaydırarak değiştirebilecekler.
VLC'yi açık kaynak projesi olarak geliştiren kar amacı gütmeyen kuruluş Videolan, VLC'ye 360 derecelik video desteği eklemek için VR kamera geliştiricisi Giroptic ile işbirliği yaptı. Giroptic'in kurucu ortağı ve CEO'su Richard Ollier, "VLC dünyada en çok kullanılan video oynatıcılardan biri. Bu, milyonlarca VLC kullanıcısının gelecek vaat eden yeni teknolojiden tam olarak yararlanmasını sağlayacak" dedi.
VLC'nin ardındaki önde gelen geliştiricilerden biri olan Jean-Baptiste Kempf ise ekibinin VR başlık setlerinde VLC desteği sağlamak için gerekli olan mekansal 3D ses üzerinde çalışmaya başladığını söyledi. VLC, muhtemelen ilk olarak Google'ın Daydream VR gibi Android tabanlı VR cihazları için kullanılabilir olacak. Ardından HTC Vive ve Oculus Rift gibi Windows tabanlı cihazlara gelecek.

http://people.videolan.org/~jb/Builds/360/ Yorum Yaz
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drjacob 2 yıl
macOS'da tek geçerim ancak bu dediğiniz özellik 3.0 ile geliyor şuan 2.2.4 var ve güncelleme yok yani büyük ihtimal bu hafta yada önümüzde ki hafta yayınlarlar
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Mayako 2 yıl
Km player kadar özürlü bir program görmedim dosya simgelerini degistirirken hep hata veriyor vlc denemek gerekiyor
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serci244 2 yıl
KMPlayer candir yillardir hep en onde
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Mixus 2 yıl
VLC Windows'ta çöptür, H265 10 Bit Oynatamıyor
Edit: Linux'ta da oynatamıyor. Tam ÇÖP
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SKYFALL 2 yıl
Su programin tek sevmedigim yani logosu
Logoyu degistirmedikleri surece kullanmayacagim.
K-lite'a devam
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Macella 2 yıl
gom playerda 5 aydır var?
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comarsavar 2 yıl
mac'i bilemem ama windows platformunda verdigi goruntu cok yetersiz bunun, k-lite cok daha iyi.
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redoracle 2 yıl
Şu windowsun vr gözlüğünün çıkmasıyla,vr olayı iyice yayılacak gibi görünüyor.
Şimdiden bunun için uğraşmaları iyi olmuş.
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next.gen 2 yıl
VLC iyi işler yapıyor.
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