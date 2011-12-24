VMware View, sanal Windows masaüstünüzü Linux, OS X ve Kindle Fire'a getiriyor

Kullandığınız işletim sistemine hiçbir zarar vermeden yazılımları denemenizi sağlayan sanal makineler son dönemde maliyetleri de azaltması nedeniyle büyük ilgi görmeye başladı. Sanal makine yazılımının devlerinden VMware yeni ürünüyle Kindle Fire, Mac ve Linux cihazlarına sanal Windows deneyimini sunuyor.





Geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruyla VMware firması Kindle Fire, Mac ve Linux sistemleri için de VMware View uygulamasını yayınladığını açıkladı. Bunun yanında Android ve iPad için de uygulama güncellendi.





VMware View uygulaması bilgisayarınızdaki VMware yazılımı üzerinde çalışan sanal Windows masaüstünüze tablet, Mac veya akıllı telefonunuzdan erişmenizi sağlıyor. Yeni güncellemelerle sanal masaüstünüze erişim artık daha güvenli ve daha kolay hale geliyor.





VMware uygulamanın kapsamını genişleterek özellikle eğitim alanında öğrencilerin tecrübesini artırmak istiyor. Kurumların IT uzmanları böylece Hem laboratuvarlarda kullanılan Mac veya Windows cihazları ile öğrencilerin kendi uygulamalarına erişmelerini sağlarken hem de öğrencilerin yanlarında getirdikleri tablet ve dizüstü modellerine de destek vermiş oluyor.





VMware View, bünyesinde barındırdığı uzak masaüstü protokolü PCoIP ile bağlantı koşullarına takılmaksızın yüksek performansta sanal masaüstüne erişim imkanı sunuyor. Ayrıca OS X Lion sürümü için optimize edilen VMware tam ekran olarak sanal masaüstünüze bağlantı kuruyor.





VMware View yazılımını edinmek isteyenler Ubuntu Yazılım Merkezi, Amazon Appstore ve Mac App Store üzerinden indirebilir.