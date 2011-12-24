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VMware View, sanal Windows masaüstünüzü Linux, OS X ve Kindle Fire'a getiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullandığınız işletim sistemine hiçbir zarar vermeden yazılımları denemenizi sağlayan sanal makineler son dönemde maliyetleri de azaltması nedeniyle büyük ilgi görmeye başladı. Sanal makine yazılımının devlerinden VMware yeni ürünüyle Kindle Fire, Mac ve Linux cihazlarına sanal Windows deneyimini sunuyor.

Geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruyla VMware firması Kindle Fire, Mac ve Linux sistemleri için de VMware View uygulamasını yayınladığını açıkladı. Bunun yanında Android ve iPad için de uygulama güncellendi. 

VMware View uygulaması bilgisayarınızdaki VMware yazılımı üzerinde çalışan sanal Windows masaüstünüze tablet, Mac veya akıllı telefonunuzdan erişmenizi sağlıyor. Yeni güncellemelerle sanal masaüstünüze erişim artık daha güvenli ve daha kolay hale geliyor.

VMware uygulamanın kapsamını genişleterek özellikle eğitim alanında öğrencilerin tecrübesini artırmak istiyor. Kurumların IT uzmanları böylece Hem laboratuvarlarda kullanılan Mac veya Windows cihazları ile öğrencilerin kendi uygulamalarına erişmelerini sağlarken hem de öğrencilerin yanlarında getirdikleri tablet ve dizüstü modellerine de destek vermiş oluyor.

VMware View, bünyesinde barındırdığı uzak masaüstü protokolü PCoIP ile bağlantı koşullarına takılmaksızın yüksek performansta sanal masaüstüne erişim imkanı sunuyor. Ayrıca OS X Lion sürümü için optimize edilen VMware tam ekran olarak sanal masaüstünüze bağlantı kuruyor. 

VMware View yazılımını edinmek isteyenler Ubuntu Yazılım Merkezi, Amazon Appstore ve Mac App Store üzerinden indirebilir.

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acbold 7 yıl
Her gün yeni bir adım atılıyor bu alanda.Gelecekte herşeyin bulut sistem olarak çalışacağını düşündüğümüzde gerçekten hakkını vermek lazım wmware'nin..
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Menow 7 yıl
Windows severek kullanmaktan çok mecburen kullanan insan var... Ha tabi birde Windows dan başka bişey bilmeyenler Kulübümüz var...
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CodeMachine 7 yıl
Lafa gelince herkes windows için tukaka muamelesi gösteriyor sonrada windows kullanmak için dokuz takla atıyor.
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catborise 7 yıl
vmware view nedir, vmware workstation/fusion nedir bir araştırsan yorumundan önce!!!
vmware view teknolojisi eski bir teknoloji degil. merkezi bir sunucuda yer alan sanal makinenin masaüstü bilgisayar olarak kullanılmasına izin verir.
mobile destegi ile de tabletinizden şirketiniz/eviniz/cloud da yer alan sanal makinenizi kullanma imkanını sunuyor
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myhotyro 7 yıl
VMware'in Linux ve Mac sürümleri çok uzun süredir var, bunları yeni getirmiyor.
Kindle Fire yeni bir ürün ve bunun üzerinde VMware çalışması ve üzerinde Windows çalıştırmak fikir olarak süper. Ama donanımı kendi başına Windows çalıştırabilmekten bu kadar uzakken, üzerinde sanal makine ile Windows çalıştırmak ne kadar efektif olur artık siz düşünün.
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ozan387 7 yıl myhotyro
myhotyro

VMware'in Linux ve Mac sürümleri çok uzun süredir var, bunları yeni getirmiyor.

Kindle Fire yeni bir ürün ve bunun üzerinde VMware çalışması ve üzerinde Windows çalıştırmak fikir olarak süper. Ama donanımı kendi başına Windows çalıştırabilmekten bu kadar uzakken, üzerinde sanal makine ile Windows çalıştırmak ne kadar efektif olur artık siz düşünün.

The Comment with Error!

Bu program sanal makineyi telefonda çalıştırmıyor. Bulut sistemde çalışan sanal makinenin telefonda kullanılmasını sağlıyor.
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