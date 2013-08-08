VSCO, Film Pack 4 isimli yeni filtre eklentisi duyurdu

Tasarım devi Adobe'nin Lightroom 4 / 5, Photoshop 6 ve Creative Cloud yazılımları için geliştirilen fotoğraf filtre eklentisi Film Pack'ın 4. sürümü yayınladı.

Yeni sürümüyle 11 farklı filtre seçeneğin ve toplamda 117 farklı hazır düzenleme desteğiyle gelen Film Pack 4, ayrıca diğer versiyonlara göre genel performans yeniliklerini de içeriyor ve fotoğrafları oldukça farklı yapılarak büründürebiliyor. Ayrıca Fujifilm, Nikon, Canon, Sony, Olympus ve Leica marka birçok fotoğraf makinesi profillerine de kavuşan yazılım, sade ara yüzüyle kolay bir kullanım sunuyor.

110$ fiyat etiketiyle satın alınabilen VSCO Film Pack 4 filtre eklentisi hakkında ayrıntılı bilgiye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.popphoto.com/gear/2013/08/vsco-film-04-pack-emulates-slide-film