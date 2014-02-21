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VTech'den çocuklara yönelik KidiZoom akıllı saat

5 yıl
7,7b
1
2
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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VTech'den çocuklara yönelik KidiZoom akıllı saat

Samsung, Sony, Pebble, Casio gibi devlerin yanında farklı kesimlere hitap edecek ürünler de görmek mümkün. Oyuncak devi VTech tarafından geliştirilen KidiZoom bunlardan birisi.

İnternet erişimi veya akıllı telefon bağlantısı gibi özellikleri bulunmayan KidiZoom, bir nevi fotoğraf makinesi görevi görüyor. 0.3MP çözünürlükteki kamerası ile fotoğraf ve video  çekebilirken, eğlenceli efektler ile ses kaydı da yapabiliyorsunuz.

1.4 inçlik dokunmatik ekranında fotoğraf ve videolarınızı kısıtlı seçeneklerle düzenleyebilirken, ayrıca saat, alarm ve kronometre özelliklerinden de yararlanabiliyorsunuz. Medya içeriklerinizi alabilmek için bir USB girişi de mevcut. Ayrıca saat üzerinde 3 farklı oyun da yer alıyor. 

VTech yeni ürünü ile 6-12 yaş arasındaki çocukları teknolojiye ısındırmak amacını taşıdığını belirtiyor. Yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak olan ürün 50$ fiyat etiketine sahip olacak.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/kidizoom-first-smartwatch-designed-kids/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Morphinz 5 yıl
0.3MP derken ?
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medcezr 5 yıl
saate sanal bebek koysalardı çok tutardı..
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