Ve Core i7 980X Extreme Edition da 7GHz kulübüne katıldı

Çalışmalarını Gigabyte çatısı altında sürdüren dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Hicookie, Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisiyle 7GHz barajını aşan ilk isim oldu. Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan ekstrem çalışma kapsamında Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini, 24 fazlı gelişmiş güç tasarımı ile 1500 Watt sağlayabilen Gigabyte X58A-UD9 ile kullanan Hicookie, Gulftown kod adlı i7-980X ile 7GHz'i aşarak önemli bir başarıya imza attı. Bellek olarak Corsair'in Dominator GTX2 serisi 6GB DDR3 kitini kullanan Hicookie, yaptığı çalışmalar sonucunda standart olarak 3.33GHz'de çalışan işlemciyi 7042MHz'e çıkartmayı başardı.

7GHz'e hız aşırtılan Core i7 980X Extreme Edition hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.