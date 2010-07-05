Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ve Core i7 980X Extreme Edition da 7GHz kulübüne katıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,9b
1
24
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çalışmalarını Gigabyte çatısı altında sürdüren dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Hicookie, Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisiyle 7GHz barajını aşan ilk isim oldu. Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan ekstrem çalışma kapsamında Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini, 24 fazlı gelişmiş güç tasarımı ile 1500 Watt sağlayabilen Gigabyte X58A-UD9 ile kullanan Hicookie, Gulftown kod adlı i7-980X ile 7GHz'i aşarak önemli bir başarıya imza attı. Bellek olarak Corsair'in Dominator GTX2 serisi 6GB DDR3 kitini kullanan Hicookie, yaptığı çalışmalar sonucunda standart olarak 3.33GHz'de çalışan işlemciyi 7042MHz'e çıkartmayı başardı.

7GHz'e hız aşırtılan Core i7 980X Extreme Edition hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
nanometre birazdahadüşse birazda fazla çekirdek ozaman hızı hissederiz:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e.rar 9 yıl

vidoko

nanometre birazdahadüşse birazda fazla çekirdek ozaman hızı hissederiz:))



inanıyorum ki bu lafı 10 sene öncede birisi kesin söylemiştirr
bi 10 sene sonra tekrar söylenir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
Cekirdek sayisi arttikca 6-7lere ulasmak da zorlasiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 9 yıl
bunlar hep reklam kokan hareketler kardeşim
çekirdek sayısı azaldıkça. hız artıyor. ya celeron alıp tek çekirdek 8 ghz de kullancaz. ya da var olan bütün uygulamaları paralel processinge dönüştürecez. 4.5GHz günlük. dört çekirdekli bir işlemci dünya üzerindeki biraysel kullanıcıların %95 inin ihtiyacını karşılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 9 yıl
1.984V
En az 1000w +80 gold sertifikalı power lazım buna. Dehşet render alınır bunla bea.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 9 yıl
Cores 2 diyor CpuZ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13908 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, gigabyte ve
2 etiket daha intel overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim