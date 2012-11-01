Ve Microsoft doğruladı: Xbox 360 resmi olarak Türkiye'de!

Haftalar önce sizlerle paylaştığımız özel haberimiz resmiyet kazandı ve Microsoft, popüler oyun konsolu Xbox'ı ülkemize getireceğini açıkladı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen imzasıyla yollanan davetiyeler, "Sıradışı Eğlenceye Hazır Mısınız?" sloganı ile basın mensuplarını 8 Kasım'da yapılacak resmi lansmana davet ediyor. Yaklaşık 7 yıl önce anons edilen Xbox 360 çeşitli kanallar vasıtasıyla ülkemizde de belli adetlerde satılmış, ancak resmi olarak hiç bir zaman sunulmamıştı. Bu gelişme belki Xbox 360 için çok fazla heyecan verici olmayabilir ancak daha geniş ölçekte bakmak gerekirse bu hamle, gelecekle ilgili zemin hazırlanmasına olanak tanıyacak.

Microsoft Türkiye'nin resmi olarak konsol işine girmesiyle birlikte kod adı Durango olan üçüncü nesil Xbox'ın dünya ile benzer zaman diliminde ülkemizde satışa sunulacağı öngörüsünü yapabiliriz. Özellikleri hakkında çok fazla dedikodu bulunan cihazın 2013 içerisinde anons edilmesi ve akabinde de pazara sürülmesi bekleniyor. Yeni nesil Kinect ile gelmesi beklenen konsol hem merkezli işlem birimi hem de grafik ünitesi anlamında yeni nesil bileşenler içerecek ve yüksek çözünürlükte, üst seviye grafik kalitesinde akıcı oyun deneyimi vaad edecek. Hem ana cihaz hem de kontrolcü bazında tasarım yenilikleri içerecek olan konsol, şu anki bilgiler çerçevesinde bir kez daha rakibi PlşayStation'ın yeni versiyonundan önce çıkacak gibi görünüyor. Sony'nin kapalı kapılar ardında neler planladığı bilinmez ancak açıklamalar, PlayStation 4 için daha süre olduğu yönünde.