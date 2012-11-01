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Ve Microsoft doğruladı: Xbox 360 resmi olarak Türkiye'de!

6 yıl
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Microsoft doğruladı: Xbox 360 resmi olarak Türkiye'de!
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Haftalar önce sizlerle paylaştığımız özel haberimiz resmiyet kazandı ve Microsoft, popüler oyun konsolu Xbox'ı ülkemize getireceğini açıkladı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen imzasıyla yollanan davetiyeler, "Sıradışı Eğlenceye Hazır Mısınız?" sloganı ile basın mensuplarını 8 Kasım'da yapılacak resmi lansmana davet ediyor. Yaklaşık 7 yıl önce anons edilen Xbox 360 çeşitli kanallar vasıtasıyla ülkemizde de belli adetlerde satılmış, ancak resmi olarak hiç bir zaman sunulmamıştı. Bu gelişme belki Xbox 360 için çok fazla heyecan verici olmayabilir ancak daha geniş ölçekte bakmak gerekirse bu hamle, gelecekle ilgili zemin hazırlanmasına olanak tanıyacak.
Microsoft Türkiye'nin resmi olarak konsol işine girmesiyle birlikte kod adı Durango olan üçüncü nesil Xbox'ın dünya ile benzer zaman diliminde ülkemizde satışa sunulacağı öngörüsünü yapabiliriz. Özellikleri hakkında çok fazla dedikodu bulunan cihazın 2013 içerisinde anons edilmesi ve akabinde de pazara sürülmesi bekleniyor. Yeni nesil Kinect ile gelmesi beklenen konsol hem merkezli işlem birimi hem de grafik ünitesi anlamında yeni nesil bileşenler içerecek ve yüksek çözünürlükte, üst seviye grafik kalitesinde akıcı oyun deneyimi vaad edecek. Hem ana cihaz hem de kontrolcü bazında tasarım yenilikleri içerecek olan konsol, şu anki bilgiler çerçevesinde bir kez daha rakibi PlşayStation'ın yeni versiyonundan önce çıkacak gibi görünüyor. Sony'nin kapalı kapılar ardında neler planladığı bilinmez ancak açıklamalar, PlayStation 4 için daha süre olduğu yönünde.
Ve Microsoft doğruladı: Xbox 360 resmi olarak Türkiye'de!
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tunewiki 6 yıl en beğenilen
10 yil aradan sonra geldi eskicimiyiz la biz
2 Yanıt Yanıtla +83
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Fakir Kemancı 6 yıl SS-Obergruppenführer
Three Dimensions

Geçti Bolu pazarı Microsoft efendi.

Doğrusu;

''Geçti Bor'un pazarı'' dır. ve ''sür eşeği Niğde'ye.'' diye devam eder.
Three DimensionsGeçti Bolu pazarı Microsoft efendi.Doğrusu;''Geçti Bor'un pazarı'' dır. ve ''sür e...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Dorota 6 yıl
kim ne derse desin ateri


edit: geyik değil ciddi ciddi yazdım.. nedense o zamanlardaki oynadığım oyunların zevkini şuanki konsollarda bulamıyorum..
full hd miş 3 boyutmuş gerçekci grafiklermiş hepsi fasa fiso.. hiçbir oyun o ateri salonlarındaki oyunların heycanını vermiyor..
belki de biz yaşlandık ondandır bilemiyorum içimi dökeyim dedim
kim ne derse desin ateriedit: geyik değil ciddi ciddi yazdım.. nedense o zamanlardaki oynadığım oyunların zevkini şuanki konsollarda bul...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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ipsiz_uçurtma 6 yıl
ülkemizi ne zannediyolar acaba .neredeyse 2.xbox'ını alan arkadaşlar var ve bunca yıl sonra sanki daha 1 gün önce çıkmış ve haberimiz yok gibi reklam yapıyorlar.en azından fiyatlandirma konusunda bir güzellik yaparlar diye umuyorum.malum konsolun yenisi çıkcak ellerinde kalanları 2 katı fiyatına vermeye kalkmazlar umarım.
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Febr 6 yıl
İlk Xbox 2001'de, Xbox 360 2005 yılında çıkmış olmasına rağmen Microsoft memleketimizi adam yerine koymadı.
Sony'nin oluşturduğu pazar büyüyünce "hoooop" balıklama daldı.

Sony PlayStation2'yi Avrupa'da ilk kez Türkiye'de tanıtacak kadar değer vermişken Microsoft'un bu tutumunu kınıyorum.

Diğer taraftan TÜM oyunlar Türkçe çıksın, Taksim meydanında anırırım.

(HER İKİ KONSOLA DA SAHİBİM. FAN, VANTİLATÖR YA DA KLİMA DİYEN ARKADAŞLARA METEOR DÜŞSÜN)

Selamlar
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Bjenige 6 yıl
Gönül isterdiki samsung gibi Türkiye ye önem veren her yeni ürününü özel lansman ile tanıtıp zamanında ülkemize getiren bir markanın oyun konsolu üretmesi o zaman oyunseverler olarak daha iyi şeyler ve daha fazla türkçe içerik bulabilirdik.
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KUM23 6 yıl
microsoft Türkiye calisiyor demeki bide davet tanitim ne kadar basariliymis eskicilikle acilis.
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fornaks 6 yıl
Bugün için geç kalınmış ama gelecekteki ürünlerin ülkemize hızlı girmesi açısından güzel bir gelişme.
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Gedo Mazo 6 yıl
Satışlar düşük olacağı için MS yeni xboxı Türkiyeye geç gönderecektir, belkide hiç göndermez.
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DemirAtlı 6 yıl
Konsol neymişyaaa.
the bomb has been planted... :)
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Tristan Tzara 6 yıl
720 sandım bir an :D
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Selfroot 6 yıl fx57
fx57

Hem ana cihaz hem de kontrolcü bazında tasarım yenilikleri içerecek olan konsol, şu anki bilgiler çerçevesinde bir kez daha rakibi PlşayStation'ın yeni versiyonundan önce çıkacak gibi görünüyor.

Ve Xbox ın yeni rakibini öğrenmiş olduk

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Nihilous 6 yıl
Bu çok iyi oldu Microsoft. Atarimi satıp Xbox'a geçeyim bari.
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chamicals2 6 yıl
1 dolar =1 tl bazından us fiyatlarını tr ye getirsinler peynir ekmek gibi satar. Ruya gördüm galiba :(
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pudinkk 6 yıl
üretim fazlası var galiba beyler,microsoft xbox ı Türkiye'ye getireceğine göre
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BerkU69 6 yıl
Ülkemize yavaş yavaş gelmeye başladı bu tür şeyler umarım geldiği gibi kalmaz da devamını getirirler
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