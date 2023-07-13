Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, Microsoft’un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını onayladı

    69 milyar dolarlık anlaşmayla tarihin en büyük satın alımlarından birisi olarak kayıtlara geçen Microsoft’un devasa Activision satın alımına Türkiye’den resmi onay geldi.
    1
    Türkiye, Microsoft’un devasa Activision satın alımını onayladı Tam Boyutta Gör
    Çok kısa bir süre önce Türkiye, Microsoft’un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını onayladı. Teknoloji ve oyun endüstrisinin en büyük satın alımlarından birisi olan bu tarihi anlaşmaya halihazırda Avrupa Birliği ve onlarca ülke tarafından yeşil ışık yakılmış durumda. Öte yandan Microsoft, satın alımı kapatabilmek için son günlerde ise ABD ve İngiltere’de yasal mücadelelerle boğuşuyor.

    Microsoft’un Activision Blizzard satın alımına Türkiye’den onay

    Activision Blizzard CCO’su ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lulu Cheng Meservey tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada “Bugün Türkiye, Microsoft ile birleşmemizi koşulsuz olarak onayladı. Şimdi, bir başka ülke daha pazar liderinin yerleşik hakimiyeti yerine tüketicileri ve rekabeti koruyan düşünceli bir karara vardı.” ifadelerine yer verildi.

    Türkiye Rekabet Kurumu tarafından onaylanan Microsoft-Activision Blizzard birleşmesi bir yana son günlerde taraflar ciddi bir yasal süreçle boğuşuyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) ihtiyati tedbir kararına karşı açtığı davayı kazanan Microsoft derin bir nefes alsa da FTC bu mahkeme kararını temyize götüreceğini belirtti. Öte yandan İngiltere'nin rakebet kurumu CMA ise halihazırda engellemiş olduğu anlaşmayı tekrardan değerlendireceğini duyurmuştu.

    Son birkaç günde yaşanan bu sıcak gelişmelerle uğraşan Microsoft için süreç de daralıyor. Zira  Activision Blizzard ile yapılan ikili satın alım anlaşmasının tamamlanabilmesi için son tarih 18 Temmuz’da doluyor. ABD’deki yasal süreç devam ederken Microsoft’un önümüzdeki Pazartesi ya da Salı günü yasaklama emri olmadan satın alımı tamamlaması bekleniyor. Ardından gözler İngiltere’ye çevrilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    deri sarkması kaç kilo verince olur 205 55 r16 yaz lastiği tavsiye askerliği komando olarak yapmak yüzdeki benin altında sivilce çıkması cpu package nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ3278
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ3278
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız