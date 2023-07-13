Türkiye, Microsoft’un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını onayladı

Microsoft’un Activision Blizzard satın alımına Türkiye’den onay
Activision Blizzard CCO’su ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lulu Cheng Meservey tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada “Bugün Türkiye, Microsoft ile birleşmemizi koşulsuz olarak onayladı. Şimdi, bir başka ülke daha pazar liderinin yerleşik hakimiyeti yerine tüketicileri ve rekabeti koruyan düşünceli bir karara vardı.” ifadelerine yer verildi.
Türkiye Rekabet Kurumu tarafından onaylanan Microsoft-Activision Blizzard birleşmesi bir yana son günlerde taraflar ciddi bir yasal süreçle boğuşuyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) ihtiyati tedbir kararına karşı açtığı davayı kazanan Microsoft derin bir nefes alsa da FTC bu mahkeme kararını temyize götüreceğini belirtti. Öte yandan İngiltere'nin rakebet kurumu CMA ise halihazırda engellemiş olduğu anlaşmayı tekrardan değerlendireceğini duyurmuştu.
Son birkaç günde yaşanan bu sıcak gelişmelerle uğraşan Microsoft için süreç de daralıyor. Zira Activision Blizzard ile yapılan ikili satın alım anlaşmasının tamamlanabilmesi için son tarih 18 Temmuz’da doluyor. ABD’deki yasal süreç devam ederken Microsoft’un önümüzdeki Pazartesi ya da Salı günü yasaklama emri olmadan satın alımı tamamlaması bekleniyor. Ardından gözler İngiltere’ye çevrilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)