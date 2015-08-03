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Ve beklenen oldu: Nokia HERE Haritalar "Audi, BMW ve Mercedes" konsorsiyumuna satıldı

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ve beklenen oldu: Nokia HERE Haritalar
 
Uzun zamandır sektör içi dedikoduları gelen anlaşma netleşti ve Nokia HERE Haritalar servisi Audi, BMW ve Mercedes'in oluşturduğu konsorsiyuma satıldı.
Nokia tarafından bugün duyurulan gelişme ile yazılım sektörünün en büyük satışlarından birisi de gerçekleştirilmiş oldu. Almanya merkezli önemli otomobil üreticileri Audi, BMW ve Mercedes tarafından kurulan ortak konsorsiyumun yaklaşık 3 milyar dolar (2.8 milyar Euro) ödediği belirtilen Nokia HERE Haritalar, bildiğiniz üzere özellikle Avrupa bölgesinde kapı numarasına kadar kararlı sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Audi, BMW ve Mercedes'in servis ile bu kadar ilgilenmesinin altında ise bu tarz bir harita bilgisini günümüzde Google haricinde bulmanın oldukça zor olması yatıyor. Harita bilgileri özellikle sürücüsüz otomobillerin gelecek performansları için çok büyük önem taşıyor ve Avrupa merkezli otomobil üreticileri için en iyi alternatifi HERE Haritalar oluşturuyor.
2016'nın ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen satın alma işlemi sonrası HERE Haritalar'ın mobil varlığı hakkında ise şimdilik yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Android, iOS ve Windows Phone platformunda yer alan servisin uygulama tarafından çıkması kullanıcıları oldukça üzecek gibi görünüyor çünkü servis, en çok beğenilen navigasyon hizmetleri arasında yer alıyor.

http://company.nokia.com/en/news/press-releases/2015/08/03/nokia-completes-next-stage-of-transformation-with-agreement-to-sell-here-to-automotive-industry-consortium-at-an-enterprise-value-of-eur-28-billion Yorum Yaz
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bulentbatir 9 ay
citroen de kullanıyor
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BekirHan 3 yıl
Değerli müşterilere gitmiş. Daha da gelişecektir.
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BekirTemel 3 yıl
Asıl mesele şimdi başlıyor bakalım Here navigasyon nasıl değerlendirilecek,opsiyon olacaksa bu iş bize yaramaz ama makul ücretlendirme ya da hiç sanmasam da standart donanım olursa müthiş bir iş olur.
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Bugün birine sordum navigasyonun ne diye Nokia Here dedi.
Güzel programda alman otomobil firmalarına satılması gündemde dedim.
Adam akıllı ücretsiz bir program vardı büyük ihtimalle mobil kullanıcılar etkilenecek.
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the_alien89 3 yıl
cangunner
Vw nerede?

wikipedia dan alıntıdır
VW Grubunun sahip oldugu markalar Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Škoda,Volkswagen Ticari Araçlar ve şubat 2008'den bu yana Scania'dır
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myhotyro 3 yıl
cangunner
Vw nerede?

Audi'nin sahibi VW zaten. Porche'un da, Lamborghini'nin de, ...
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meego 3 yıl
mobilden çekilrse çok yazık olacak güzelim uygulama alman otomtiv sektöründen başka bir işe yarayamayacak...
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cangunner 3 yıl
Vw nerede?
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Elsa 3 yıl
Opel üvey evlat herhalde
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0MG90 3 yıl
Mobil kullanıcılara dokunmasınlar da
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