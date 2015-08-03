Ve beklenen oldu: Nokia HERE Haritalar "Audi, BMW ve Mercedes" konsorsiyumuna satıldı

Uzun zamandır sektör içi dedikoduları gelen anlaşma netleşti ve Nokia HERE Haritalar servisi Audi, BMW ve Mercedes'in oluşturduğu konsorsiyuma satıldı.

Nokia tarafından bugün duyurulan gelişme ile yazılım sektörünün en büyük satışlarından birisi de gerçekleştirilmiş oldu. Almanya merkezli önemli otomobil üreticileri Audi, BMW ve Mercedes tarafından kurulan ortak konsorsiyumun yaklaşık 3 milyar dolar (2.8 milyar Euro) ödediği belirtilen Nokia HERE Haritalar, bildiğiniz üzere özellikle Avrupa bölgesinde kapı numarasına kadar kararlı sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Audi, BMW ve Mercedes'in servis ile bu kadar ilgilenmesinin altında ise bu tarz bir harita bilgisini günümüzde Google haricinde bulmanın oldukça zor olması yatıyor. Harita bilgileri özellikle sürücüsüz otomobillerin gelecek performansları için çok büyük önem taşıyor ve Avrupa merkezli otomobil üreticileri için en iyi alternatifi HERE Haritalar oluşturuyor.

2016'nın ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen satın alma işlemi sonrası HERE Haritalar'ın mobil varlığı hakkında ise şimdilik yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Android, iOS ve Windows Phone platformunda yer alan servisin uygulama tarafından çıkması kullanıcıları oldukça üzecek gibi görünüyor çünkü servis, en çok beğenilen navigasyon hizmetleri arasında yer alıyor.

http://company.nokia.com/en/news/press-releases/2015/08/03/nokia-completes-next-stage-of-transformation-with-agreement-to-sell-here-to-automotive-industry-consortium-at-an-enterprise-value-of-eur-28-billion