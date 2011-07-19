Ve ITC idari hakimi son kararını verdi: ''Kodak, Apple'ın patentlerini ihlal etmedi''

Son günlerde adı iPhone, iPad, iPhone ve iMac'den ziyade açtığı patent davalarıyla veya kendisine açılan karşı davalarla gündeme gelen Apple, hatırlatmak gerekirse Samsung, HTC, GetJar, Amazon gibi pek çok firmayla patent konusunda uğraşıyor, uğraşmaya devam ediyor. Ancak Apple'ın uğraştığı veya uğraşmak zorunda kaldığı firmalar bunlarla kısıtlı değil.



Biraz geriye döndüğümüzde dijital kamera üretiminde söz sahibi firmalardan Kodak, 2010 yılının ocak ayında Research in Motion ile Apple'ı, Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) şikayet etmişti. Kodak, kameralı BlackBerry modelleri ile iPhone'un, fotoğrafların görüntülenme methodu konusundaki patentlerini ihlal ettiğini öne sürmüştü. 2010 yılının mayıs ayına gelindiğinde ise Apple, Uluslararası Ticaret Komisyonu'na şikayette bulunmuştu. Apple, Kodak'ın dijital kameralarında ve dijital kameralarla bağlantılı yazılımlarında patent ihlali yaptığını iddia ediyordu.







Aradan geçen uzunca bir sürenin ardından Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun idari hakimi kararını Kodak lehine verdi, Kodak'ın Apple'ın patentlerini ihlal etmediğini belirtti. Apple yetkilileri bu konuda herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçınırken Kodak'ın ocak ayında Apple ve Research in Motion'ı şikayeti komisyon tarafından incelenmeye devam ediyor. Bunlara ek olarak Apple ve Kodak arasında arasında bölge mahkemelerinde süren patent davalarının bulunduğu dile getiriliyor.



İfade edilenlere göre Kodak'ın elinde güncel olarak 1000'den fazla patent bulunuyor ve Argus Research'e göre firma 2010 yılında patent lisanslarından 630 milyon dolar gelir elde etti. Daha önce Samsung ve LG ile patent konusunda problemler yaşayan Kodak, her iki firmayla da anlaşmaya varmış; LG'den 400 milyon dolar, Samsung'dan ise 550 milyon dolar almıştı.



Bakalım Kodak'ın şikayeti nasıl sonuçlanacak ve patent savaşları ne zaman son bulacak?



http://www.reuters.com/article/2011/07/18/us-apple-kodak-patent-idUSTRE76H5S020110718