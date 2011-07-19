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Ve ITC idari hakimi son kararını verdi: ''Kodak, Apple'ın patentlerini ihlal etmedi''

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3b
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16
iPhone
knight
Haber Editörü
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Son günlerde adı iPhone, iPad, iPhone ve iMac'den ziyade açtığı patent davalarıyla veya kendisine açılan karşı davalarla gündeme gelen Apple, hatırlatmak gerekirse Samsung, HTC, GetJar, Amazon gibi pek çok firmayla patent konusunda uğraşıyor, uğraşmaya devam ediyor. Ancak Apple'ın uğraştığı veya uğraşmak zorunda kaldığı firmalar bunlarla kısıtlı değil.
Biraz geriye döndüğümüzde dijital kamera üretiminde söz sahibi firmalardan Kodak, 2010 yılının ocak ayında Research in Motion ile Apple'ı, Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) şikayet etmişti. Kodak, kameralı BlackBerry modelleri ile iPhone'un, fotoğrafların görüntülenme methodu konusundaki patentlerini ihlal ettiğini öne sürmüştü. 2010 yılının mayıs ayına gelindiğinde ise Apple, Uluslararası Ticaret Komisyonu'na şikayette bulunmuştu. Apple, Kodak'ın dijital kameralarında ve dijital kameralarla bağlantılı yazılımlarında patent ihlali yaptığını iddia ediyordu.

Aradan geçen uzunca bir sürenin ardından Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun idari hakimi kararını Kodak lehine verdi, Kodak'ın Apple'ın patentlerini ihlal etmediğini belirtti. Apple yetkilileri bu konuda herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçınırken Kodak'ın ocak ayında Apple ve Research in Motion'ı şikayeti komisyon tarafından incelenmeye devam ediyor. Bunlara ek olarak Apple ve Kodak arasında arasında bölge mahkemelerinde süren patent davalarının bulunduğu dile getiriliyor.
İfade edilenlere göre Kodak'ın elinde güncel olarak 1000'den fazla patent bulunuyor ve Argus Research'e göre firma 2010 yılında patent lisanslarından 630 milyon dolar gelir elde etti. Daha önce Samsung ve LG ile patent konusunda problemler yaşayan Kodak, her iki firmayla da anlaşmaya varmış; LG'den 400 milyon dolar, Samsung'dan ise 550 milyon dolar almıştı.
Bakalım Kodak'ın şikayeti nasıl sonuçlanacak ve patent savaşları ne zaman son bulacak?

http://www.reuters.com/article/2011/07/18/us-apple-kodak-patent-idUSTRE76H5S020110718 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 8 yıl
su apple'i hizalamak icin kaf caktiginda davaliya ozur tazminati karari verilebilmeli.
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müntekim 8 yıl
Klasör.:X:.
mcebi001
Alacakaranlık
Klasör.:X:. kodak ne ya yenen bişey mi xD Kodağın neyi iyiki fotoğraf makinaları berbat bi fotoğraf kağıdı iyi demekki geçim kaynağı patent davaları imiş :D
1000+ patenti olduğuna göre baya iyi şeyi varmış.
örneğin........
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
aboww kamerada heralde optik zoom var ki o dürbünümsü çıkıntıyı açıklıyor

Yamulmuyorsam o makina raw çekmeyede izin veriyordu
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civilbugra 8 yıl
para applenin başını döndürmüş olmalıki adamlar kime çarparsa ona dava açıyolr
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Ryso 8 yıl
Çocukça kavgalarda ne paralar dönüyor be..
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Klasör.:X:. 8 yıl
kodak ne ya yenen bişey mi xD

Kodağın neyi iyiki fotoğraf makinaları berbat bi fotoğraf kağıdı iyi demekki geçim kaynağı patent davaları imiş :D
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myfranco 8 yıl
ITC en sonunda işi bırakacak
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Alacakaranlık 8 yıl Klasör.:X:.
Klasör.:X:.

kodak ne ya yenen bişey mi xD

Kodağın neyi iyiki fotoğraf makinaları berbat bi fotoğraf kağıdı iyi demekki geçim kaynağı patent davaları imiş :D


1000+ patenti olduğuna göre baya iyi şeyi varmış.
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knnkpln 8 yıl
Apple otun .okun patentini almış ona buna patent ihlal davası açıyor.Az önce kağıttan uçak yapıp appleın patentini ihlal ettim bana da dava açsınlar
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cmake 8 yıl
Kodak firmasının elinde güncel olarak 1000'den fazla patent bulunuyor ve Argus Research'e göre firma 2010 yılında patent lisanslarından 630 milyon dolar gelir elde etti.


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DH Misafiri 8 yıl
Bu davalar nereye kadar sürecek merak ediyorum
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photo sir 8 yıl
oha kodak'a bile davamı açmışlar, galiba bunlar özel bi ekip kurmuş gelen geçene dava açmak için
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manyakurt 8 yıl
gene patlamış apple'a
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kımyasal 8 yıl
Ahaa hadi bakalım hadi.Bana bakma sana diyor.












Biraz daha eksi (-) verin level atlıyacağım.
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