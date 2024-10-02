OnePlus'ın Almanya'daki akıllı telefon satışları bir kez daha yasaklandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus akıllı telefonların Almanya'daki satışı, yeni bir patent anlaşmazlığı nedeniyle bir kez daha yasaklandı. Bu sefer sorun Nokia'dan kaynaklanmıyor, başta 5G olmak üzere kablosuz teknoloji araştırma ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan InterDigital ile yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.

InterDigital, OnePlus'ın patentli teknolojisini izinsiz olarak kullandığını ve bunun sonucunda Almanya'da OnePlus telefonlarının satışının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Ancak OnePlus Pad 2, Buds Pro 3 ve Watch 2 gibi diğer OnePlus ürünleri şirketin Almanya web sitesinde hala satışa açık görünüyor.

OxygenOS 15 hangi özelliklerle gelecek? 2 gün önce eklendi

Daha önce Nokia ile benzer bir sorun yaşamıştı

OnePlus, Almanya'da benzer bir sorunu Nokia ile yaşamıştı. İki yıl boyunca telefonları Almanya'da yasaklı olan şirket, bu yılın başında Nokia ile patent konusunda anlaşarak pazara geri dönmüştü.

OnePlus, fikri mülkiyet haklarına büyük önem verdiklerini ve InterDigital ile müzakereler yoluyla meseleyi çözmeye kararlı olduklarını belirten bir açıklama yayınladı. Şirket, mevcut cihazların destek almaya devam edeceğini ve mevcut zorluklara rağmen Avrupa pazarına bağlı kalmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

OnePlus ile InterDigital arasındaki sorunun çözüme ulaşmasının ne kadar süreceği şu an için bilinmiyor. Nokia ile önceki anlaşmazlık yaklaşık iki yıl sürmüştü ancak OnePlus muhtemelen bu sorunu daha hızlı çözmeyi umuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.