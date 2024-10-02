OnePlus'ın Almanya'daki akıllı telefon satışları bir kez daha yasaklandı

InterDigital, OnePlus'ın patentli teknolojisini izinsiz olarak kullandığını ve bunun sonucunda Almanya'da OnePlus telefonlarının satışının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Ancak OnePlus Pad 2, Buds Pro 3 ve Watch 2 gibi diğer OnePlus ürünleri şirketin Almanya web sitesinde hala satışa açık görünüyor.
Daha önce Nokia ile benzer bir sorun yaşamıştı
OnePlus, Almanya'da benzer bir sorunu Nokia ile yaşamıştı. İki yıl boyunca telefonları Almanya'da yasaklı olan şirket, bu yılın başında Nokia ile patent konusunda anlaşarak pazara geri dönmüştü.
OnePlus, fikri mülkiyet haklarına büyük önem verdiklerini ve InterDigital ile müzakereler yoluyla meseleyi çözmeye kararlı olduklarını belirten bir açıklama yayınladı. Şirket, mevcut cihazların destek almaya devam edeceğini ve mevcut zorluklara rağmen Avrupa pazarına bağlı kalmayı sürdüreceklerini dile getirdi.
OnePlus ile InterDigital arasındaki sorunun çözüme ulaşmasının ne kadar süreceği şu an için bilinmiyor. Nokia ile önceki anlaşmazlık yaklaşık iki yıl sürmüştü ancak OnePlus muhtemelen bu sorunu daha hızlı çözmeyi umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.