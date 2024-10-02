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    Anlık Bildirim

    OnePlus'ın Almanya'daki akıllı telefon satışları bir kez daha yasaklandı

    OnePlus akıllı telefonların Almanya'daki satışı, yeni bir patent anlaşmazlığı nedeniyle bir kez daha yasaklandı. Ancak, bu sefer sorun Nokia'dan kaynaklanmıyor. 
    OnePlus'ın Almanya'daki telefon satışları bir kez daha yasaklandı Tam Boyutta Gör
    OnePlus akıllı telefonların Almanya'daki satışı, yeni bir patent anlaşmazlığı nedeniyle bir kez daha yasaklandı. Bu sefer sorun Nokia'dan kaynaklanmıyor, başta 5G olmak üzere kablosuz teknoloji araştırma ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan InterDigital ile yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.

    InterDigital, OnePlus'ın patentli teknolojisini izinsiz olarak kullandığını ve bunun sonucunda Almanya'da OnePlus telefonlarının satışının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Ancak OnePlus Pad 2, Buds Pro 3 ve Watch 2 gibi diğer OnePlus ürünleri şirketin Almanya web sitesinde hala satışa açık görünüyor.

    Daha önce Nokia ile benzer bir sorun yaşamıştı

    OnePlus, Almanya'da benzer bir sorunu Nokia ile yaşamıştı. İki yıl boyunca telefonları Almanya'da yasaklı olan şirket, bu yılın başında Nokia ile patent konusunda anlaşarak pazara geri dönmüştü.

    OnePlus, fikri mülkiyet haklarına büyük önem verdiklerini ve InterDigital ile müzakereler yoluyla meseleyi çözmeye kararlı olduklarını belirten bir açıklama yayınladı. Şirket, mevcut cihazların destek almaya devam edeceğini ve mevcut zorluklara rağmen Avrupa pazarına bağlı kalmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

    OnePlus ile InterDigital arasındaki sorunun çözüme ulaşmasının ne kadar süreceği şu an için bilinmiyor. Nokia ile önceki anlaşmazlık yaklaşık iki yıl sürmüştü ancak OnePlus muhtemelen bu sorunu daha hızlı çözmeyi umuyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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