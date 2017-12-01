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Velodyne otonom araçların geleceğine yön verecek bir Lidar sensörü geliştirdi

Lidar teknolojisi alanında öncü şirketlerden biri olan Velodyne, otonom araçların geleceğinde önemli bir rol oynayacak yeni sensörünü tanıttı. İşte 128 lazer kullanan VLS-128'in tüm detayları...
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otonom araçlar için Lidar sensörü en önemli bileşenlerden biri haline gelmiş durumda. Lazere dayalı bir ölçüm yöntemi olan Lidar, lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamayı sağlıyor. Bu alandaki öncü şirketlerden biri olan Velodyne sayesinde Lidar çok daha iyi bir hale geldi.
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Velodyne'ın yeni VLS-128 sensörü, Lidar sistemindeki lazer ışınlarının sayısını iki katına yani 64'ten 128'e çıkarırken, sensörün toplam boyutunu yüzde 70 oranında azaltarak yeni bir rekora imza attı. Sistem, Lidar teknolojisi gerektiren sayısız uygulamaya yeni ve çılgınca bir çözünürlük seviyesi getirmeyi vadediyor.
Veledyne'ın teknolojiden sorumlu başkanı Anand Gopalan konuyla ilgili verdiği demeçte "VLS-128 gibi 360 derecelik bir Lidar sensörü, sürücüleri ve yolcuları her durumda güvenli tutmak için ideal. Yol üzerinde veya çevresindeki ve aracın etrafında herhangi bir yönde duran sabit ve hareketli nesnelerin net bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Buna ek olarak Velodyne'ın Lidar sensörleri 300 metreye kadar ve yaklaşık 3 santimetre hassasiyetle saniyede 3 milyon veri noktası üretebilir" dedi.

Yeni lidar sensörü otonom araçlar için devrim niteliğinde

Yukarıdaki resimde de görülebileceği gibi, yeni VLS-128'in çözünürlüğü (zaten oldukça yeterli olan) selefine kıyasla çok daha iyi. Daha hızlı tarama ve daha iyi algoritmalara sahip olduğu gibi faktörler hesaba katıldığında ise mevcut teknolojiye göre üç ila 10 kat daha ilerde olduğu belirtiliyor. Şirkete göre yeni Lidar sensörü şu anda otonom araçların kullandığı kamera ve radar sistemlerini bir kenara itebilecek kapasiteye sahip.
Gopalan, üretimi artırmak üzere olduklarını ve yıl sonuna kadar kilit müşterilere mühendislik numuneleri vermeye başlamayı umduklarını belirtti. Üretim, 2018 yılının başında tamamen hızlandırılacak.

http://www.businesswire.com/news/home/20171129005475/en/Velodyne-Demonstrates-Quantum-Leap-LiDAR-Technology/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-cFcUWvK4NSyDWO6DSHmLQqqcp-o_pnudlUwsb5apQ1S4gUE65BTfjH3-pSuqdv0gW3cb3F4oTIgUqCPafFkgu6AeRucmCP4ZHknI_zC0f97 Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Sensör üretiminde lidar firma
1 Yanıt Yanıtla +13
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shaq t 1 yıl
Düzeltme: Elon Musk'a, Tesla'da ısrarla niye radar kullanıyorsun da Lidar kullanmıyorsun sorularına güzel bir cevap olmuş. Çok gerekli bulmadığını söylemişti ama bu sene içinde fabrika araçlarında denemeler yapıldığına resimler yayınlandı. Model 3'ün donanım listesinde aktif edilmemiş sensörler var, çıkacak mı ben de merak ediyorum.
Düzeltme: Elon Musk'a, Tesla'da ısrarla niye radar kullanıyorsun da Lidar kullanmıyorsun sorularına güzel bir cevap olmuş. Çok gerekli bulmadığını söylemişti a...
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Dukkha 1 yıl
Türkiye olarak böyle ileriye dönük teknolojiler yapabilsek keşke.
Çok başarılı o eski resime bakarak.
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sniper23 1 yıl Dukkha
Dukkha
Türkiye olarak böyle ileriye dönük teknolojiler yapabilsek keşke.
Çok başarılı o eski resime bakarak.

Aselsan otonom üzerine çalışmalar yapıyordu ama daha çok genel anlamda gibiydi.
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D.Baran 1 yıl
Adamlar dünya meselelerine kafa yoruyorlar...
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shaq t 1 yıl
Düzeltme: Elon Musk'a, Tesla'da ısrarla niye radar kullanıyorsun da Lidar kullanmıyorsun sorularına güzel bir cevap olmuş. Çok gerekli bulmadığını söylemişti ama bu sene içinde fabrika araçlarında denemeler yapıldığına resimler yayınlandı. Model 3'ün donanım listesinde aktif edilmemiş sensörler var, çıkacak mı ben de merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +5
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LiveForSpeed 1 yıl shaq t
Hangi tesla'da lidar var?
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Sensör üretiminde lidar firma
1 Yanıt Yanıtla +13
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