Sürücüsüz Hyundai Ioniq 5, ABD'de ehliyet sınavını geçmeyi başardı!

Tam Boyutta Gör Otonom araç teknolojileri gün geçtikçe gelişiyor. Tesla gibi bazı üreticiler, otonom sürüş teknolojilerinin insanlardan daha güvenilir olduğunu iddia etse de, güvenilirlik konusunda insanları ve yetkilileri henüz ikna edebilmiş değiller. Bu amaçla Hyundai, kendi otonom sürüş teknolojisini entegre ettiği Ioniq 5 aracını Las Vegas'ta ehliyet sınavına soktu.

ABD'deki ehliyet sınavına yakın bir teste sokulan otomobil testi geçmeyi başardı. Tanıtım amaçlı bir gösteri olsa da Hyundai, oldukça yüksek standartlara sahip, sertifikalı bir sürüş uzmanını denetçi olarak seçti. 25 yıllık deneyime sahip DMV sertifikalı ehliyet sınavı uzmanı olan Kandice Jones'un yalnızca yüzde 16'lık bir geçirme oranına sahip olduğu belirtiliyor.

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Ehliyet sınavından geçer not almayı başardı

Gerçek bir sürücü adayıyla aynı kriterlerde değerlendirilen Ioniq 5, hız limitlerine uyup uymadığı, şerit değiştirme, sinyal verme, dönüşler, yaya geçitlerinde durma ve tepki süresi gibi bir çok alanda başarılı olarak sınavdan geçer not almayı başardı.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar otonom araçlara bireysel sürücü ehliyetleri verilmediği için bu sonuç resmi olarak bir anlam ifade etmese de, otonom araçların geldiği noktayı göstermek ve insanların korkularının giderilmesine yardımcı olmak açısından büyük önem taşıyor.

Hyundai'nin Ioniq 5 robotaksisi, sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Motional şirketiyle ortak olarak geliştiriliyor. Yıllardır birlikte çalışan iki şirketin otonom araçları, Nevada, Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde halka açık yollarda test ediyor.

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Sürücüsüz Hyundai Ioniq 5, ehliyet sınavını geçmeyi başardı!