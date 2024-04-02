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    Anlık Bildirim

    Sürücüsüz Hyundai Ioniq 5, ABD'de ehliyet sınavını geçmeyi başardı!

    Hyundai, kendi otonom sürüş teknolojisini entegre ettiği Ioniq 5 aracını Las Vegas'ta ehliyet sınavına soktu. İnsanlarla aynı kriterler ile değerlendirilen otomobil sınavı geçmeyi başardı.
    Sürücüsüz Hyundai Ioniq 5, ehliyet sınavını geçmeyi başardı! Tam Boyutta Gör
    Otonom araç teknolojileri gün geçtikçe gelişiyor. Tesla gibi bazı üreticiler, otonom sürüş teknolojilerinin insanlardan daha güvenilir olduğunu iddia etse de, güvenilirlik konusunda insanları ve yetkilileri henüz ikna edebilmiş değiller. Bu amaçla Hyundai, kendi otonom sürüş teknolojisini entegre ettiği Ioniq 5 aracını Las Vegas'ta ehliyet sınavına soktu.

    ABD'deki ehliyet sınavına yakın bir teste sokulan otomobil testi geçmeyi başardı. Tanıtım amaçlı bir gösteri olsa da Hyundai, oldukça yüksek standartlara sahip, sertifikalı bir sürüş uzmanını denetçi olarak seçti. 25 yıllık deneyime sahip DMV sertifikalı ehliyet sınavı uzmanı olan Kandice Jones'un yalnızca yüzde 16'lık bir geçirme oranına sahip olduğu belirtiliyor.

    Ehliyet sınavından geçer not almayı başardı

    Gerçek bir sürücü adayıyla aynı kriterlerde değerlendirilen Ioniq 5, hız limitlerine uyup uymadığı, şerit değiştirme, sinyal verme, dönüşler, yaya geçitlerinde durma ve tepki süresi gibi bir çok alanda başarılı olarak sınavdan geçer not almayı başardı. 

    Sürücüsüz Hyundai Ioniq 5, ehliyet sınavını geçmeyi başardı! Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar otonom araçlara bireysel sürücü ehliyetleri verilmediği için bu sonuç resmi olarak bir anlam ifade etmese de, otonom araçların geldiği noktayı göstermek ve insanların korkularının giderilmesine yardımcı olmak açısından büyük önem taşıyor.

    Hyundai'nin Ioniq 5 robotaksisi, sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Motional şirketiyle ortak olarak geliştiriliyor. Yıllardır birlikte çalışan iki şirketin otonom araçları, Nevada, Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde halka açık yollarda test ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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