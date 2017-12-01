İşte karşınızda yeni BMW i8 Roadster ve güncellenmiş i8 Coupe

Uzun süredir beklenen BMW i8 Roadster, 2017 Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında güncellenmiş i8 Coupe ile birlikte tanıtıldı. Roadster modelinde elektrikli katlanabilir bir tavan var. Yaklaşık 15 saniyede kapanıp açılabilen bu tavan araç 50km/s hıza çıkana kadar çalışabiliyor.

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Tavan mekanizmasının eklenmesi i8'i biraz ağırlaştırmış durumda. Araç 1595 kilogram yani Coupe'dan 60 kilogram daha ağır. Ayrıca Coupe dört kişilikken Roadster yalnızca iki kişilik bir araç olarak tasarlanmış. Ancak yolcular için koltukların arkasında yaklaşık 100 litrelik bir bagaj alanı bulunuyor.

Hem Coupe hem de Roadster modelleri 11.6 kWh kapasiteli pil paketi ile donatılmış durumda. Yani 7.1 kWh'lik lityum iyon batarya ile donatılmış mevcut modelden daha iyi bir elektrikli menzil sunuyorlar. Ancak hala yeterli seviyede olmadığı bir gerçek. Elektrik motoruyla maksimum 120 km/s hıza çıkabilen otomobillerin Roadster varyantı saf elektrik modunda 53 km yol yapabilirken Coupe'da bu rakam 55 km'ye çıkıyor.

Öte yandan elektrik motorunun güç çıkışında 9 kW'lik bir artış var. Artık 105 kW gücünde ve ön tekerler için 250 Nm tork üretebiliyor. Herhangi bir değişiklik yapılmayan 170 kW gücündeki 320Nm tork üretebilen 1.5 litrelik turbo şarjlı üç silindirli benzinli motor da arka tekerleklere güç vermeye devam ediyor. İki motorun kombine çıkış gücü ise 275 kW.

Hem Coupe hem de Roadster modellerinin ulaşabildiği maksimum hız 250km/s olarak açıklandı. Roadster 0'dan 100 km/s hıza 4.6 saniyede ulaşabilirken, Coupe bu ivmeyi 4.4 saniyede yakalayabiliyor. Diğer değişiklikler arasında yeni ön koltuklar, revize edilmiş iç döşeme seçenekleri ve C sütununa yerleştirilmiş 'Coupe' veya 'Roadster' armaları var.

Yeni BMW i8 Roadster ve güncellenmiş i8 Coupe, Mayıs 2018'den itibaren küresel çapta satışa sunulacak. Otomobillerin fiyat etiketleri ise henüz açıklanmadı.