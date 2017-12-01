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İşte karşınızda yeni BMW i8 Roadster ve güncellenmiş i8 Coupe

BMW, Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında yeni i8 Roadster ve güncellenmiş i8 Coupe modellerini sahneye çıkardı. Hem elektrik hem de benzinli motora sahip otomobillerin detayları haberimizde...
1 yıl
4,2b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Uzun süredir beklenen BMW i8 Roadster, 2017 Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında güncellenmiş i8 Coupe ile birlikte tanıtıldı. Roadster modelinde elektrikli katlanabilir bir tavan var. Yaklaşık 15 saniyede kapanıp açılabilen bu tavan araç 50km/s hıza çıkana kadar çalışabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model 3'ün menzili EPA tarafından resmen onaylandı"
Tavan mekanizmasının eklenmesi i8'i biraz ağırlaştırmış durumda. Araç 1595 kilogram yani Coupe'dan 60 kilogram daha ağır. Ayrıca Coupe dört kişilikken Roadster yalnızca iki kişilik bir araç olarak tasarlanmış. Ancak yolcular için koltukların arkasında yaklaşık 100 litrelik bir bagaj alanı bulunuyor.
Hem Coupe hem de Roadster modelleri 11.6 kWh kapasiteli pil paketi ile donatılmış durumda. Yani 7.1 kWh'lik lityum iyon batarya ile donatılmış mevcut modelden daha iyi bir elektrikli menzil sunuyorlar. Ancak hala yeterli seviyede olmadığı bir gerçek. Elektrik motoruyla maksimum 120 km/s hıza çıkabilen otomobillerin Roadster varyantı saf elektrik modunda 53 km yol yapabilirken Coupe'da bu rakam 55 km'ye çıkıyor.
Öte yandan elektrik motorunun güç çıkışında 9 kW'lik bir artış var. Artık 105 kW gücünde ve ön tekerler için 250 Nm tork üretebiliyor. Herhangi bir değişiklik yapılmayan 170 kW gücündeki 320Nm tork üretebilen 1.5 litrelik turbo şarjlı üç silindirli benzinli motor da arka tekerleklere güç vermeye devam ediyor. İki motorun kombine çıkış gücü ise 275 kW.
Hem Coupe hem de Roadster modellerinin ulaşabildiği maksimum hız 250km/s olarak açıklandı. Roadster 0'dan 100 km/s hıza 4.6 saniyede ulaşabilirken, Coupe bu ivmeyi 4.4 saniyede yakalayabiliyor. Diğer değişiklikler arasında yeni ön koltuklar, revize edilmiş iç döşeme seçenekleri ve C sütununa yerleştirilmiş 'Coupe' veya 'Roadster' armaları var.
Yeni BMW i8 Roadster ve güncellenmiş i8 Coupe, Mayıs 2018'den itibaren küresel çapta satışa sunulacak. Otomobillerin fiyat etiketleri ise henüz açıklanmadı.

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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
BMW ekranı nerrye nasıl koyacağını hala bulamadı...
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Greylights 1 yıl
11.6 kWh batarya, 53 km menzil
. Koymayaydın daha iyi. Bmw'nin başında vizyonsuz bir yönetici olunca bundan ileri gidemez. Zaten ne yapıyorsa mühendisleri yapıyor. Tesla Model X'e ''bu araç üretilemez ancak prototip olarak kalır'' diyen de bu adam değil miydi. Selam yolluyorum kendisine
. Daha iyi bir yöneticinin yerine geçmesi dileğiyle....
11.6 kWh batarya, 53 km menzil. Koymayaydın daha iyi. Bmw'nin başında vizyonsuz bir yönetici olunca bundan ileri gidemez. Zaten ne yapıyorsa mühendis...
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deniz_sea 1 yıl
Gereksiz fiyat etiketi sahip, gerekli bir otomobil.
Not: ülkem fiyatı için geçerli.... (950.000tl bahşiş dahil)
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eric13 1 yıl
Favori arabam, elektrikli olupta bu kadar guzel gozuken bir araba yok herhalde
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kadirirdem 1 yıl
Tasarım güzel ama bu arabanın tamamen elektrikli ve uzun menzilli olması lazım,Tesla modelleri gibi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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shaq t 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
Tasarım güzel ama bu arabanın tamamen elektrikli ve uzun menzilli olması lazım,Tesla modelleri gibi.

Bu kadar ikonik bir araç yarat ama hala hybrid saçmalıklarıyla uğraş. Koy öne arkaya elektrik motoru, alta da 100 kwh pil, ondan sonra 185000$ iste (muhtemel fiyatı buymuş) Electrek.co arşivinde son bir yılda o kadar çok "erteledik, ilgilenmiyoruz, hadi birkaç tane duyuralım" tadında BMW elektrikli otomobil haberi var ki; işçilik-malzeme kalitesi, teknoloji olarak her şeye sahip ol ama bu kadar vizyonsuz bir başkan/ceo yönetsin şirketi. (Model X'in içine binip prototip sanıp, inerken sensöre rağmen kafayı kanat kapıya çarpan sığır)
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zwartevis 1 yıl
Böyle mükemmel tasarımlı otomobilleri ne zaman insancıl fiyatlarda göreceğiz acaba.
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Grkwnxs 1 yıl
Tesla nın aile arabası model s bundan daha iyi 0-100 yapıyor kısaca çöp+leş
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selamolsun1 1 yıl
Valla fiyatına teknik taraflarına bişey diyemem ama olağanüstü bi tasarımı var bence
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Greylights 1 yıl
11.6 kWh batarya, 53 km menzil
. Koymayaydın daha iyi. Bmw'nin başında vizyonsuz bir yönetici olunca bundan ileri gidemez. Zaten ne yapıyorsa mühendisleri yapıyor. Tesla Model X'e ''bu araç üretilemez ancak prototip olarak kalır'' diyen de bu adam değil miydi. Selam yolluyorum kendisine
. Daha iyi bir yöneticinin yerine geçmesi dileğiyle....
Yanıtla +5
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
BMW ekranı nerrye nasıl koyacağını hala bulamadı...
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sistemli adam 1 yıl
Müthiş.
Siyah rengi ateş eder.
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simbolmina 1 yıl
Bu saatten sonra elektrikli olmayan bir otomobile hatırı sayılır para gömülmez.
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deniz_sea 1 yıl
Gereksiz fiyat etiketi sahip, gerekli bir otomobil.
Not: ülkem fiyatı için geçerli.... (950.000tl bahşiş dahil)
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