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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Venezuela merkez bankası kripto para stoklayacak

    Venezuela ekonomik ambargoları delebilmek adına kripto paralara daha fazla güvenmeye başladı ancak bunun sonucunda kara para aklama işlemlerinin ayyuka çıkacağı ifade ediliyor.
    1 hf.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uygulanan ambargo ve yaptırımlar nedeniyle fiziki paralarla petrol alıp satamayan Venezuela çareyi kripto paralarda arıyor. Takibi zor ve gözden kaçtığı için kripto para ile ticaret en önemli gündem maddesi.

    Sıkıntıya yol açabilir

    Gelen bilgilere göre devlet başkanı Maduro merkez bankasına talimat vererek kripto para biriktirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasını istedi. Merkez bankasının biriktirdiği kripto paralar ise devlet kontrolündeki Petroleos de Venezuela SA petrol firmasına destek için kullanılacak.

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    Uluslararası pazarda kendi parası da dahil olmak üzere fiziki paralarla petrol alışverişi yapamayan firma bu bakımdan tedarikçileri ile sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Bununla birlikte bir süredir BTC ve ETH olarak değişim birimi kullanan firma bunda başarı sağladı.

    Petrol firmasının elinde tuttuğu kripto paraları merkez bankasına aktaracağı ve burada havuz oluşturacağı ifade ediliyor. Gelecekte uluslararası rezerv olarak da havuzdaki kripto paralar kullanılacak.

    Ekonomisini ambargolara rağmen devam ettirebilmek için Venezuela’nın kripto paralara önem vermeye başlaması endişeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar kripto paraların kara para aklama işinde kullanıldığından endişe ediyor.

     


    https://www.engadget.com/2019/09/29/venezuela-wants-central-bank-to-hold-bitcoin/ Yorum Yaz
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    sniper23 1 hf.
    Şu kripto para ile "kara para" aklama olayı cidden komik bir şey. Bir de bunu sürekli her haber de kullanılması ayrı bir olay.
    Türkiye Cumhuriyetinde adam devlet desteği ile resmi para birimleri ile 60 milyar $ 'dan kara aklamıştı. Malum olayı bilenler vardır. Ama kimse bundan bahsetmez nedense. Ama kripto para olunca hep bir kara para olayı.
    Kripto para veya resmi. Kara para aklamak istiyorsan bunu her zaman yaparsın. Hırsıza kilit olmaz diye boşuna dememişler.
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    logi666leboss 1 hf.
    Kara para diyince aklina ne geliyor bilmiyorum. Sunu bilmen gerekir dolasimdaki butun para takip ediliyor . Elinde yasadisi yollarla gecen bi parayi dolasima sokabilmen icin mal veya hizmet karsiligi olmali. Tabiki bunun tek istisnasi milli piyango gibi isletmeler. Peki kripto paranin takibini yapabilir misin. Hayir . Swift sistemi ve hakan atilla davasini hatirlayabilirsin. Ticareti kripto para ile yapmis olsaydi takibi yapilamayacakti.
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    sosisvesalam 1 hf.
    çin 1 milyar ton petrol buldu artık amerika venezuela ile pek uğraşmaz.
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