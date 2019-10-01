Venezuela merkez bankası kripto para stoklayacak

Uygulanan ambargo ve yaptırımlar nedeniyle fiziki paralarla petrol alıp satamayan Venezuela çareyi kripto paralarda arıyor. Takibi zor ve gözden kaçtığı için kripto para ile ticaret en önemli gündem maddesi.

Sıkıntıya yol açabilir

Gelen bilgilere göre devlet başkanı Maduro merkez bankasına talimat vererek kripto para biriktirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasını istedi. Merkez bankasının biriktirdiği kripto paralar ise devlet kontrolündeki Petroleos de Venezuela SA petrol firmasına destek için kullanılacak.

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Uluslararası pazarda kendi parası da dahil olmak üzere fiziki paralarla petrol alışverişi yapamayan firma bu bakımdan tedarikçileri ile sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Bununla birlikte bir süredir BTC ve ETH olarak değişim birimi kullanan firma bunda başarı sağladı.

Petrol firmasının elinde tuttuğu kripto paraları merkez bankasına aktaracağı ve burada havuz oluşturacağı ifade ediliyor. Gelecekte uluslararası rezerv olarak da havuzdaki kripto paralar kullanılacak.

Ekonomisini ambargolara rağmen devam ettirebilmek için Venezuela’nın kripto paralara önem vermeye başlaması endişeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar kripto paraların kara para aklama işinde kullanıldığından endişe ediyor.