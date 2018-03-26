Venezuela'nın kripto parası Petro günlük alışverişte kullanılacak

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Venezuela'nın, değerine petrolün varil fiyatına endekslenen kripto parası Petro için geçtiğimiz ay ön satış süreci başlamıştı. Yaklaşık bir aylık ön satış sürecinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ön satış sürecine ait detayları ve Petro'nun yol haritasını yerel basın kuruluşlarıyla paylaştı. Maduro'nun açıklamalarına göre ön satış sürecinde Petro satın almak için 133 ülkeden 200.000 alım emri iletildi. Toplamda 5.25 milyar dolar değerinde olan bu emirler ile dolaşımdaki Petro'ların büyük bir kısmı(yaklaşık yüzde 82'si) yatırımcılara geçerken Maduro, ön satış sürecinin tamamlandığını ve artık isteyen herkesin Petro satın alabileceğini duyurdu.





Türk Lirası ile satın alınabilecek

Venezuela hükümetine ait web sitesi üzerinden şu an gerçek kişiler ve tüzel kişiler diledikleri miktarda Petro satın alabiliyor. Web sitede şu an için Bitcoin, Ether ve NEM(XEM) gibi kripto paraların yanında dolar, euro ve Çin yuanı ile Petro satışı yapılıyor ancak Maduro'nun açıklamalarına göre yakın zamanda Rus rublesi ve Türk Lirası ile de doğrudan Petro satın almak mümkün olacak. Ayrıca Petro satın almada kullanılan kripto para çeşidinin de artırılması bekleniyor.





Tabi Petro'nun ortaya çıkış amacı, Venezuela'nın ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımları aşması olsa da hükümet yetkilileri Petro'yu sadece uluslararası ilişkilerde değil ülke içinde de bir ekonomik değer olarak kullanmak istiyor. Geçtiğimiz ay ülkedeki tüm tasarruf bankalarına Petro kullanma yetkisi tanıyan Nicolas Maduro'nun, aynı yetkiyi dövizle uğraşan diğer devlet kurumlarına da tanıyacağı beliriliyor. Öte yandan ülkede dört özel ekonomik bölge oluşturulacak ve bu bölgelerde ürünlerin ve hizmetlerin değeri Petro cinsinden belirlenecek. Böylece vatandaşlar sahip oldukları Petro'ları bu bölgelerde doğrudan harcayabilecek





Konut sektörünü şekillendirecek

Petro'nun bir diğer kullanım alanı ise konut inşası için finansman ve konut satına alımında kendini gösterecek. Nicolas Maduro ön satışta toplanan paranın 735 milyon dolarlık kısmının, ülkede 236 bin yeni evin inşasını finanse etmek için kullanılacağını açıkladı. Bununla birlikte 20 Nisan tarihinden itibaren Petro; gayrimenkul satın alımında kullanılabilecek. Böylece ülkedeki konut sektörü Petro ekseninde yeniden şekillenecek. Tabi 735 milyon dolar konut ile 236 bin evin nasıl inşa edileceği(her bir evin maliyetinin 3.500$ civarında olması gerekiyor) ve halihazırda hiper enflasyon ve ekonomik krizle boğuşan halkın bu evleri nasıl satın alabileceği merak konusu.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın, Petro'nun kullanımını yasaklaması üzerine açıklamalarda bulunan Maduro, bir kripto paraya yönelik bu sert tavrı kınamış ve ABD'nin, Venezuela ekonomisine zarar vermeye çalıştığını belirtmişti. Bir kripto para üreten ve tedavüle sokan ilk devlet olan Venezuela'nın kripto para ve Blockchain teknolojilerine sıcak baktığının da altını çizen Maduro, gelecek ay ülkede kripto paraları ve Blockchain teknolojisini konu alan önemli bir etkinliğin düzenleneceğini de duyurdu. Görünen o ki Venezuela hükümeti, ülkeyi kripto paralar için bir cazibe merkezi haline getirmek ve yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek istiyor.

https://news.bitcoin.com/venezuelans-to-buy-homes-and-property-with-state-cryptocurrency/