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Venezuela'nın kripto parası Petro günlük alışverişte kullanılacak

Venezuela'da artık isteyen herkes hükümetin web sitesinden Petro alabiliyor. Petro'nun kullanımı yaygınlaştırmak içinse ülkedeki dört özel ekonomik bölge oluşturulacak.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Venezuela'nın kripto parası Petro günlük alışverişte kullanılacak
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Venezuela'nın, değerine petrolün varil fiyatına endekslenen kripto parası Petro için geçtiğimiz ay ön satış süreci başlamıştı. Yaklaşık bir aylık ön satış sürecinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ön satış sürecine ait detayları ve Petro'nun yol haritasını yerel basın kuruluşlarıyla paylaştı. Maduro'nun açıklamalarına göre ön satış sürecinde Petro satın almak için 133 ülkeden 200.000 alım emri iletildi. Toplamda 5.25 milyar dolar değerinde olan bu emirler ile dolaşımdaki Petro'ların büyük bir kısmı(yaklaşık yüzde 82'si) yatırımcılara geçerken Maduro, ön satış sürecinin tamamlandığını ve artık isteyen herkesin Petro satın alabileceğini duyurdu. 


Türk Lirası ile satın alınabilecek  

Venezuela hükümetine ait web sitesi üzerinden şu an gerçek kişiler ve tüzel kişiler diledikleri miktarda Petro satın alabiliyor. Web sitede şu an için Bitcoin, Ether ve NEM(XEM) gibi kripto paraların yanında dolar, euro ve Çin yuanı ile Petro satışı yapılıyor ancak Maduro'nun açıklamalarına göre yakın zamanda Rus rublesi ve Türk Lirası ile de doğrudan Petro satın almak mümkün olacak. Ayrıca Petro satın almada kullanılan kripto para çeşidinin de artırılması bekleniyor.


Tabi Petro'nun ortaya çıkış amacı, Venezuela'nın ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımları aşması olsa da hükümet yetkilileri Petro'yu sadece uluslararası ilişkilerde değil ülke içinde de bir ekonomik değer olarak kullanmak istiyor. Geçtiğimiz ay ülkedeki tüm tasarruf bankalarına Petro kullanma yetkisi tanıyan Nicolas Maduro'nun, aynı yetkiyi dövizle uğraşan diğer devlet kurumlarına da tanıyacağı beliriliyor. Öte yandan ülkede dört özel ekonomik bölge oluşturulacak ve bu bölgelerde ürünlerin ve hizmetlerin değeri Petro cinsinden belirlenecek. Böylece vatandaşlar sahip oldukları Petro'ları bu bölgelerde doğrudan harcayabilecek


Konut sektörünü şekillendirecek

Petro'nun bir diğer kullanım alanı ise konut inşası için finansman ve konut satına alımında kendini gösterecek. Nicolas Maduro ön satışta toplanan paranın 735 milyon dolarlık kısmının, ülkede 236 bin yeni evin inşasını finanse etmek için kullanılacağını açıkladı. Bununla birlikte 20 Nisan tarihinden itibaren Petro; gayrimenkul satın alımında kullanılabilecek. Böylece ülkedeki konut sektörü Petro ekseninde yeniden şekillenecek. Tabi 735 milyon dolar konut ile 236 bin evin nasıl inşa edileceği(her bir evin maliyetinin 3.500$ civarında olması gerekiyor) ve halihazırda hiper enflasyon ve ekonomik krizle boğuşan halkın bu evleri nasıl satın alabileceği merak konusu.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın, Petro'nun kullanımını yasaklaması üzerine açıklamalarda bulunan Maduro, bir kripto paraya yönelik bu sert tavrı kınamış ve ABD'nin, Venezuela ekonomisine zarar vermeye çalıştığını belirtmişti. Bir kripto para üreten ve tedavüle sokan ilk devlet olan Venezuela'nın kripto para ve Blockchain teknolojilerine sıcak baktığının da altını çizen Maduro, gelecek ay ülkede kripto paraları ve Blockchain teknolojisini konu alan önemli bir etkinliğin düzenleneceğini de duyurdu. Görünen o ki Venezuela hükümeti, ülkeyi kripto paralar için bir cazibe merkezi haline getirmek ve yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek istiyor. 


https://news.bitcoin.com/venezuelans-to-buy-homes-and-property-with-state-cryptocurrency/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaşlar geçen yıl 700auro’luk coinspace adlı bir kripto para birimi (paket)aldım 6ay sonra Türkiye ayağının hırsızlık,yolsuzluk,şerefsizlik yapmasından dolayı paramızın hesabına hâla ulaşamadım işin kötü tarafı bir muhatapta bulamıyorum irtibata geçecek,bu ülkenin insanları herzaman sahipsiz mi kalacak böle ;(((
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ouzqan 1 yıl
bu kripto para işin de birşey olacak ama hadi hayırlısı
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labtek38 1 yıl
Çok cesurca bir karar. Ve büyük çapta bir deney olacak. Sonuçlarına göre dolar buyundurluğundan kurtulmak isteyen her ülke buna geçebilir. Uluslararası yatırım toplayabilir. Fakat karşılık değer olması önemli. Adamlar karşılık değer olarak petrollerini gösteriyor. Fakat altını çizmek gerekir ki rahatlıkla satamadıkları petrollerini. yani petrolü satmadan satmış gibi parasını toplayacak. Bu normalde para basarken rezerv altın tutmanın aynısı. tabi Amerika artık altını kadar para basmıyor altın değerinden çok fazla karşılıksız para basıyor. Şu anda güven olduğu için dolar değer kaybetmiyor fakat doların arkasında sağlam bir karşılık yok. Petroda da öyle. Herkes aynı anda petrolarını bozdurmak istese Venezuella dur bunun yerine size petrol vereyim mi diyecek? Ya da ben petrolü satıp parasını vereyim mi diyecek? Petrolü satabilsen zaten bu yola başvurmana gerek yok. gğven olduğu sürece ayakta durur. Ama sonuçta karşılık olarak gösterilen petrol değeri pratikte sağlanamaz.
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DigitalKral 1 yıl labtek38
Benim bildiğim adamlar petrolünü satabilmek için petro!yu çıkardılar. Çünkü yaptırımlardan dolayı dolar ile işlem yapamıyorlar ama alıcı ülke yada şirket haberde geçen (btc,xem ve diğer para birimleri ) ödeme yöntemleri ile petro alıp bunu petrol alımında kullanabilecek. Kısaca sen başka yerden btc al bununla benden petro alarak ödemeni yap. Bende btc ve diğer dövizleri istediğim yerde bozdurup nakite çevireyim. Bence çok ama çok mantıklı.
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ONY86 1 yıl
arkadaşlar petronun kısa sürede 1000 dolara çıkması bekleniyor.kesin bilgi yayalım :)
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