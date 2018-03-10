Verilerin Türkiye'de tutulması için çalışmalar başladı

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Ülkemizdeki altyapı yetersizliği ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle web siteleri, verilerini yurt dışındaki sunucularda barındırıyor. Veriler yurt dışında depolandığında da bir takım güvenlik zafiyeti ve birtakım bürokratik sıkıntılar meydana geliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, sunucuların Türkiye’ye konumlandırılması adına üç adet veri merkezi oluşturmayı planladıklarını belirtti.

Galip Zerey, Türkiye’nin en yüksek sosyal medya kullanım oranına sahip ülkelerden biri olduğunu belirtti. Sosyal medya verilerinin ülkemizde depolanmamasının bizim için bir sıkıntı olduğunu vurgulayan Zerey, “Sosyal medyadaki bilgilerin tamamen yurt dışına gitmesi bizim açımızdan sıkıntı. Bizim tercihimiz, sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'deki verileri, Türkiye'de depolaması. İsteğimiz, bizim bilgilerimizin yurt dışında, bilmediğimiz bir yerde depolanmaması.” diye konuştu.

Kurulacak veri merkezi ve internet erişim noktalarının birisi Ankara’ya, ikisi İstanbul’a konumlandırılacak. Türkiye’de veri depolanması maliyeti düşürülerek trafiğin Türkiye içinde tutulması teşvik edilecek.

Bununla ilgili çalışmalar yapıldığını ve öncelikli olarak altyapının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Zerey, konu ile ilgili şu sözleri aktardı:

"Biz gerekli altyapıyı sağlayalım ki depolama konusunda talepte bulunabilelim. Bununla ilgili fiber altyapı Türkiye'de yaygınlaştırılmış olmalı. Buna bağlı olarak da internet erişim noktalarının oluşturulması lazım. İnternet erişim noktası da tüm işletmecilerin Türkiye'deki bir yere bağlanıp verileri saklaması demek. Bu anlamda ilk etapta internet erişim noktası için 3 yer planladık. Türkiye'deki bu 3 yere bağlanılıp bilgi geçişlerinin sağlanmasının istiyoruz. Bugün itibarıyla bilgiler yurt dışına gidip geliyor. Nedeni de altyapının yeterli olmaması. Biz bu yapıyı değiştirmek istiyoruz."

https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/sosyal-medya-verileri-turkiyede-kalacak-/1084828