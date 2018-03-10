Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Verilerin Türkiye'de tutulması için çalışmalar başladı

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey, "İnternet erişim noktalarının ikisi İstanbul'da, biri de Ankara'da planlandı. Türkiye'deki insanlarımızın bilgileri, yurt dışına çıkmayacak"
1 yıl
5,7b
1
38
Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Verilerin Türkiye'de tutulması için çalışmalar başladı
Tam Boyutta Gör

Ülkemizdeki altyapı yetersizliği ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle web siteleri, verilerini yurt dışındaki sunucularda barındırıyor. Veriler yurt dışında depolandığında da bir takım güvenlik zafiyeti ve birtakım bürokratik sıkıntılar meydana geliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, sunucuların Türkiye’ye konumlandırılması adına üç adet veri merkezi oluşturmayı planladıklarını belirtti.

Galip Zerey, Türkiye’nin en yüksek sosyal medya kullanım oranına sahip ülkelerden biri olduğunu belirtti. Sosyal medya verilerinin ülkemizde depolanmamasının bizim için bir sıkıntı olduğunu vurgulayan Zerey, “Sosyal medyadaki bilgilerin tamamen yurt dışına gitmesi bizim açımızdan sıkıntı. Bizim tercihimiz, sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'deki verileri, Türkiye'de depolaması. İsteğimiz, bizim bilgilerimizin yurt dışında, bilmediğimiz bir yerde depolanmaması.” diye konuştu.

Kurulacak veri merkezi ve internet erişim noktalarının birisi Ankara’ya, ikisi İstanbul’a konumlandırılacak. Türkiye’de veri depolanması maliyeti düşürülerek trafiğin Türkiye içinde tutulması teşvik edilecek.

Bununla ilgili çalışmalar yapıldığını ve öncelikli olarak altyapının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Zerey, konu ile ilgili şu sözleri aktardı:

"Biz gerekli altyapıyı sağlayalım ki depolama konusunda talepte bulunabilelim. Bununla ilgili fiber altyapı Türkiye'de yaygınlaştırılmış olmalı. Buna bağlı olarak da internet erişim noktalarının oluşturulması lazım. İnternet erişim noktası da tüm işletmecilerin Türkiye'deki bir yere bağlanıp verileri saklaması demek. Bu anlamda ilk etapta internet erişim noktası için 3 yer planladık. Türkiye'deki bu 3 yere bağlanılıp bilgi geçişlerinin sağlanmasının istiyoruz. Bugün itibarıyla bilgiler yurt dışına gidip geliyor. Nedeni de altyapının yeterli olmaması. Biz bu yapıyı değiştirmek istiyoruz."


https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/sosyal-medya-verileri-turkiyede-kalacak-/1084828 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
waltran 1 yıl
800 kbps upload ile daha çok veri merkezi kurarsınız. artık ensaronline ve araponline işbirliği ile yerli ve milli facebookta bekliyoruz.
Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 1 yıl
Altyapının çöp olduğu, elektrik üretiminin tamamen doğalgaz ve kömüre bağlı olduğundan kazık fiyattan kaktırıldığı, kanunun adaletin kör topal işlediği ama MiT'in dilediğinde hiçbir arama emri sunmadan istediği yerde arama yapıp dilediği veriye "kanunen" el koyma hakkı olduğu ülkemizde; uluslararası şirketler neden veri merkezi kurmaz acaba?
Not: Ülkemizde veri merkezlerine fiber hizmet sunan işletmeci sayısı en fazla 3-4’le sınırlı kalmaktadır, bu rakam komşumuz Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ise 50’dir. Nüfusu istanbul'da bir mahalle kadar olmayan İzlanda'da Türkiye'dekiyle sayı ve kapasite olarak karşılaştırılamayacak kadar fazla veri merkezi bulunmaktadır.
Altyapının çöp olduğu, elektrik üretiminin tamamen doğalgaz ve kömüre bağlı olduğundan kazık fiyattan kaktırıldığı, kanunun adaletin kör topal işlediği ama MiT'...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGR9 1 yıl
geç kalınmış bir önlem ama zararın neresinden dönülse kârdır.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
inonu88 1 yıl
Devlet sektorleri icin ozellikle bulut kullanma adina Oracle Gebze de Turkcell ile ortak bir data center kuruyor. Tum datalar bulutta tutulmali sistem kurulup.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Data 1 yıl inonu88
Orası çoktan açıldı diye biliyorum
m.turkcell.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reahax 1 yıl
O veriler servere yüklenirken satılan Türk Telekom altyapısından geçecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
aklı başında hiç bir sistemci tr içinden lantency sorunu yoksa sunucu kiralamaz,
her türlü zarardır, datacenter diye geçinenlerin daha adam gibi panelleri yok, 100mbit paylaşımlı porttan hizmet verirler,, komedi alayi..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 1 yıl
Türk Telekomu yabancıya kimin sattığını unuttular herhalde...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ö1f1 1 yıl
Verilerin yurt içinde tutulması meselesinde iş veri merkezi olsa ondan kolayı yoktu, sürüsüne bereket veri merkezi var zaten devletin ayrıca veri merkezi kurmasına gerek de yok. Devlet sektördeki vergileri azaltmalı öncelikle, sonra da alternatif ISS`lere de yatırım zorunluluğu getirmeli ki tekel piyasa düzelsin yoksa yatırımcı niye gelsin ki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 1 yıl
Verilerimiz yurt dışına çıkmayacak derken? En son 50 milyon kişinin kimlik bilgileri torrentte gezmiyor muydu?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 yıl
Malum güruh buna da karşı çıkmıştır dedim, yanılmadım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
trnin veritabanı hala indirilebilir durumda değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 yıl
Çöke çöke bir hal olur. Sonra sistemi 1 hafta kapatırlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engink 1 yıl
daha kolay sansürleyelim!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5659 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
veri merkezi, siber güvenlik ve
6 etiket daha MPopüler internet erişim noktası Güvenlik Internet Yusuf Akbaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Asansörlerin denetimi için online takip sistemi kurulacak 1 yıl Alcatel'in Türkiye planları: Yeni telefonlar yolda 1 yıl Galaxy S9 Plus parçalarına ayrıldı: Onarılabilirlik puanı belli oldu 1 yıl DonanımHaber Forum'da Şubat ayının popüler telefon modelleri ve markaları 1 yıl Apple, aksesuar üreticilerinin kullanımı için tasarladığı logoları yeniledi 1 yıl Son günlerde ciddi saldırılara maruz kalan Uber’den açıklama 1 yıl Yerli kripto para NexPara nedir? Merak edilen sorular ve cevapları 1 yıl Avrupa'nın patent rekortmeni Huawei 1 yıl Lamborghini Urus'a gelen talep beklentilerin çok üzerinde 1 yıl Mercedes-Benz, Toyota'yı geçerek dünyanın en değerli otomobil markası oldu 1 yıl Black Panther gişede 1 milyar dolara ulaştı 1 yıl Volvo, Beşiktaş'ın premium otomotiv partneri oldu 1 yıl Apple, bu yıl dört yeni iPhone modeli tanıtabilir 1 yıl Nvidia’nın yeni ortaklık programına tekelcilik eleştirisi 1 yıl iPhone X vs Galaxy S9+ düşürme testi 1 yıl Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen Bitcoin'ler açık artırmayla satılacak 1 yıl Qualcomm yönetim kurulu başkanı değişti 1 yıl Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Bithumb, restoranlarda hizmet verecek 1 yıl Huawei Y9 (2018) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Microsoft bir gün içinde 400.000 madencilik girişimini engelledi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Verilerin Türkiye'de tutulması için çalışmalar başladı Sonraki İstanbul'da UBER aracına silahlı saldırı yapıldı 1 yıl Snapchat ve Instagram, ırkçılık içerdiği gerekçesiyle Giphy GIF özelliğini kaldırıyor 1 yıl Belediye hizmetleri internete taşınıyor: e-Belediye zorunluluğu başladı 1 yıl Elon Musk geleceğin "toplu taşıma" sistemini tasarlıyor 1 yıl Motorola'dan şok karar: Moto X5 iptal edildi 1 yıl THY filosunu yeniliyor: Airbus ve Boeing siparişleri kesinleşti 1 yıl General Motors elektrikli Chevrolet Bolt üretimini arttırıyor 1 yıl AirPods 2 gelecek yıla kaldı 1 yıl Netflix, Extreme Universe ile kendi sinematik evrenini kuracak 1 yıl Taksici, içerisinde müşteri olan UBER aracına bıçakla saldırdı 1 yıl Windows ML ile üçüncü taraf geliştiriciler için yapay zekâ dönemi başlıyor 1 yıl Galaxy S9 serisi ilk güncellemesini aldı 1 yıl LG V30, V30S ThinQ'nun yapay zeka özelliklerine kavuşuyor 1 yıl Robotik taşıma aracı Segway Loomo bağış rekoru kırıyor 1 yıl 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl PACcoin ''yarım saatliğine'' en büyük üçüncü kripto para oldu 1 yıl Indiana eyalet polisi GrayKey adlı iOS kırma aracını kullanmaya başladı 1 yıl 500 milyon doların çalındığı Coincheck müşterilerin zararını karşılayacak 1 yıl Yeni Terminator filminde başrolü üstlenecek isim belli oldu 1 yıl Snapchat, hikayelere kişi etiketleme özelliği getireceğini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim