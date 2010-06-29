Verizon iPhone için yeni tarih; Ocak 2011

Verizon iPhone iddialarına bir yenisi daha eklendi. Uzun süredir dillendirilmesine rağmen bir türlü gerçekleşmeyen ve Amerika'da sadece AT&T ile satılan iPhone, son iddiaya göre 2011 yılıyla birlikte Verizon tarafından da satışa sunulacak.

Bloomberg, firmayan iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Amerika'nın en büyük servis sağlayıcısı olan Verizon Wireless'ın gelecek seneden itibaren iPhone satışına başlayacağını ve AT&T'nin iPhone üzerindeki ayrıcalıklı operatör ünvanının sona ereceğini iddia etti. Bloomberg'in isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynakları, Verizon'un iPhone'u abonelerine sunacağı tarih olaraksa Ocak 2011'i işaret etti.

Bloomberg'in iddiası gibi, birçok kaynak Verizon-Apple ortaklığının 2011 yılı içersinde gerçekleşeceğini belirtirken, bazı kaynaklar 2010 sonunda da ortaklığın hayata geçebileceğini iddia ediyor.