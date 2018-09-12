Vertical Aerospace 2022 yılında uçan taksi hizmetini başlatacak

F1'deki tecrübelerini uçan taksiye aktaracak
Şirketin geliştirdiği hava aracı daha önce pek çok girişimde gördüğümüz gibi bir drone-helikopter hibriti. VTOL(Dikey Kalkış ve İniş Desteği) yeteneğine sahip olan araç bu sayede kalkış ve iniş için bir piste ihtiyaç duymuyor. Bu da araç için kurulacak hareket noktalarının çok fazla alanı işgal etmeyeceği anlamına geliyor. Yaklaşık 750 kilogram ağırlığında olan araç tamamen elektrikten güç alarak karbon salınımını da sıfıra indirmiş durumda.
Şirketin kurucusu olan Stephen Fitzpatrick, bir dönem Formula 1 takımlarından Manor Racing'in sahibiydi. Formula 1'den elde ettiği tecrübeleri hava aracına aktarmak isteyen Fitzpatrick; F1'de kullanılan hafif malzemelerin, özel aerodinamik ve elektrik sistemlerinin hava aracına uyarlanabileceğini düşünüyor. Bu sayede araç, çok daha hafif ve verimli bir hale dönüşebilir. Elektrikli hava araçlarında ağırlık ve enerji kullanımı halen büyük bir problem. Fitzpatrick'in F1 tecrübesi, bu problemin aşılmasını sağlayabilir.
Saatte 300 kilometre hıza ulaşacak
F1 tecrübesinin bir diğer yansıması ise hız alanında kendisini gösteriyor. Haziran ayında gerçekleştirilen testlerde 5 dakikalık uçuş süresince saatte 130 kilometre hızla hareket edebilen araçların uçuş süresinin ve hızının artırılması hedefleniyor. Aracın saatte 300 kilometre hızla gitmesini hedefleyen yetkililer ayrıca uçuş menzilini de 500 kilometreye çıkarmak istiyor. Hedeflenilen bu rakamlara ulaşılması halinde araç hem şehir içi hem de (yakın) şehirler arasında önemli bir ulaşım alternatifi olabilir.
Vertical Aerospace, yetkili kurumlardan işletme lisansı almak için ilk etapta araçların pilotlar tarafından kontrol edileceğini belirtiyor. Bu sayede güvenlik problemini en aza indirip uçan taksi için gerekli izinleri kolayca almayı planlayan şirkete göre ilerleyen yıllarda araçlar otonom sürüş desteğine kavuşabilir.
https://www.theverge.com/2018/9/10/17841562/flying-car-vertical-aerospace-evtol-uk-test-formula-1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
%100 ölüm. Kenara çekeyim, tamirci çağırayım diyecek haliniz yok herhalde.
Şu pervaneleri çevirip tekerlek gibi yolda gidebilir hale getire bilseler devrim gibi gelişme olurdu. Kara da da çok seri halde gidebilirdi bu araç.
Biz yine geriye gidiyoruz.