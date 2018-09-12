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Vertical Aerospace 2022 yılında uçan taksi hizmetini başlatacak

İngiltere merkezli havacılık girişimi Vertical Aerospace, uçan taksi testlerinin 2022 yılına kadar tamamlanacağını ve 2022'de İngiltere'de uçan taksi hizmetine başlanacağını açıkladı.
8 ay
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Vertical Aerospace 2022 yılında uçan taksi hizmetini başlatacak
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Günümüzde Uber ve Airbus gibi büyük şirketlerin yanı sıra irili ufaklı pek çok girişim uçan otomobil/taksi hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. 2016 yılında İngiltere'nin Bristol şehrinde kurulan Vertical Aerospace isimli girişim de bunlardan biri. Geliştirdiği hava araçlarını test etmek için Sivil Havacılık İdaresi'nden onay alan ve haziran ayında ilk uçuşunu tamamlayan Vertical Aerospace, 4 yıl içinde uçuş testlerini tamamlamayı ve 2022 yılında İngiltere'de uçan taksi hizmetini başlatmayı planlıyor. 


F1'deki tecrübelerini uçan taksiye aktaracak 

Şirketin geliştirdiği hava aracı daha önce pek çok girişimde gördüğümüz gibi bir drone-helikopter hibriti. VTOL(Dikey Kalkış ve İniş Desteği) yeteneğine sahip olan araç bu sayede kalkış ve iniş için bir piste ihtiyaç duymuyor. Bu da araç için kurulacak hareket noktalarının çok fazla alanı işgal etmeyeceği anlamına geliyor. Yaklaşık 750 kilogram ağırlığında olan araç tamamen elektrikten güç alarak karbon salınımını da sıfıra indirmiş durumda.


Şirketin kurucusu olan Stephen Fitzpatrick, bir dönem Formula 1 takımlarından Manor Racing'in sahibiydi. Formula 1'den elde ettiği tecrübeleri hava aracına aktarmak isteyen Fitzpatrick; F1'de kullanılan hafif malzemelerin, özel aerodinamik ve elektrik sistemlerinin hava aracına uyarlanabileceğini düşünüyor. Bu sayede araç, çok daha hafif ve verimli bir hale dönüşebilir. Elektrikli hava araçlarında ağırlık ve enerji kullanımı halen büyük bir problem. Fitzpatrick'in F1 tecrübesi, bu problemin aşılmasını sağlayabilir.


Saatte 300 kilometre hıza ulaşacak 

F1 tecrübesinin bir diğer yansıması ise hız alanında kendisini gösteriyor. Haziran ayında gerçekleştirilen testlerde 5 dakikalık uçuş süresince saatte 130 kilometre hızla hareket edebilen araçların uçuş süresinin ve hızının artırılması hedefleniyor. Aracın saatte 300 kilometre hızla gitmesini hedefleyen yetkililer ayrıca uçuş menzilini de 500 kilometreye çıkarmak istiyor. Hedeflenilen bu rakamlara ulaşılması halinde araç hem şehir içi hem de (yakın) şehirler arasında önemli bir ulaşım alternatifi olabilir.


Vertical Aerospace, yetkili kurumlardan işletme lisansı almak için ilk etapta araçların pilotlar tarafından kontrol edileceğini belirtiyor. Bu sayede güvenlik problemini en aza indirip uçan taksi için gerekli izinleri kolayca almayı planlayan şirkete göre ilerleyen yıllarda araçlar otonom sürüş desteğine kavuşabilir.




https://www.theverge.com/2018/9/10/17841562/flying-car-vertical-aerospace-evtol-uk-test-formula-1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Küçük drone lardan buralara gelindi vay be.
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kayamtky 8 ay
Havadayken arıza yaptı ne olacak ?
%100 ölüm. Kenara çekeyim, tamirci çağırayım diyecek haliniz yok herhalde.
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stalker(1979) 8 ay
Uçan otomobil olayına en yakın bu olmuş bence. Menzil arttırılırsa çok daha başarılı olur.
Şu pervaneleri çevirip tekerlek gibi yolda gidebilir hale getire bilseler devrim gibi gelişme olurdu. Kara da da çok seri halde gidebilirdi bu araç.
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extinct 8 ay
gelecek gümbür gümbür geliyor
Biz yine geriye gidiyoruz.
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