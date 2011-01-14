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Vertu'dan Ferrari hayranlarına özel, 2011 adet üretilen telefon: Ascent Ferrari GT

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,7b
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14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Vertu'dan Ferrari hayranlarına özel, 2011 adet üretilen telefon: Ascent Ferrari GT
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Ürettiği birbirinden özgün ve bir o kadar üst gelir grubuna hitap eden modelleriyle sıkça karşımıza çıkan İngiliz cep telefonu üreticisi Vertu, Ferrari hayranlarına özel Ascent Ferrari GT'yi hazırladı.

Yalnızca 2011 adet üretilen Ascent Ferrari GT'nin 118 mm uzunluğunda, 45 mm genişliğinde, 18 mm kalınlığında ve 187 gram ağırlığındaki gövdesinde titanyum ve siyah PVC'ye yer verilmiş. Paslanmaz çelik tuş takımına sahip telefonun arka yüzünde kırmızı deri kaplama ve Ferrari logosu bulunuyor. Telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak;

- 300 saate kadar bekleme, 8 saate kadar konuşma süresi sağlayan batarya
- Quadband GSM - Quadband WCDMA desteği
- 2.0'' 240x320 piksel, 16 milyon renk safir kristal ekran
- 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera
- Türkçe dil seçeneği

dikkat çekiyor. Vertu, Ascent Ferrari GT'nin fiyatıyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak fiyatın pek çok kişinin bütçesini her zamanki gibi zorlayacağı kesin.

Vertu'dan Ferrari hayranlarına özel, 2011 adet üretilen telefon: Ascent Ferrari GT
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DH Misafiri 3 yıl
ban bitane farari ceptelefon bataryası lazım
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DH Misafiri 7 yıl
Vertu Ascent Ferrari GT Phone
yakından ilgeleniyorum ama fiyatı hakkında hiç bir bilgim yok en kısa zamanda
beni fiyatı hakkında bilgilendirirseniz memnun olurum.
huseyinkayatepe@hotmail.com
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DH Misafiri 8 yıl
2 tane alayım bari
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DH Misafiri 8 yıl
Bu telefona para veren zenginin aklı Fakirdir
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Annalyze 8 yıl
iğrenç :p
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sabe 8 yıl
hep aynı dizayn.
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acbold 8 yıl
bu tür ürünlerin egolarını tatmin etmek isteyen yada parası bol olan kullanıcılar için olduğu ÖZELLİKLERinin berbatlığından belli ediyor kendisini.
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djxray 8 yıl
Neyse ki sadece 2011 adet üretilmiş. Allah muhafaza ya seri üretime falan geçselerdi ((:
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FalcaTatr 8 yıl
ferrarin olucak ki alicaksın bır tusla ferrarı calıssın ferrarı alın ılk :D
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NowOrN3wer 8 yıl
Eski telefonm nokia n95 le ayni ozellikleri hatta n95 in ekrani daha buyukx)
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