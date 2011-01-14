Vertu'dan Ferrari hayranlarına özel, 2011 adet üretilen telefon: Ascent Ferrari GT

Ürettiği birbirinden özgün ve bir o kadar üst gelir grubuna hitap eden modelleriyle sıkça karşımıza çıkan İngiliz cep telefonu üreticisi Vertu, Ferrari hayranlarına özel Ascent Ferrari GT'yi hazırladı.

Yalnızca 2011 adet üretilen Ascent Ferrari GT'nin 118 mm uzunluğunda, 45 mm genişliğinde, 18 mm kalınlığında ve 187 gram ağırlığındaki gövdesinde titanyum ve siyah PVC'ye yer verilmiş. Paslanmaz çelik tuş takımına sahip telefonun arka yüzünde kırmızı deri kaplama ve Ferrari logosu bulunuyor. Telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak;



- 300 saate kadar bekleme, 8 saate kadar konuşma süresi sağlayan batarya

- Quadband GSM - Quadband WCDMA desteği

- 2.0'' 240x320 piksel, 16 milyon renk safir kristal ekran

- 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera

- Türkçe dil seçeneği

dikkat çekiyor. Vertu, Ascent Ferrari GT'nin fiyatıyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak fiyatın pek çok kişinin bütçesini her zamanki gibi zorlayacağı kesin.